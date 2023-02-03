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Євросоюз надасть Україні перший мільярд на "Швидке відновлення", - фон дер Ляєн

євро

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві оголосила про виділення першого мільярда євро на відновлення руйнувань від війни Росії проти України відповідно до плану "Швидкого відновлення".

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Допомагати зараз відновити пошкодження, яких бомби Путіна завдають енергетичній інфраструктурі - це одна частина. Але відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень - це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали "Швидке відновлення" негайно. Це вбудовано у більший процес відбудови. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд "Швидкому відновленню" буде наданий… Тож робота може початись негайно", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готує 10-й пакет санкцій проти РФ на 10 млрд євро, - фон дер Ляєн

Автор: 

допомога (8334) Євросоюз (13388) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+6
Вместе с "миллиардом" присылайте своих контролеров, как показывает опыт США, это очень хорошо работает.
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03.02.2023 18:00
+3
Власть должна принадлежать государственникам со стратегическим мышлением, а не малоразвитым особям, удел которых врать, воровать и строить диктатуру.
Чехи выбрали достойного, интеллигентного человека на пост президента, надеюсь на то, что украинцы поступят также.
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03.02.2023 18:13
+3
Поясніть, будь ласка, може я не розумію, у нас війна вже закінчилась і вже йде відновлювання інфраструктури? Чи може спочатку виграти її а потім відновлювати?
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03.02.2023 18:17
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Ну вот, параша разрушает, Европа помогает. Наше место в Европе а не с парашей
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03.02.2023 17:57 Відповісти
Слова та гасла правильні, ще б українською, ціни б тобі не було.
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03.02.2023 17:58 Відповісти
чесно, вчуся ))
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03.02.2023 17:59 Відповісти
Хватить на 20 км дороги з тоненьким асфальтом та на кіло шашликів, може...
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03.02.2023 17:57 Відповісти
Єдине, на всі 100 проц його контролюйте!!!
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03.02.2023 17:59 Відповісти
Важливо щоб мільярд на швидке відновлення не перетворився на швидке збагачення для декого...
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03.02.2023 18:00 Відповісти
Вместе с "миллиардом" присылайте своих контролеров, как показывает опыт США, это очень хорошо работает.
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03.02.2023 18:00 Відповісти
Присилати контролерів треба! Бажано ще владу змінити. При перших можливих виборах.
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03.02.2023 18:07 Відповісти
Власть должна принадлежать государственникам со стратегическим мышлением, а не малоразвитым особям, удел которых врать, воровать и строить диктатуру.
Чехи выбрали достойного, интеллигентного человека на пост президента, надеюсь на то, что украинцы поступят также.
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03.02.2023 18:13 Відповісти
"Должна", але щось не виходить. Чи то ми не такі, чи влад інших немає. Сподіваюсь, що далі
буде краще із "колективним розумом". Проте, наявна влада так не вважає і готує себе любу
на новий термін царювання. Єрмак сказав, що маємо кращого президентв за 30 років.
Особливо чуйні у коментах пишуть що Зе - найкращий, а після другого терміну Зе президентом
має стати - тримайтеся за щось, - має стати Подоляк.
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03.02.2023 18:36 Відповісти
Во сколько диванов друзей зеленых соплей поместится 1 млрд евро ?
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03.02.2023 18:07 Відповісти
Вот так выглядит 1 млрд $

