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Фонди Пригожина, Басков, Газманов та медіагрупа "Росія сьогодні": Канада розширила санкції проти РФ

канада,уряд

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. До списку санкцій потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Канади.

До списку санкцій, зокрема, потрапили:

  • державна медіакомпанія "Росія сьогодні", що об'єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новини, ПРАЙМ, ІноСМІ, СТРУМ, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator та Arctic.ru;
  • United World International та Фонд боротьби з репресіями, суб'єкти дезінформації, тісно пов'язані із засновником та власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
  • співак Микола Басков, який відвідував російські війська на окупованих територіях України та виступав на провоєнному та прорежимному концерті на Красній площі у Москві на підтримку незаконної анексії української території.

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"Канада робить активні кроки у боротьбі з російською дезінформацією в рамках своїх зусиль щодо підтримки України. Не можна допустити, щоб культурні ікони та медійні організації вільно використовували свій статус для пропаганди брехні та невиправданої підтримки війни Путіна", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Згідно з опублікованим списком санкцій, під обмеження також потрапили:

  • Михайло Боярський;
  • Марат Башаров;
  • Діма Білан;
  • Лариса Доліна;
  • Михаїл Галустян;
  • Микола Расторгуєв;
  • Олег Газманов;
  • Поліна Гагаріна;
  • Надія Бабкіна;
  • Ірина Аллєгрова;
  • Максим Аверін;
  • Дмитро Дюжев та інші.

Автор: 

Басков Микола (5) Канада (2191) росія (65073) санкції (11810) медіа (232) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+6
Сірий Кардинал @slevo4kin https://twitter.com/slevo4kin/status/1621474302997438464 9 ч
Сьогодні, 3 лютого - Міжнародний день боротьби з ненормативною лексикою.
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03.02.2023 22:59
+2
Уряд Канади має намір конфіскувати у російського олігарха Романа Абрамовича Evraz North America?

Абрамович є "значним" акціонером Evraz plc, володіючи 28,64 відсотка акцій, повідомляє компанія.

ЄВРАЗ Північна Америка. Сталеплавильні та прокатні стани
Саскачеван, Канада.
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03.02.2023 23:04
+2
Скільки там кацапні, 140 мільйонів? Можна ще років сто кожен тиждень нові прізвища в санкційний лист вписувати. Це, курва, імітація бурной деятєльності. Нічого іншого.
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03.02.2023 23:46
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Сірий Кардинал @slevo4kin https://twitter.com/slevo4kin/status/1621474302997438464 9 ч
Сьогодні, 3 лютого - Міжнародний день боротьби з ненормативною лексикою.
показати весь коментар
03.02.2023 22:59 Відповісти
Уряд Канади має намір конфіскувати у російського олігарха Романа Абрамовича Evraz North America?

Абрамович є "значним" акціонером Evraz plc, володіючи 28,64 відсотка акцій, повідомляє компанія.

ЄВРАЗ Північна Америка. Сталеплавильні та прокатні стани
Саскачеван, Канада.
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03.02.2023 23:04 Відповісти
сосунки всех времен и режимов, пострадали...
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03.02.2023 23:20 Відповісти
Руснявого Д'Артаньяна опустили .....Кстати, слышал, шо руснявый Атос(шоб я еще помнил его фамилие,ну) вроде высказался если не в поддержку Украины, то вроде против московитской агрессии...могу быть не прав.
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03.02.2023 23:23 Відповісти
Вам не смішно від цих "санкцій"?
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03.02.2023 23:37 Відповісти
Нiт. Бо це вже не смiшно. Це ганьба.
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03.02.2023 23:40 Відповісти
У кацапів не має такого поняття "ганьба" і відсутнє відчуття приниження, бо це в них звичайне повсякденне життя. Ганьба для них - це не лизати свого баріна.
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04.02.2023 06:59 Відповісти
Так, я також слухала його висловлювання.
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04.02.2023 07:00 Відповісти
Скільки там кацапні, 140 мільйонів? Можна ще років сто кожен тиждень нові прізвища в санкційний лист вписувати. Це, курва, імітація бурной деятєльності. Нічого іншого.
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03.02.2023 23:46 Відповісти
А що, це гундосе чмо (боярський) ще живе?..
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04.02.2023 07:02 Відповісти
 
 