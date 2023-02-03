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МОК намагається прикрити злочини Росії нейтральним прапором, - Кулеба

кулеба

Міжнародний олімпійський комітет має припинити спроби прикрити російські злочини нейтральними прапорами.

 Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Міністр відреагував на рішення оргкомітету Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, який заявив, що наслідуватимуть рішення МОК допустити участь в іграх для спортсменів з Росії та Білорусі під "нейтральним прапором"

"З минулого року 231 українського спортсмена і тренера було вбито росіянами, 15 поранено, 28 захоплено, четверо зникли безвісти. Ця геноцидна війна розв'язана Путіним, але ведуть її звичайні росіяни. МОК повинен припинити спроби прикрити російські злочини білими прапорами", – заявив Кулеба.

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Автор: 

МОК (173) Олімпіада (687) росія (65073) спорт (1618) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
В 1980 году 65 стран мира бойкотировали проведение олимпиады в москве в связи с агрессией в Афганистане! И ничего страшного, макнули СССР мордой в дерьмо!
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03.02.2023 22:27
+7
Раньше триколором прикрывались и ни чего . Приднестровье, Чечня, Грузия, Сирия, Украина . Какие у МОК проблемы, кроме как куда деньги потратить?
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03.02.2023 22:29
+4
якщо бабки кишені тягнуть і відмовити неможливо, випускайте під цим...
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03.02.2023 22:39
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В 1980 году 65 стран мира бойкотировали проведение олимпиады в москве в связи с агрессией в Афганистане! И ничего страшного, макнули СССР мордой в дерьмо!
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03.02.2023 22:27 Відповісти
********..
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03.02.2023 22:30 Відповісти
Раньше триколором прикрывались и ни чего . Приднестровье, Чечня, Грузия, Сирия, Украина . Какие у МОК проблемы, кроме как куда деньги потратить?
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03.02.2023 22:29 Відповісти
Для МОК кацапские деньги кровью не воняют !
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03.02.2023 22:32 Відповісти
Найсмішніше те, що кацапи їх купують доволі дешево. Вони раді і якійсь десятці тисяч.
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03.02.2023 22:37 Відповісти
у них сейчас другая проблема - как отработать кацапские деньги и сохранить лицо , но смотрю что то не очень получается
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03.02.2023 22:39 Відповісти
Та їх вже й "збереження морди" не дуже хвилює, - аби бабки платили!
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04.02.2023 06:52 Відповісти
якщо бабки кишені тягнуть і відмовити неможливо, випускайте під цим...
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03.02.2023 22:39 Відповісти
Під цим прапором і з обов'язковим виступом із засудженням кацапської агресії... Мабуть 99% спортсменів самі відмовляться!
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03.02.2023 23:01 Відповісти
або кацапи не будуть там,або не буде Олімпіади. Я думаю ,там не буде кацапів )))
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03.02.2023 22:39 Відповісти
МОК - московский олимпийский комитет
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03.02.2023 22:47 Відповісти
мок шарашка живет за счет взносов и ***** для них vip ... будут отрабатывать зарплату от утырка
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03.02.2023 22:54 Відповісти
On mozet skazat sto Ukraina v takom sluce ne budet ucastvovat, i ecio dobavistia 40 stran takze.Vot stolko emu nado skazat
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03.02.2023 22:56 Відповісти
бабло
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03.02.2023 22:57 Відповісти
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03.02.2023 22:58 Відповісти
Якщо на нейтральному прапорі МОК буде писати «Stop russian aggression in Ukraine" і спортсмени з рашки і білорашки погодяться під ним виступати (ну і у спортивній формі з таким же написом) - то вже нехай. А якщо ні - тоді на*уй.
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03.02.2023 23:06 Відповісти
Огласите весь список МОК.........
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03.02.2023 23:37 Відповісти
Kacapy- zhyvotnye !!!!
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04.02.2023 02:52 Відповісти
 
 