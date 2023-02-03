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США запровадили санкції проти керівників іранського виробника безпілотників

іран

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти восьми високопосадовців іранського виробника безпілотників у відповідь на постачання Тегераном безпілотників Росії для війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Компанія-виробник Paravar Pars, вже перебувала під санкціями в США і Європейському Союзі за виробництво безпілотників для аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

У п'ятницю Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Ради директорів компанії.

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Відомство також ідентифікувало два іранських судна. IRIS MAKRAN, "нафтовий танкер, який був переобладнаний для військово-морських операцій", але все ще має можливість запускати безпілотні літальні апарати (БПЛА), "в даний час здійснює міжнародний рейс", згідно з повідомленням Мінфіну. У відомстві зазначили, що танкер супроводжує військовий фрегат IRIS DENA (DENA).

"Іранські підприємства продовжують виробляти БПЛА для КВІР та збройних сил Ірану. У більш широкому сенсі, Іран постачає БПЛА для бойових операцій Росії з метою завдагня ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні", - йдеться у заяві заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайана Нельсона.

Автор: 

безпілотник (4138) Іран (2026) санкції (11810) США (22713)


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хай їздять на курорт у сизрань
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03.02.2023 21:54 Відповісти
У Ізраілю більш приваблива санкційна політика щодо Ірану ніж у США.
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03.02.2023 21:58 Відповісти
Оце круто!
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03.02.2023 22:01 Відповісти
Іран під санкціями декілька десятиліть, це навіть смішно
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03.02.2023 22:49 Відповісти
Очень жестокие санкции! можно было ограничиться и 7 ю мочалкоголовыми!
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03.02.2023 22:13 Відповісти
а наші соплі жують як завжди
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03.02.2023 22:15 Відповісти
Им так санкции повлияют все равно что жителям северной кореи запрет есть красную икру
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03.02.2023 22:49 Відповісти
а китайський зонд-шпіон зассали збивати
літає зараз в атмосфері над США
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03.02.2023 22:52 Відповісти
 
 