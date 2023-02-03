Зеленський пропонує ВР розширити повноваження голів військових адміністрацій на Харківщині та Херсонщині

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов, згідно з якими пропонується розширити повноваження начальників військових адміністрацій низки населених пунктів у Херсонській та Харківській областях.

Проєкти постанов №8414 та №8413 пропонують розширити повноваження начальників військових адміністрацій населених пунктів у Каховському та Херсонському районах Херсонської області, Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області, про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На Харківщині розширення повноважень стосуватиметься начальників Савинської селищної військової адміністрації Ізюмського району, Вільхуватської, Курилівської сільських та Шевченківської селищної військових адміністрацій Куп'янського району, Старосалтівської селищної військової адміністрації Чугуївського району.

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Пропонується, щоб у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування начальники військових адміністрацій могли затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів сільських, селищних та міських рад.

Також начальникам відповідних військових адміністрацій населених пунктів підпорядковуватимуться апарати сільських, селищних та міських рад та їхніх виконавчих комітетів, комунальні підприємства, установи та організації територіальних громад.