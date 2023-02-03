Євросоюз погодився надати Україні оцінку, що пришвидшить переговори про вступ

Одним із підсумків саміту Україна-ЄС стала згода Брюсселя надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, отриманих зі статусом кандидата.

Про це йдеться у підсумковому документі саміту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Раніше ЄС наполягав, що оцінка, яка буде надана Україні, з’явиться лише восени; зокрема, про це заявляла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пояснюючи, що навесні комісія підготовить лише "усний звіт для країн-членів ЄС".

Між тим, не маючи офіційного документа від ЄС з оцінкою виконання та описом проблем, Україна не може виконати "роботу над помилками" щодо втілення семи критеріїв. Це своєю чергою загрожувало тим, що переговори про членство не могли розпочатися у 2023 році. Між тим 2024 є роком зміни складу Єврокомісії.

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Утім, оприлюднене рішення саміту вирішує цю проблему: ЄС погодився покласти "усний звіт" на папір та офіційно передати Україні.

"Ми беремо до уваги намір Комісії надати оновлену інформацію навесні 2023 року, яку також буде передано Україні відповідними каналами", - йдеться у документі.

Володимир Зеленський також заявив про очікування щодо початку переговорів про членство.

"Розпочати переговори про членство у 2023 році – це наша мета. Навіть не мета, а ціль", - наголосив він.