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Українські танкісти почнуть тренуватися у Польщі вже за кілька днів, - Блащак
Українські танкісти почнуть тренуватися у Польщі вже за кілька днів.
Про це під час спільної пресконференції міністрів оборони України та Польщі заявив Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Глава Міноборони Польщі наголосив, що Україна чекає посилення наступу росіян, тому отримання важкої зброї – дуже важливе, ключове питання зараз.
Він додав, що країни-учасниці танкової коаліції домовилися зустрітись у Брюсселі цього місяця, щоб прискорити постачання танків Leopard 2 Україні.
"Найважливіше зараз – це розпочати тренування українських солдатів на цих танках. Такі тренування розпочнуться у Польщі, буквально за кілька днів", – сказав Блащак.
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И оказался он вдруг в поле под Бахмутом с двумя гранатами против трех немецких Леопардов.