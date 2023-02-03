Партнери впевнені в Україні, ніхто посольства не евакуює, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що іноземні посольства не планують евакуюватись із Києва, попри чутки про можливий новий наступ армії РФ.

Про очільник МЗС сказав в інтерв'ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулорічна ситуація не повторюється з однієї простої причини - впевненість наших партнерів в успішності України на полі бою. Вона докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку війни. Не будемо приховувати... в одній країні передбачали, що Україна впаде за 48 годин, в іншій - за 72 години, а оптимісти вважали, що тиждень протримається.

Тому вони мали цей страх і евакуювали посольства. Сьогодні цього страху немає, партнери впевнені в Україні. І я зараз теж більше впевнений у партнерах, ніж я був у них впевнений на початку", - зазначив Кулеба.

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