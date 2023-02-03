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Новини Війна
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Зеленський пропонує ВР розширити повноваження голів військових адміністрацій на Харківщині та Херсонщині

зеленський

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов, згідно з якими пропонується розширити повноваження начальників військових адміністрацій низки населених пунктів у Херсонській та Харківській областях.

Проєкти постанов №8414 та №8413 пропонують розширити повноваження начальників військових адміністрацій населених пунктів у Каховському та Херсонському районах Херсонської області, Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області, про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На Харківщині розширення повноважень стосуватиметься начальників Савинської селищної військової адміністрації Ізюмського району, Вільхуватської, Курилівської сільських та Шевченківської селищної військових адміністрацій Куп'янського району, Старосалтівської селищної військової адміністрації Чугуївського району.

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Пропонується, щоб у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування начальники військових адміністрацій могли затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів сільських, селищних та міських рад.

Також начальникам відповідних військових адміністрацій населених пунктів підпорядковуватимуться апарати сільських, селищних та міських рад та їхніх виконавчих комітетів, комунальні підприємства, установи та організації територіальних громад.

Автор: 

ВР (14967) Зеленський Володимир (23775) повноваження (35) Харківщина (6054) військово-цивільна адміністрація (89) Херсонська область (5731)


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Топ коментарі
+8
наступ на місцеве самоврядування. дуже нагальна задача
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03.02.2023 20:22
+7
ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ ОДИН!
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03.02.2023 20:19
+6
ХРЕН ім по всій морді! Будуть красти ще більше!!!!
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03.02.2023 20:18
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ХРЕН ім по всій морді! Будуть красти ще більше!!!!
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03.02.2023 20:18 Відповісти
В Украине пока только одна беда - КОРРУПЦИЯ ! И эта беда поедает Украину уже более 30 лет ! Из за этой беды мы до сих пор не в НАТО, и война тоже благодаря ей ! И самое печальное, что ни одна власть с ней не имела желание бороться !
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03.02.2023 21:10 Відповісти
ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ ОДИН!
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03.02.2023 20:19 Відповісти
Все указанные места по Харьковск обл практически вдоль границы с Белгородск обл. Там растояние до кацапии от 3-6 км всего. Есть буквально в притык. Почти все по прежней власти там оказались предатели. Вся власть буквально----мэры, менты, налоговая, отдел образования, прокуратура---трудно даже поверить как массово оказалось. Может вообще пора отменить пока война исполкомы, только власть военных комендантов оставить? Прояснений то на дано широких по части такого решения. Может и правильно.
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03.02.2023 23:14 Відповісти
Якщо ваші слова були б правдою, Харків не встояв б
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04.02.2023 06:08 Відповісти
розширь краще собі місцє нижче спини, бо приїхала комісія по нього
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03.02.2023 20:20 Відповісти
Не треба цього робити !
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03.02.2023 20:21 Відповісти
наступ на місцеве самоврядування. дуже нагальна задача
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03.02.2023 20:22 Відповісти
Війна це не іграшка !
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03.02.2023 20:23 Відповісти
Все що робить влада, це на свою користь.
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03.02.2023 20:29 Відповісти
Додати повноважень президенту! Таке солоденьке, і аж 12 замахів.
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03.02.2023 20:30 Відповісти
Додати повноваження можна лише місцевим обраним владам з високим рівнем довіри. До зеленого лайна довіри жодної - там немає жодного призначення нормальної людини - не ватника, не рига, не українофоба...
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03.02.2023 20:36 Відповісти
Ну правильно, расширить полномочия глав военных администраций до нехарактерным согласно их обязанностей и когда рашисты, не дай бог, опять попрут (а они будут переть) снять с должности... И возникает риторический вопрос: почему это только на Харьковщине и Херсонщине? Готовим ворота для рашистов? Да, mr. Зеледент?
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03.02.2023 20:38 Відповісти
а на Запоріжжі чи Сумах? а Одесі чи Миколаїві??? ім теж кожен день прилітає нехіло
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03.02.2023 20:50 Відповісти
Клоун.Дерьмака убери. Кто Тебе верит? В Европе-- Ты ТРЕПЛО!
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03.02.2023 21:44 Відповісти
у них і так хавальник розширений... розширьте їм очко на зоні
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03.02.2023 21:56 Відповісти
ні в якому разі...
приклад 220 вагонів та 300 фур гуманітарки ********* ВЦА
дадуть більше повноважень, ******** більше в рази....
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03.02.2023 21:56 Відповісти
Дебіломарафон не може впоратися з думкою громадян, тому зегнида хоче скасувати місцеве самоврядування, спочатку в окремих областях, потім по всій країні, а тоді всі на виборчий марафон.
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03.02.2023 22:47 Відповісти
 
 