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Вступление Украины в ЕС не имеет временных рамок, - фон дер Ляйен

євросоюз

Вступление Украины в Европейский Союз не имеет временных рамок, однако есть цели, которые нужно достичь, прежде чем начинать переговоры.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это должно быть выгодно всем, поэтому нет четких временных рамок, но есть цели, которых нужно достичь, прежде чем полностью принять эту ситуацию в стране-кандидате, и после этого начинаются переговоры о вступлении и само вступление", - сказала она на пресс-конференции по результатам Саммита Украина-ЕС.

Она отметила, что нет единого варианта вступления: 21 страна, вступившая в Евросоюз за всю его историю, имела разную историю переговоров и присоединения к Сообществу.

В то же время президент ЕК отметила четкость, качество, а также скорость, с которой Украина обеспечивала результаты на этом пути. "Это просто феноменально. Вы сейчас в состоянии войны, но... защищая свою страну от страны-агрессора, вам удается обеспечивать один результат за другим", - подчеркнула она.

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Автор: 

членство в ЕС (1010) Евросоюз (17113) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Топ комментарии
+11
Никакой манны небесной не будет, это было очевидно. Нужны реформы и реальная борьба с коррупцией, а не убогие цирковые номера, поставленные бездарями. Содержать страну, в которой тотальное воровство является господствующей идеей, никто в Европе не будет.
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03.02.2023 17:33
+5
Это будет длится до тех пор пока мы не начнем реально делать дела, а не имитировать. В Европе не слепые и видят все.
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03.02.2023 17:23
+4
Тобто триватиме вічно, як із Туреччиною?
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03.02.2023 17:11
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03.02.2023 17:06 Ответить
Тобто триватиме вічно, як із Туреччиною?
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03.02.2023 17:11 Ответить
Это будет длится до тех пор пока мы не начнем реально делать дела, а не имитировать. В Европе не слепые и видят все.
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03.02.2023 17:23 Ответить
Из этого можно сделать вывод, после окончания войны и возвращения всех территорий, пройдет еще ну лет так 10-20.
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03.02.2023 17:15 Ответить
Это уже будет зависеть от вас любимых. Как быстро сделайте необходимые реформы, согласите законодательство и огородитесь от корумпантов и олигархов. Не одна из стран, которая присоединилась к ЕС после 1957, не сделала это сразу. Нам для этого прошло 8 лет.
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03.02.2023 21:15 Ответить
Дякуємо за комплімент. Будемо старатися "забезпечувати один результат за другим".
Не встигли один забезпечити - будемо забезпечувати другий, не встигли другий -
будемо забезпечувати третій. Головне - не зупинятися! Старатися і старатися!
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03.02.2023 17:21 Ответить
Игорь Велерьич это подтвердит
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03.02.2023 17:24 Ответить
Для того что бы принять Украину в ЕС, нужно в первую очередь изолировать парашу, то есть поставить стену на подобие берлинской, при куче ватного населения, как это сделать?, по моему это будет ой как не просто.
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03.02.2023 20:23 Ответить
Никакой манны небесной не будет, это было очевидно. Нужны реформы и реальная борьба с коррупцией, а не убогие цирковые номера, поставленные бездарями. Содержать страну, в которой тотальное воровство является господствующей идеей, никто в Европе не будет.
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03.02.2023 17:33 Ответить
До 2019 не было "цирковых номеров". Что мешало? Опять все тоже, или есть что-то новое в корзине?
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03.02.2023 17:36 Ответить
Те, кто были до 19-го, иностранную помощь не разворовывали, и проверять их никто не приезжал. Такой вот любопытный факт.
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03.02.2023 17:44 Ответить
Это поэтому и не приняли в ЕС? Весомый и главное убедительный аргумент...
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03.02.2023 17:47 Ответить
Ловилиі велику рибу.
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03.02.2023 18:12 Ответить
Звідти потрібно прибрати Угробщину, бо вони проти нас голосуватимуть.
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03.02.2023 18:00 Ответить
Нувы поняли, да? Вступление Украины в ЕС может происходить бесконечно.....
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03.02.2023 18:08 Ответить
іншими словами - поки у вас при владі зелені мародери, які крадуть гроші ЄС та Штатів, завдяки яким з весни минулого року на 50% наповнюється український бюджет, не бачити вам, українці, членства в ЄС. Тобто - або міняйте корумповану антидержавну владу і тоді ви та ваші діти будуть в ЄС, або живіть в корумпованому ЗЕ-лайні та обговорюйте скільки мільйонів баксів знайшли в чергового чинуші у канапі, через рік після його призначення керівництвом ОП.
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03.02.2023 19:04 Ответить
Ще раз: що заважало вступити в ЄС до зелених мародерів?
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03.02.2023 19:32 Ответить
Тоді ЄС не були готові.
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03.02.2023 20:18 Ответить
В чому саме не готові?
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03.02.2023 20:29 Ответить
Прийняти Україну, тому що були зацікавлені в співпраці з рашею.
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03.02.2023 20:31 Ответить
Қазали, однак, про корупцію у владі.
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04.02.2023 10:15 Ответить
Не знаю хто що казав, а правда в, тому що не хотіло рискувати відносинами з рашею, коли Порошенко домовлявся про асоціацію, Нідерланди проводили референдум і не хотіли підписувати асоціацію, без умови ""Угода про асоціацію не дає Україні права приєднатись до ЄС ні зараз, ні пізніше, це чітко зазначено в додатку, який був прийнятий на вимогу Рютте". Де там мова йшла про корупцію?
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04.02.2023 19:43 Ответить
Завжди так казали. Й зараз кажуть.
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04.02.2023 20:19 Ответить
так зараз корупція маштабна на рівні президента, чи Ви думаєте Резніков собі накручував, чи Тимошенко, чи Кубраков на дорогах.
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04.02.2023 20:23 Ответить
 
 