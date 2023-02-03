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Євросоюз погодився надати Україні оцінку, що пришвидшить переговори про вступ

єс,євросоюз

Одним із підсумків саміту Україна-ЄС стала згода Брюсселя надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, отриманих зі статусом кандидата.

Про це йдеться у підсумковому документі саміту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Раніше ЄС наполягав, що оцінка, яка буде надана Україні, з’явиться лише восени; зокрема, про це заявляла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пояснюючи, що навесні комісія підготовить лише "усний звіт для країн-членів ЄС".

Між тим, не маючи офіційного документа від ЄС з оцінкою виконання та описом проблем, Україна не може виконати "роботу над помилками" щодо втілення семи критеріїв. Це своєю чергою загрожувало тим, що переговори про членство не могли розпочатися у 2023 році. Між тим 2024 є роком зміни складу Єврокомісії.

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Утім, оприлюднене рішення саміту вирішує цю проблему: ЄС погодився покласти "усний звіт" на папір та офіційно передати Україні.

"Ми беремо до уваги намір Комісії надати оновлену інформацію навесні 2023 року, яку також буде передано Україні відповідними каналами", - йдеться у документі.

Володимир Зеленський також заявив про очікування щодо початку переговорів про членство.

"Розпочати переговори про членство у 2023 році – це наша мета. Навіть не мета, а ціль", - наголосив він.

Автор: 

саміт (764) членство в ЄС (1246) Євросоюз (13388)


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нужно дать чиновников в Украину, которые бы соответствовали этим семи критериям.
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03.02.2023 18:02 Відповісти
Так і оцінка може бути ''2"!
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03.02.2023 18:10 Відповісти
Це оцінка. А нашим йолопам нуль і те забагато, бо корупцію вони тільки посилили..там всі -12
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03.02.2023 18:32 Відповісти
Не сорьтесь девочки
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03.02.2023 19:19 Відповісти
зе-стадо хоче на плечах ЗСУ заїхати в ЄС,не міняючи для себе нічого-все дуже просто
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03.02.2023 18:26 Відповісти
"Оцінку" треба замінити на"піздюліну"
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03.02.2023 18:32 Відповісти
куйло і вся рашистська шобла ,гучно аплодує давно купленим ,рашистом , шльондрам із ЄС і своїм "зеленим слугам" в Україні. Україну і її народ ,в черговий раз, нагодувавши обіцянками, кидають в обійми рашистського болота,винищующи його війною.С..чари
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03.02.2023 18:37 Відповісти
Рніше ніж Грузія ніяк не буде, бо там Саакашвілі корупцію подолав.
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03.02.2023 19:00 Відповісти
Абсолютно всі закони, які потрібні ЄС від України, можуть бути прийняті лише за один пленарний тиждень. Тобто 40 годин кропотливої роботи відділяють нас від парашиї. Однак, що роблять зелені довпойопи - бігають по телеканалам і розповідають, що завтра ми будемо в ЄС. ***, а працювати хто буде для цього?! Невже сама Урсула замість вас?
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03.02.2023 21:52 Відповісти
 
 