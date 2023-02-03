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Прем’єрка Італії Мелоні відвідає Київ до 24 лютого

мелоні,джорджа

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні відвідає столицю України до 24 лютого, першої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це глава італійського уряду заявила у п’ятницю під час візиту до Німеччини на зустрічі з канцлером Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я буду в Києві до цього (першої річниці початку війни 24 лютого)", - сказала Мелоні.

Вона заявила, що між Італією та Німеччиною існує "сильна синергія" щодо підтримки України. Глава уряду Італії зазначила, що обидві країни тісно працювали над підтримкою України у її самообороні та "продовжуватимуть це робити стільки, скільки буде необхідно".

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Також Мелоні заявила, що Італія працює з Францією над допомогою Україні у питанні протиракетної оборони.

"Ми сформували наш шостий пакет допомоги", - додала вона.

Автор: 

візит (1582) Італія (1569) Мелоні Джорджа (133)


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Топ коментарі
+3
якийсь парадокс ********** - у політиків жінок яйка побільше, чим у мужиків, не по 17 грн
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03.02.2023 20:56
+2
не кажіть це Резнікову, він, як юрист, оцінить яйці як яїчники!!!!
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03.02.2023 21:01
+1
ні що не коштувало стільки, як не існуючий асфальт(
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03.02.2023 21:03
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якийсь парадокс ********** - у політиків жінок яйка побільше, чим у мужиків, не по 17 грн
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03.02.2023 20:56 Відповісти
не кажіть це Резнікову, він, як юрист, оцінить яйці як яїчники!!!!
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03.02.2023 21:01 Відповісти
най свої бовтуни пошукає
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03.02.2023 21:05 Відповісти
Ну если прикинуть сколько Украине стоили курочки Косюка то не удивляюсь яцам по 17 грн.
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03.02.2023 21:02 Відповісти
ні що не коштувало стільки, як не існуючий асфальт(
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03.02.2023 21:03 Відповісти
усьому час та місце, сходив, поставив мінус
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03.02.2023 21:33 Відповісти
володька, в Україні до жінок пошана...може ви не наш?
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03.02.2023 21:04 Відповісти
Я своіх,жінок шаную,шльонд не дуже...
А ви,Льоха-козачек,не?
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03.02.2023 21:13 Відповісти
а на чужих одразу серете?
не козачок
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03.02.2023 21:19 Відповісти
Ні,тільки на тебе,скажи'Залізниця" ((()))
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03.02.2023 21:23 Відповісти
дуже мило...з тобою все зрозуміло, пока-пока
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03.02.2023 21:29 Відповісти
Бувай, прусак...
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03.02.2023 21:36 Відповісти
здається, вовка це не імя, це клеймо

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03.02.2023 21:40 Відповісти
Таки да,мокшанськиий завуальований )прихвостень...)))
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03.02.2023 21:47 Відповісти
прихвостень, який не втримався від образи до жінки
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03.02.2023 21:50 Відповісти
Згоден 100%
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03.02.2023 21:55 Відповісти
ОУ! Проснувся????
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03.02.2023 21:12 Відповісти
Зразу видно, попередник звичайний.
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03.02.2023 21:29 Відповісти
Кацапе, для тебе якраз є зайвий квиток на концерт.
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03.02.2023 22:08 Відповісти
Может украинцы когда-ниудь хотя бы поймут что их истинные сторонники на Западе - не либерасты-неомарксисты вроле Клитора и Абамки, а консерваторы. Те самые, которые всегда стояли на антисоветских позициях и сопротивлялись экспансии Совка. Такие как Рейган, МакКарти, Тэтчер, Черчилль... Но в условиях тотального доминирования левых в пропаганде убедить украинцев даже в таком очевидном факте очень трудно. Соросовские стипендиаты - муджабаевы, березовцы и бабченки денно и нощно продвигают повестку соросов-швабов. Ну вот ещё одна консервативная глава государства поддерживает Украину. Может всё-таки до людей дойдёт где их друзья, а где враги.
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03.02.2023 21:26 Відповісти
знаєш в чому різниця між мокшанами і нами? ви вірите своїм хазяйнам, і на колінах молите, і якщо вони звернуть до вас увагу, то пісяєтесь у штанці.
наші союзники - такі ж "прості" люди, як ми, нарід, земляне
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03.02.2023 21:36 Відповісти
Чит пост вище,поц...
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03.02.2023 21:50 Відповісти
по скільки тобі вже рублів за комент дають, шимазл?
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03.02.2023 21:53 Відповісти
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03.02.2023 22:02 Відповісти
Кацап, для тебе якраз є зайвий квиток на концерт.
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03.02.2023 22:07 Відповісти
 
 