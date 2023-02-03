Українські танкісти почнуть тренуватися у Польщі вже за кілька днів, - Блащак

Українські танкісти почнуть тренуватися у Польщі вже за кілька днів.

Про це під час спільної пресконференції міністрів оборони України та Польщі заявив Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава Міноборони Польщі наголосив, що Україна чекає посилення наступу росіян, тому отримання важкої зброї – дуже важливе, ключове питання зараз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До армії Польщі у 2022-му вступила рекордна кількість людей

Він додав, що країни-учасниці танкової коаліції домовилися зустрітись у Брюсселі цього місяця, щоб прискорити постачання танків Leopard 2 Україні.

"Найважливіше зараз – це розпочати тренування українських солдатів на цих танках. Такі тренування розпочнуться у Польщі, буквально за кілька днів", – сказав Блащак.