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Новини Агресія Росії проти України
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Російські військові обстріляли три населені пункти Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

сумщина,чернігівщина

Російські війська продовжують обстрілювати з мінометів прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"З 07:40 до 07:45 повідомили про 4 приходи, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Вільна Слобода.  

З 11:20 до 12:10 повідомили про 22 приходи, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Сеньківка. 

З 14:10 до 14:25 повідомили про 24 приходи, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Янжулівка", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни понад сотню разів вдарили по прикордонню Сумщини та Чернігівщини, - Держприкордонслужба

Автор: 

обстріл (28378) Сумська область (3651) Чернігівщина (1584)


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"Ответка була"?? Якще не було - то ОК сидіть і не 3.14Здіть
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03.02.2023 17:41 Відповісти
****** ста ти сти!!!!
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03.02.2023 17:42 Відповісти
Ви що - небудь помітили? Я теж ...
Від цих їх повідомлень печія у всіх!!!!!!!
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03.02.2023 19:20 Відповісти
 
 