Прем’єрка Італії Мелоні відвідає Київ до 24 лютого

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні відвідає столицю України до 24 лютого, першої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це глава італійського уряду заявила у п’ятницю під час візиту до Німеччини на зустрічі з канцлером Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я буду в Києві до цього (першої річниці початку війни 24 лютого)", - сказала Мелоні.

Вона заявила, що між Італією та Німеччиною існує "сильна синергія" щодо підтримки України. Глава уряду Італії зазначила, що обидві країни тісно працювали над підтримкою України у її самообороні та "продовжуватимуть це робити стільки, скільки буде необхідно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щоб досягти миру, треба дати Україні можливість для самозахисту, - прем’єр-міністр Італії Мелоні

Також Мелоні заявила, що Італія працює з Францією над допомогою Україні у питанні протиракетної оборони.

"Ми сформували наш шостий пакет допомоги", - додала вона.