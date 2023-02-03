Фонди Пригожина, Басков, Газманов та медіагрупа "Росія сьогодні": Канада розширила санкції проти РФ
Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. До списку санкцій потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Канади.
До списку санкцій, зокрема, потрапили:
- державна медіакомпанія "Росія сьогодні", що об'єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новини, ПРАЙМ, ІноСМІ, СТРУМ, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator та Arctic.ru;
- United World International та Фонд боротьби з репресіями, суб'єкти дезінформації, тісно пов'язані із засновником та власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
- співак Микола Басков, який відвідував російські війська на окупованих територіях України та виступав на провоєнному та прорежимному концерті на Красній площі у Москві на підтримку незаконної анексії української території.
"Канада робить активні кроки у боротьбі з російською дезінформацією в рамках своїх зусиль щодо підтримки України. Не можна допустити, щоб культурні ікони та медійні організації вільно використовували свій статус для пропаганди брехні та невиправданої підтримки війни Путіна", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.
Згідно з опублікованим списком санкцій, під обмеження також потрапили:
- Михайло Боярський;
- Марат Башаров;
- Діма Білан;
- Лариса Доліна;
- Михаїл Галустян;
- Микола Расторгуєв;
- Олег Газманов;
- Поліна Гагаріна;
- Надія Бабкіна;
- Ірина Аллєгрова;
- Максим Аверін;
- Дмитро Дюжев та інші.
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