Євросоюз надасть Україні перший мільярд на "Швидке відновлення", - фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві оголосила про виділення першого мільярда євро на відновлення руйнувань від війни Росії проти України відповідно до плану "Швидкого відновлення".
Про це вона сказала на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Допомагати зараз відновити пошкодження, яких бомби Путіна завдають енергетичній інфраструктурі - це одна частина. Але відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень - це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали "Швидке відновлення" негайно. Це вбудовано у більший процес відбудови. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд "Швидкому відновленню" буде наданий… Тож робота може початись негайно", - сказала вона.
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Чехи выбрали достойного, интеллигентного человека на пост президента, надеюсь на то, что украинцы поступят также.
буде краще із "колективним розумом". Проте, наявна влада так не вважає і готує себе любу
на новий термін царювання. Єрмак сказав, що маємо кращого президентв за 30 років.
Особливо чуйні у коментах пишуть що Зе - найкращий, а після другого терміну Зе президентом
має стати - тримайтеся за щось, - має стати Подоляк.
Урсула фон дер Ляєн, передає з посиланням на https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/3/7155498/ "Європейську правду" .
Вона зазначила, що у неділю набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.
"Разом із "Великою сімкою" ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків", - зауважила вона.
"Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України", - https://twitter.com/sweden2023eu/status/1621556752843182080 йдеться у повідомленні головування у Twitter.
Редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1621558239438462980?t=L2k2UJ9hugLJdrPDWK5RrA&s=07&fbclid=IwAR2Dsx7I5QqfrgPHCRgEUawLGqouDV38v26NMAdeHZ4uOHKDMYJDLOwFzFA уточнив , що країни ЄС домовилися про стелю цін у $100 на російський дизель і $45 на різні масла. Джерело:
І тепер ті самі люди, які вимагали негайного переходу до перемовин називають реальним лише кінець 2023 року. А це були прості завдання, які вимагають політичної волі лише в однієї сторони. А справжні перемовини про членство складаються з тисяч "людиногодин" кваліфікованої роботи. І все має бути затверджено і імплементовано в законодавстві.
Якось слухала Єлісєєва, який керував підготовкою документів щодо Асоціації протягом, десь 7 років. Він оцінював кількість роботи щодо ленства приблизно вдесятеро більшою. До того ж бажано, хоча б одна зміна влади, для підтвердження сталого наміру країни члена. І для України буде користь, якщо він нарешті втече. Тому пані Урсула слушно вважає, що нема сенсу встановлювати часові рамки.
А ОЦЕ ВИ ДАРЕМНО