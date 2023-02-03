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Новини Війна
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Партнери впевнені в Україні, ніхто посольства не евакуює, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що іноземні посольства не планують евакуюватись із Києва, попри чутки про можливий новий наступ армії РФ.

Про очільник МЗС сказав в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулорічна ситуація не повторюється з однієї простої причини - впевненість наших партнерів в успішності України на полі бою. Вона докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку війни. Не будемо приховувати... в одній країні передбачали, що Україна впаде за 48 годин, в іншій - за 72 години, а оптимісти вважали, що тиждень протримається.

Тому вони мали цей страх і евакуювали посольства. Сьогодні цього страху немає, партнери впевнені в Україні. І я зараз теж більше впевнений у партнерах, ніж я був у них впевнений на початку", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Проєкт десятого санкційного пакету ЄС проти Росії наразі не є достатньо сильним, - Кулеба

Автор: 

Київ (19445) посольство (944) евакуація (2311) Кулеба Дмитро (3604)


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03.02.2023 23:58 Відповісти
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03.02.2023 23:59 Відповісти
Дуже потужна нова пісня гурту Антитіла "Фортеця Бахмут"
https://youtu.be/0cmaAWYcVok https://youtu.be/0cmaAWYcVok

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04.02.2023 00:01 Відповісти
В 21-ом веке пропаганда вскарабкалась на абсолютную вершину. Возьмите любого политика сельского масштаба - у него есть команда, отвечающая за именно вот это ГАВНО - засирание мозгов. Возмите любого пиарщика(угу, это тепер - термин), прокатите его по МОЕЙ земле,остановитесь рядом с заброшенной угольной шахтой и просто поговорите с ним...уверяю Вас, его личное мнение изменится кардинально.Проверено.
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04.02.2023 00:21 Відповісти
Його (піарщика) особиста думка може і переміниться, але це ніяким чином ге відіб'ється на його "роботі", тобто на засиранні мізків за гроші.
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04.02.2023 07:00 Відповісти
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04.02.2023 00:28 Відповісти
А боневтік заспокоював і запрошував готуватись на шашлики, відправивши своїх батьків і сім"ю за кордон. Брехуни і зрадники.
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04.02.2023 00:32 Відповісти
3 лютого у Епіфанія день народження
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04.02.2023 00:41 Відповісти
 
 