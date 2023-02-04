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В Європі зареєстровано 4,8 млн біженців з України, найбільше у Польщі, Німеччині та Чехії, - ООН

біженці

Згідно даних Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту в Європі, станом на 31 січня 2023 року склала 4 млн 823,33 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі ближче до кінця січня цього року, за даними ООН, перевищила 4,95 млн, впритул наблизившись до позначки 5 млн. Однак потім були оновлені дані щодо Німеччини за два місяці, які зафіксували зниження українців у країні з таким статусом одразу більш ніж на 140 тис. – до 881,4 тис.

Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в Польщі – 1 млн 563,39 тис., за два місяці їх кількість зросла на 55,5 тис. У Німеччини за два місяці зафіксували зниження українців у країні більш ніж на 140 тис. – до 881,4 тис.

На третьому місці прийому українців Чехія, де їх кількість зареєстрованих для тимчасового захисту зросла з кінця листопада на 22,7 тис. – до 485,1 тис. Італія, як і раніше, на четвертому місці – 169,31 тис. (приріст на 5,1 тис.), а замикає п'ятірку Іспанія – 161,01 тис. (зростання на 6,5 тис.).

Слідом йдуть Велика Британія – 158,8 тис. (зростання на 12,6 тис.) та Болгарія з показником 151,71 тис. (зростання на 5,7 тис.).

Понад 100 тис. українців, які зареєструвалися для тимчасового захисту, ще у трьох країнах – Франції, Румунії та Словаччині: відповідно 118,99 тис. (дані на 21 жовтня), 110,9 тис. (зростання на 33 тис.) та 107, 00 тис. (зростання на 5,8 тис.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад половини українських біженців у Польщі досі не знайшли роботу

Від 50 тис. до 100 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту також в Австрії – 92,44 тис. (зростання на 5,5 тис.), Нідерландах – 85,21 тис. (зростання на 6 тис.), Швейцарії – 78,89 тис. (зростання на 9,3 тис.), Литві – 73,61 тис. (зростання на 3 тис.)

Серед них також Ірландія – 72,58 тис. (зростання на 8,3 тис.), Бельгія – 64,41 тис. (зростання на 4,9 тис.), Португалія – 57,11 тис. (зростання на 4, 2 тис.) та Швеція – 51,23 тис. (зростання на 2,8 тис.).

Услід з показниками від 25 тис. до 50 тис. йдуть Фінляндія – 49,29 тис. (зростання на 5,5 тис.), Латвія – 45,3 тис. (зростання на 2,5 тис.), Естонія – 42, 83 тис. (зростання на 4,1 тис.), Норвегія – 38,58 тис. (зростання на 6,5 тис.), Данія – 37,69 тис. (зростання на 2,7 тис.) та Угорщина – 33 ,63 тис. (Зростання на 1,3 тис.).

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту у Греції – 20,96 тис. (зростання на 1 тис.), на Кіпрі – 20,6 тис. (зростання на 2,3 тис.) та у Хорватії – 20,49 тис. (зростання на 1,4 тис.).

Читайте також: Кількість біженців з України стала найбільшою з часів Другої світової війни, - ООН

Автор: 

біженці (1864) Європа (1804) українці (2538)


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Топ коментарі
+10
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського:

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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04.02.2023 02:34
+6
А в Монако скільки "біженців" з України?
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04.02.2023 02:15
+5
така потвора не може бути Президентом "України - стальні яйця!".
це дурачок якийсь... - наші стальні яйця в бункері на мивіні....
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04.02.2023 06:36
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У Німеччині на кінець січня було офіційно зареєстровано 1.055.323 біженців. Стаття вийшла першого лютого, мова про німецьке джерело. Як можуть цифри відрізнятись на майже 200.000? Дивні дива.
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04.02.2023 01:57 Відповісти
Канада заявила про 140 тис. переселенців із України, а в статті взагалі немає ані Канади, ані штатів
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04.02.2023 02:44 Відповісти
Сорян. Тут про Європу стаття
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04.02.2023 02:45 Відповісти
а зелені казали народжених українців в 22гому більше ніж в 21му,
навіть не сумніваюся, тільки вони забули сказати де українці народжуються..
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04.02.2023 02:09 Відповісти
а давайте ще лисого клована - 150 пудів відбулавимо...
цифри поміняються...
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04.02.2023 02:12 Відповісти
А в Монако скільки "біженців" з України?
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04.02.2023 02:15 Відповісти
20 tsd, as in Cyprus .
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04.02.2023 07:14 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського:

