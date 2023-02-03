Російські військові обстріляли три населені пункти Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

Російські війська продовжують обстрілювати з мінометів прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"З 07:40 до 07:45 повідомили про 4 приходи, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Вільна Слобода.

З 11:20 до 12:10 повідомили про 22 приходи, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Сеньківка.

З 14:10 до 14:25 повідомили про 24 приходи, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Янжулівка", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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