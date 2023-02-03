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У вступу України до ЄС немає часових рамок, - фон дер Ляєн

євросоюз

Вступ України до Європейського Союзу не має часових рамок, однак є цілі, яких треба досягнути, перш ніж розпочинати переговори.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це має бути вигідно всім, тож немає чітких часових рамок, але є цілі, яких треба досягнути, перш ніж повністю прийняти цю ситуацію в країні-кандидаті, і після того розпочинаються перемовини щодо вступу і сам вступ", - сказала вона на пресконференції за результатами Саміту Україна-ЄС.

Вона зауважила, що немає єдиного варіанту вступу: 21 країна, яка вступила в Євросоюз за всю його історію, мала різну історію перемовин і приєднання до Спільноти.

Водночас президентка ЄК відзначила чіткість, якість, а також швидкість, з якою Україна забезпечувала результати на цьому шляху. "Це просто феноменально. Ви зараз у стані війні, але... захищаючи свою країну від країни-агресора, вам вдається забезпечувати один результат за другим", - наголосила вона.

Також читайте: Письмовий звіт щодо виконання Україною семи рекомендацій ЄС буде восени, - фон дер Ляєн

Автор: 

членство в ЄС (1246) Євросоюз (13388) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+11
Никакой манны небесной не будет, это было очевидно. Нужны реформы и реальная борьба с коррупцией, а не убогие цирковые номера, поставленные бездарями. Содержать страну, в которой тотальное воровство является господствующей идеей, никто в Европе не будет.
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03.02.2023 17:33
+5
Это будет длится до тех пор пока мы не начнем реально делать дела, а не имитировать. В Европе не слепые и видят все.
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03.02.2023 17:23
+4
Тобто триватиме вічно, як із Туреччиною?
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03.02.2023 17:11
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03.02.2023 17:06 Відповісти
Тобто триватиме вічно, як із Туреччиною?
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03.02.2023 17:11 Відповісти
Это будет длится до тех пор пока мы не начнем реально делать дела, а не имитировать. В Европе не слепые и видят все.
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03.02.2023 17:23 Відповісти
Из этого можно сделать вывод, после окончания войны и возвращения всех территорий, пройдет еще ну лет так 10-20.
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03.02.2023 17:15 Відповісти
Это уже будет зависеть от вас любимых. Как быстро сделайте необходимые реформы, согласите законодательство и огородитесь от корумпантов и олигархов. Не одна из стран, которая присоединилась к ЕС после 1957, не сделала это сразу. Нам для этого прошло 8 лет.
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03.02.2023 21:15 Відповісти
Дякуємо за комплімент. Будемо старатися "забезпечувати один результат за другим".
Не встигли один забезпечити - будемо забезпечувати другий, не встигли другий -
будемо забезпечувати третій. Головне - не зупинятися! Старатися і старатися!
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03.02.2023 17:21 Відповісти
Игорь Велерьич это подтвердит
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03.02.2023 17:24 Відповісти
Для того что бы принять Украину в ЕС, нужно в первую очередь изолировать парашу, то есть поставить стену на подобие берлинской, при куче ватного населения, как это сделать?, по моему это будет ой как не просто.
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03.02.2023 20:23 Відповісти
Никакой манны небесной не будет, это было очевидно. Нужны реформы и реальная борьба с коррупцией, а не убогие цирковые номера, поставленные бездарями. Содержать страну, в которой тотальное воровство является господствующей идеей, никто в Европе не будет.
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03.02.2023 17:33 Відповісти
До 2019 не было "цирковых номеров". Что мешало? Опять все тоже, или есть что-то новое в корзине?
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03.02.2023 17:36 Відповісти
Те, кто были до 19-го, иностранную помощь не разворовывали, и проверять их никто не приезжал. Такой вот любопытный факт.
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03.02.2023 17:44 Відповісти
Это поэтому и не приняли в ЕС? Весомый и главное убедительный аргумент...
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03.02.2023 17:47 Відповісти
Ловилиі велику рибу.
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03.02.2023 18:12 Відповісти
Звідти потрібно прибрати Угробщину, бо вони проти нас голосуватимуть.
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03.02.2023 18:00 Відповісти
Нувы поняли, да? Вступление Украины в ЕС может происходить бесконечно.....
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03.02.2023 18:08 Відповісти
іншими словами - поки у вас при владі зелені мародери, які крадуть гроші ЄС та Штатів, завдяки яким з весни минулого року на 50% наповнюється український бюджет, не бачити вам, українці, членства в ЄС. Тобто - або міняйте корумповану антидержавну владу і тоді ви та ваші діти будуть в ЄС, або живіть в корумпованому ЗЕ-лайні та обговорюйте скільки мільйонів баксів знайшли в чергового чинуші у канапі, через рік після його призначення керівництвом ОП.
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03.02.2023 19:04 Відповісти
Ще раз: що заважало вступити в ЄС до зелених мародерів?
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03.02.2023 19:32 Відповісти
Тоді ЄС не були готові.
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03.02.2023 20:18 Відповісти
В чому саме не готові?
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03.02.2023 20:29 Відповісти
Прийняти Україну, тому що були зацікавлені в співпраці з рашею.
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03.02.2023 20:31 Відповісти
Қазали, однак, про корупцію у владі.
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04.02.2023 10:15 Відповісти
Не знаю хто що казав, а правда в, тому що не хотіло рискувати відносинами з рашею, коли Порошенко домовлявся про асоціацію, Нідерланди проводили референдум і не хотіли підписувати асоціацію, без умови ""Угода про асоціацію не дає Україні права приєднатись до ЄС ні зараз, ні пізніше, це чітко зазначено в додатку, який був прийнятий на вимогу Рютте". Де там мова йшла про корупцію?
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04.02.2023 19:43 Відповісти
Завжди так казали. Й зараз кажуть.
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04.02.2023 20:19 Відповісти
так зараз корупція маштабна на рівні президента, чи Ви думаєте Резніков собі накручував, чи Тимошенко, чи Кубраков на дорогах.
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04.02.2023 20:23 Відповісти
 
 