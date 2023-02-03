МОК намагається прикрити злочини Росії нейтральним прапором, - Кулеба
Міжнародний олімпійський комітет має припинити спроби прикрити російські злочини нейтральними прапорами.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Міністр відреагував на рішення оргкомітету Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, який заявив, що наслідуватимуть рішення МОК допустити участь в іграх для спортсменів з Росії та Білорусі під "нейтральним прапором"
"З минулого року 231 українського спортсмена і тренера було вбито росіянами, 15 поранено, 28 захоплено, четверо зникли безвісти. Ця геноцидна війна розв'язана Путіним, але ведуть її звичайні росіяни. МОК повинен припинити спроби прикрити російські злочини білими прапорами", – заявив Кулеба.
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