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Українські танкісти почнуть тренуватися у Польщі вже за кілька днів, - Блащак

блащак,маріуш

Українські танкісти почнуть тренуватися у Польщі вже за кілька днів.

Про це під час спільної пресконференції міністрів оборони України та Польщі заявив Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава Міноборони Польщі наголосив, що Україна чекає посилення наступу росіян, тому отримання важкої зброї – дуже важливе, ключове питання зараз.

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Він додав, що країни-учасниці танкової коаліції домовилися зустрітись у Брюсселі цього місяця, щоб прискорити постачання танків Leopard 2 Україні.

"Найважливіше зараз – це розпочати тренування українських солдатів на цих танках. Такі тренування розпочнуться у Польщі, буквально за кілька днів", – сказав Блащак.

Автор: 

Польща (8492) танк (2064) військові навчання (2775) ЗСУ (7531) Блащак Маріуш (111)


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якщо сказав що буде - значить вже закінчили і десь під Бахмутом начнуть тренуватися!!!!!
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03.02.2023 19:23 Відповісти
Поймал орк золотую рыбку и загадал желание стать героем России.
И оказался он вдруг в поле под Бахмутом с двумя гранатами против трех немецких Леопардов.
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03.02.2023 19:28 Відповісти
ті хто опанував рядянськи танки, з легкістю перевчаться на hi tec Leopard, кажу як танкист в минулому
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03.02.2023 22:52 Відповісти
 
 