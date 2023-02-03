Прем’єрка Італії Мелоні відвідає Київ до 24 лютого
Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні відвідає столицю України до 24 лютого, першої річниці повномасштабного вторгнення Росії.
Про це глава італійського уряду заявила у п’ятницю під час візиту до Німеччини на зустрічі з канцлером Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я буду в Києві до цього (першої річниці початку війни 24 лютого)", - сказала Мелоні.
Вона заявила, що між Італією та Німеччиною існує "сильна синергія" щодо підтримки України. Глава уряду Італії зазначила, що обидві країни тісно працювали над підтримкою України у її самообороні та "продовжуватимуть це робити стільки, скільки буде необхідно".
Також Мелоні заявила, що Італія працює з Францією над допомогою Україні у питанні протиракетної оборони.
"Ми сформували наш шостий пакет допомоги", - додала вона.
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