США запровадили санкції проти керівників іранського виробника безпілотників
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти восьми високопосадовців іранського виробника безпілотників у відповідь на постачання Тегераном безпілотників Росії для війни проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Компанія-виробник Paravar Pars, вже перебувала під санкціями в США і Європейському Союзі за виробництво безпілотників для аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
У п'ятницю Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Ради директорів компанії.
Відомство також ідентифікувало два іранських судна. IRIS MAKRAN, "нафтовий танкер, який був переобладнаний для військово-морських операцій", але все ще має можливість запускати безпілотні літальні апарати (БПЛА), "в даний час здійснює міжнародний рейс", згідно з повідомленням Мінфіну. У відомстві зазначили, що танкер супроводжує військовий фрегат IRIS DENA (DENA).
"Іранські підприємства продовжують виробляти БПЛА для КВІР та збройних сил Ірану. У більш широкому сенсі, Іран постачає БПЛА для бойових операцій Росії з метою завдагня ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Україні", - йдеться у заяві заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайана Нельсона.
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