В Європі зареєстровано 4,8 млн біженців з України, найбільше у Польщі, Німеччині та Чехії, - ООН
Згідно даних Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту в Європі, станом на 31 січня 2023 року склала 4 млн 823,33 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі ближче до кінця січня цього року, за даними ООН, перевищила 4,95 млн, впритул наблизившись до позначки 5 млн. Однак потім були оновлені дані щодо Німеччини за два місяці, які зафіксували зниження українців у країні з таким статусом одразу більш ніж на 140 тис. – до 881,4 тис.
Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в Польщі – 1 млн 563,39 тис., за два місяці їх кількість зросла на 55,5 тис. У Німеччини за два місяці зафіксували зниження українців у країні більш ніж на 140 тис. – до 881,4 тис.
На третьому місці прийому українців Чехія, де їх кількість зареєстрованих для тимчасового захисту зросла з кінця листопада на 22,7 тис. – до 485,1 тис. Італія, як і раніше, на четвертому місці – 169,31 тис. (приріст на 5,1 тис.), а замикає п'ятірку Іспанія – 161,01 тис. (зростання на 6,5 тис.).
Слідом йдуть Велика Британія – 158,8 тис. (зростання на 12,6 тис.) та Болгарія з показником 151,71 тис. (зростання на 5,7 тис.).
Понад 100 тис. українців, які зареєструвалися для тимчасового захисту, ще у трьох країнах – Франції, Румунії та Словаччині: відповідно 118,99 тис. (дані на 21 жовтня), 110,9 тис. (зростання на 33 тис.) та 107, 00 тис. (зростання на 5,8 тис.).
Від 50 тис. до 100 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту також в Австрії – 92,44 тис. (зростання на 5,5 тис.), Нідерландах – 85,21 тис. (зростання на 6 тис.), Швейцарії – 78,89 тис. (зростання на 9,3 тис.), Литві – 73,61 тис. (зростання на 3 тис.)
Серед них також Ірландія – 72,58 тис. (зростання на 8,3 тис.), Бельгія – 64,41 тис. (зростання на 4,9 тис.), Португалія – 57,11 тис. (зростання на 4, 2 тис.) та Швеція – 51,23 тис. (зростання на 2,8 тис.).
Услід з показниками від 25 тис. до 50 тис. йдуть Фінляндія – 49,29 тис. (зростання на 5,5 тис.), Латвія – 45,3 тис. (зростання на 2,5 тис.), Естонія – 42, 83 тис. (зростання на 4,1 тис.), Норвегія – 38,58 тис. (зростання на 6,5 тис.), Данія – 37,69 тис. (зростання на 2,7 тис.) та Угорщина – 33 ,63 тис. (Зростання на 1,3 тис.).
Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту у Греції – 20,96 тис. (зростання на 1 тис.), на Кіпрі – 20,6 тис. (зростання на 2,3 тис.) та у Хорватії – 20,49 тис. (зростання на 1,4 тис.).
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навіть не сумніваюся, тільки вони забули сказати де українці народжуються..
цифри поміняються...
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
це дурачок якийсь... - наші стальні яйця в бункері на мивіні....
СавпвдєніЄ?
З навколишніх сіл
З телевізорами під рукою, щоб війну додивитись Цікаво ж
от ніяк не в туплю - тобто війна і москальня і міграція менше в 2022му знищіла українців чим зелення в 2021шому? - шо ж ви за звірів таких вибрали?
Cyprus 20 tsd.
That's the Oligarchs, LLC, limited liable company ...
бо у нас бойових дій не було
це шаровики
саме через них хаос
гроші перерахуйте в генштаб
не в МО
в кожному жарті дохрена правди