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03.02.2023 18:37 Відповісти
Шоо, невже знову на дороги все піде?
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03.02.2023 18:08 Відповісти
Поясніть, будь ласка, може я не розумію, у нас війна вже закінчилась і вже йде відновлювання інфраструктури? Чи може спочатку виграти її а потім відновлювати?
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03.02.2023 18:17 Відповісти
Цю каплю в морі , замість вступу в ЄС ,ця лицемірно усміхнена фальшива баронеса дає,як подачку Лазарю,із європейського столу,за яким сидять жирні європеські задниціб при тому, що і європейським корупціонерам перепаде пару сотень зелених
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03.02.2023 18:42 Відповісти
Вступ до ЄС це не ваше бажання, і не обіцянка баронеси, яка, між іншим, поводить себе скромніше за будь яку жирну українську дупу, що корумпують не забезпечену Європу, а воєнну Україну.
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03.02.2023 20:24 Відповісти
Вступ до ЄС ,це є майже 30 річне бажання українського народу і моє бажання бачити мій ,українській народ ,не біля порогу ЄС, З ДВЕРЕЙ КОТРОГО 30 РОКІВ ЧУТИ "НЕ НА ЧАСІ",Скромність ,також є доброю ширмою,завісою,вуаллю, за якою можна багато чого приховати.Воно так і є.
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03.02.2023 20:32 Відповісти
Приховати можна все, окрім пихи, зневаги і самовпевненості. Український народ хоч зараз може персонально "вступати" до Євросоюзу. Кілька мільйонів переїхали, і більшість тут залишиться, бо знайшли роботу і нове місце. До EU приєднуються держави члени, і тут свої вимоги. Самого бажання українського народу недостатньо, особливо з огляду на те, що за 30 років незалежності менше половини обраних українським народом політичних діячів асправді переслідували таку мету.
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03.02.2023 20:40 Відповісти
Особливо "горіли бажанням" бачити український народ в ЄС прикуплені куйлом агенти,котрі лобіювали і лобіюють зараз інтереси куйла .Не виключено і це про що я написав .

Урсула фон дер Ляєн, передає з посиланням на https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/3/7155498/ "Європейську правду" .

Вона зазначила, що у неділю набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

"Разом із "Великою сімкою" ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків", - зауважила вона.

"Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України", - https://twitter.com/sweden2023eu/status/1621556752843182080 йдеться у повідомленні головування у Twitter.

Редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1621558239438462980?t=L2k2UJ9hugLJdrPDWK5RrA&s=07&fbclid=IwAR2Dsx7I5QqfrgPHCRgEUawLGqouDV38v26NMAdeHZ4uOHKDMYJDLOwFzFA уточнив , що країни ЄС домовилися про стелю цін у $100 на російський дизель і $45 на різні масла. Джерело:
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03.02.2023 20:50 Відповісти
Ви вважаєте, що в Україні мало куплених росіянами агентів? Чи може середній українець більше за середнього європейця волів бачити Україну в EU? То ще раз погляньте на його політичний вибір. Але мова не про бажання. Я наголосила на тому, що вступ нового члена до союзу обумовлений відповідністю норм, а не бажаннями кандидата. І тут з боку EU усі преференції, а в Україні формують нову систему впливу на судову владу. Посилання на цьому сайті самі знайдете, якщо маєте БАЖАННЯ.
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03.02.2023 21:03 Відповісти
я вважаю.що агенти.котрі куплені рашистом в Україні не приймають рішення про прийняття України в ЄС на відміну від бувших і нинішніх куплених європейський політиків,від котрих це залежить.Меркель.Оланд.Могеріні. і т.п .Проходимо ....З ПОСИЛАННЯМИ
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03.02.2023 21:09 Відповісти
Це вам так здається. Ви, можливо, давно з України поїхали. Посилання на цей сайт, а не до корабля.
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03.02.2023 21:12 Відповісти
Шановна,це є 30 річна реальність українського народу .Здається Вам,і цілком можливо "здається " не за даром.Відносно корабля теж саме , адже різні посилання за 30 років Незалежності Неньки на різьних сайтах і від різьних європейських політиків , словами інтерпритують теж саме,що сьогодні сказала "скромна" жіночка-"для вступу України і її народу в ЄС НЕМАЄ ЧАСОВИХ ВИМІРІВ" З Богом.
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03.02.2023 21:20 Відповісти
Ну бо те саме завдання можна виконувати п'ять років, десять років, двадцять років, сорок років, - є приклади; тому нема часових рамок. Але не можливо виконати за два роки. Пам'ятаєте, на початку року українська влада вимагала, щоби Єврокомісією було заявлено, що до кінця 2022 року мають початися перемовини про членство? І було запропоновано сім простих завдань. До кінця року спромоглися сяк-так виконати, здається, шість, але якщо читати про них уважно, це лише на папері.
І тепер ті самі люди, які вимагали негайного переходу до перемовин називають реальним лише кінець 2023 року. А це були прості завдання, які вимагають політичної волі лише в однієї сторони. А справжні перемовини про членство складаються з тисяч "людиногодин" кваліфікованої роботи. І все має бути затверджено і імплементовано в законодавстві.
Якось слухала Єлісєєва, який керував підготовкою документів щодо Асоціації протягом, десь 7 років. Він оцінював кількість роботи щодо ленства приблизно вдесятеро більшою. До того ж бажано, хоча б одна зміна влади, для підтвердження сталого наміру країни члена. І для України буде користь, якщо він нарешті втече. Тому пані Урсула слушно вважає, що нема сенсу встановлювати часові рамки.
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03.02.2023 21:40 Відповісти
багатослв'я європейської бюрократії ,в якому я читаю відповідь Україні і її народові-"Україна і її народ нам в ЄС,як рівноправні члени , не потрібні. Український народ,нам потрібний лише для того,щоб ціною власного життя нас .європейців ,прикривав,а Україна була би як буферна зона від можливої російської агресії"Крапка.
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03.02.2023 21:52 Відповісти
Ні, шановний. Ви мабуть "не за даром" читаєте про непотрібність. Або з дивану не знаєте про що насправді йдеться.
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03.02.2023 21:55 Відповісти
Коли потрібно,то беруть.Хоч з дивану ,хоч без нього.А про що йдеться від Вас отримав ту ж інформацію ,котру знаю давно ,де з 30 років,
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03.02.2023 21:59 Відповісти
Тобто, прості рішення ми прийняти нездатні, але ж який чудовий народ! То недалеко ви пішли від росіян, які тримаються за свої "скрєпи". Я б дала вам посилання на щойно прийняте рішення Європарламенту. Та ви навіть не прочитали, що я написала, бо вам все одно, аби відгавкатися.
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04.02.2023 16:56 Відповісти
не варто Вам зневажливо ставитися (гавкати) на український народ, ,котрий вмирає відстоюючи свою волю і боронячи європейських політичних прихильників рашиста , котрих "рашистські "скрепи" ,скупляли в минулому , і скупляють тепер ,як повій з амстердамського кварталу червоних ліхтарів,які ,десятками років ,виконують проплачені рашистом свої забаганки.Основні з яких не надавати Україні членство ні в НАТО,ані в ЄС.
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04.02.2023 17:27 Відповісти
А вам варто читати, що вам написали, а не приписувати іншим власні думки. І не перекладати своєї вини на інших. Хоча, мені здається, що в вас вже не той вік, щоби щось насправді зрозуміти.
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04.02.2023 18:05 Відповісти
"Хоча, мені здається," ...коли здається, тоді Вам в самий раз до екзорциста навідатися.Ви одержимі не українським духом...Хоча, маю тверде переконання , що в вас вже не той вік, або ще не той вік,щоби щось насправді зрозуміти.На цьому Вам гречно д'кую за діалог, в якому звучали монологи ...
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04.02.2023 19:17 Відповісти
Пошукайте в собі спочатку. Якщо мені лише здається, що природно для людини, то ви у всьому впевнені, хто яким духом одержимий. Тому й неспроможний на діалог.
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04.02.2023 21:55 Відповісти
Не густо, навіть на нормальний асфальт не вистачить.
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03.02.2023 20:13 Відповісти
Євросоюз надасть Україні перший мільярд на "Швидке відновлення", - фон дер Ляєн Джерело:
А ОЦЕ ВИ ДАРЕМНО
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03.02.2023 22:41 Відповісти
 
 