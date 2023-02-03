Вступление Украины в ЕС не имеет временных рамок, - фон дер Ляйен

Вступление Украины в Европейский Союз не имеет временных рамок, однако есть цели, которые нужно достичь, прежде чем начинать переговоры.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это должно быть выгодно всем, поэтому нет четких временных рамок, но есть цели, которых нужно достичь, прежде чем полностью принять эту ситуацию в стране-кандидате, и после этого начинаются переговоры о вступлении и само вступление", - сказала она на пресс-конференции по результатам Саммита Украина-ЕС.

Она отметила, что нет единого варианта вступления: 21 страна, вступившая в Евросоюз за всю его историю, имела разную историю переговоров и присоединения к Сообществу.

В то же время президент ЕК отметила четкость, качество, а также скорость, с которой Украина обеспечивала результаты на этом пути. "Это просто феноменально. Вы сейчас в состоянии войны, но... защищая свою страну от страны-агрессора, вам удается обеспечивать один результат за другим", - подчеркнула она.

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