У вступу України до ЄС немає часових рамок, - фон дер Ляєн

Вступ України до Європейського Союзу не має часових рамок, однак є цілі, яких треба досягнути, перш ніж розпочинати переговори.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це має бути вигідно всім, тож немає чітких часових рамок, але є цілі, яких треба досягнути, перш ніж повністю прийняти цю ситуацію в країні-кандидаті, і після того розпочинаються перемовини щодо вступу і сам вступ", - сказала вона на пресконференції за результатами Саміту Україна-ЄС.

Вона зауважила, що немає єдиного варіанту вступу: 21 країна, яка вступила в Євросоюз за всю його історію, мала різну історію перемовин і приєднання до Спільноти.

Водночас президентка ЄК відзначила чіткість, якість, а також швидкість, з якою Україна забезпечувала результати на цьому шляху. "Це просто феноменально. Ви зараз у стані війні, але... захищаючи свою країну від країни-агресора, вам вдається забезпечувати один результат за другим", - наголосила вона.

Також читайте: Письмовий звіт щодо виконання Україною семи рекомендацій ЄС буде восени, - фон дер Ляєн