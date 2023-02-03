Євросоюз передав ЗСУ вантажівки, позашляховики та машини швидкої допомоги
Європейський союз передав Збройним силам України вантажівки, позашляховики та карети швидкої допомоги.
Про це розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ще один конкретний приклад підтримки Збройних Сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення: сьогодні для ЗСУ прибули нові вантажівки підвищеної прохідності, передані Європейським фондом миру", - йдеться у повідомленні.
Україна отримала 13 нових вантажівок підвищеної прохідності для перевезення військових, 94 авто підвищеної прохідності та 50 карет швидкої допомоги.
"І це ще не все. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, - додав Боррель.
Як відомо, Боррель 2-3 лютого перебував у Києві з керівниками ЄС, для проведення консультацій з українським урядом та саміту Україна-ЄС.
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AH-64
PETRIOT
ЄЄЄЄЄЄЄЄЄ??????????
20.10.2020
"У 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України. В часи коронакризи він не зменшився ні на гривню. І не розганяйте, будь ласка, зраду, що у 2021 році ми скоротимо кошти на військо. Не тому що бюджет, це неможливо, тому що бюджет ще не прийнятий. А тому я не дозволю цього зробити. Як мінімум, ці кошти залишаться на рівні цього року, тобто понад 117 млрд грн, тобто на 15 млрд більше, ніж в епоху бігбордів "про армію"."
https://youtu.be/SqgqoOwTwsQ?t=3569 YouTube (59:28-01:00:13)
Економіка