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
показати весь коментар
04.02.2023 02:34 Відповісти
така потвора не може бути Президентом "України - стальні яйця!".
це дурачок якийсь... - наші стальні яйця в бункері на мивіні....
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04.02.2023 06:36 Відповісти
"Ржом", коли це читаємо. Тобто, потрібний результат отримано.
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04.02.2023 06:38 Відповісти
За наступні 4 роки його програма на другий строк почала повністю збігатися зі змістом ст. 111 ч. 2 КК.
СавпвдєніЄ?
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04.02.2023 07:56 Відповісти
При всем неуважении к зеленскому, это он а не пуйло напало на Украину? Это он причина того что миллионы украинцев сейчас покинули свои дома потому что русские нацисты вторглись в Украину? Ты подводишь к тому незаметно что это зеленский,а не путин виноват в этом? Ты бот,или полезный идиот?
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04.02.2023 08:01 Відповісти
Як це зеленський не винен? Невже ви не бачите зв'язку? Коли західні партнери за рік попереджають, що треба готуватись до війни та навіть день називають, коли буде вторгнення, а цей покидьок про «шашлики» розповідає…чи це не заохотило ***** напасти на страну, яку він вважав або повну дурнями або чекающу на «освабадітєлєй». Як тут не напасти, якщо влада вочевидь дебіли або зрадники?
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04.02.2023 11:27 Відповісти
А про колличество уехавших из Польши и Германии написали бы
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04.02.2023 02:40 Відповісти
Згідно німецьким джерелам за останні два місяці кількість біженців з України зросла, але незначно. Тобто є звісно і ті, хто повертається до України, але за весь цей час кількість реєстрацій тільки зростала.
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04.02.2023 03:11 Відповісти
Про кількість виїхавших/залишившихсч у Польщі краще поговоримо після 23.08.2023.
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04.02.2023 06:40 Відповісти
Ленусь лінується прочитати статтю повністю, а ляпнуть дуже бабі хочеться.
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04.02.2023 09:01 Відповісти
У першу чергу за кордон дременула вата, яка па пріколу голосувала за зелених шльондр
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04.02.2023 06:54 Відповісти
Згідно камер спостереження переходів ДПСУ, 24-25 лютого через них перла до Польщі саме вата.
З навколишніх сіл
З телевізорами під рукою, щоб війну додивитись Цікаво ж
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04.02.2023 08:00 Відповісти
А ще жителі закарпатських,чернівецьких і з " ними по сусідству" прифронтових міст! Для це був ШАНС! Ні віз тобі,ні паспортів.Польші,Германії та іншім треба провести жорсткий моніторинг,та повернути ціх" біженців". Залишити тільки реальних,де є бойові дії. А ще там залишилися і КАЙФують,молячись всім богам,щоб не скінчилася війна,ТІ ,у кого візи закінчилися.А вони сидять і радіють.
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04.02.2023 08:30 Відповісти
Я вам більше скажу. Ця саме вата і подалі підтримує Боневтіка і вважає, що він робить все правильно. А що мене прям взагалі виводить із себе, так це ********** «ждуни» з Донбасу (саме фанати «рускага міра», не все населення Донбасу), які чомусь вирішили тікати від війни не до Росії, а Німеччини. Якого біса вони втекли до Німеччини адже тут треба на німецький мові спілкуватися, а вони завжди «боролісь за право говорить на радном руска». Ось і тікали б к пращурам. Навіщо їм щей цей клятий німецький? І нічого з цим нажаль не поробиш. Сидять тут і далі ***** боготворять.
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04.02.2023 11:42 Відповісти
там десь низще новина була - у 2022му році українців народилося більше ніж в 2021му?
от ніяк не в туплю - тобто війна і москальня і міграція менше в 2022му знищіла українців чим зелення в 2021шому? - шо ж ви за звірів таких вибрали?
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04.02.2023 06:59 Відповісти
Greece 20 tsd,
Cyprus 20 tsd.

That's the Oligarchs, LLC, limited liable company ...
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04.02.2023 07:17 Відповісти
......непотрібно винити кого сь а не себе ....НЕЗАБУВАЙТЕ ЩО 90 ВІДСОТКІВ ВИНИ ЗА ЦЕ ЛЕЖИТЬ НА САМІХ ГРОМАДЯНАХ ЯКІ ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА ЦЕ ...ЩО МАЮТЬ СЬОГОДНІ....І ТАКИХ 73 ВІДСОТКИ....УКРАЇНЦІВ НЕВЛАШТУВАЛО ЖИТТЯ З ТИМИ ЦІНАМИ НА ХАРЧІ ТА ЛІКИ КОЛИ ЗАРПЛАТНІ ЗБІЛЬШИЛИСЯ ДО РІВНЯ ЩО ЛЮДИ ПОЧАЛИ ВІДКЛАДАТИ... КОЛИ ПЕНСІОНЕР СКУПЛЯВСЯ В АТЕ.БЕ НЕ ДУМАЮЧИ ПРО ЦІНУ А КУПЛЯЛИ ЩО ХОТІЛИ...КОЛИ КОМУНАЛКА СПЛАЧУВАЛАСЯ НА 95 ВІДСОТКИ ..КОЛИ ВІЙНУ БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ ЗНАЛИ ТІЛЬКИ З НОВИН А ВІЙНА БУЛА ДАЛЕКО....КОЛИ У ЛЮДЕЙ ЗЬЯВИЛАСЯ СВОЯ ЦЕРКВА...КОЛИ РЕФОРМУВАННЯ АРМІІ ПОЧАЛО НАДАВАТИ СВОЇ РЕЗУЛЬТАТИ КОЛИ НА ВІЙНУ НЕХВАТАЛИ НА ВУЛИЦІ З ПОЛІЦІЄЮ ...КОЛИ ЛЮДИ МАЛИ ПРАВА НА ПЕРЕСУВАННЯ В ЄВРОПУ ВІЛЬНО...КОЛИ ПРЄМЬЄР НЕ ЧЕКАВ МІЛІАРДИ ВІД ЄВРОПИ ЩОБ ЗАТКНУТИ ДІРКИ В ЕКОНОМІЦІ А ЄКОНОМІКА ПРАЦЮВАЛА.......АЛЕ....ЗА ЦИМИ ВСІМА ПОДІЯМИ СТОЯВ ПОРОШЕНКО....А ЛЮДИ ЗАХОТІЛИ ЗАРПЛАТНЮ В 4 ТИС ЄВРО.....ЯКОЇ НЕМАЄ НАВІТЬ В ЄВРОПІ..А ТЕПЕР МАЄТЕ ТЕ З ЧИМ ЖИВЕТЕ КОЖЕНЬ ДЕНЬ.....ІНШОГО РАЗУ БУДЕТЕ ДУМАТИ...АЛЕ НЕ ФАКТ .ЗОМБОЯЩИК ЗРОБЕ СВОЄ ДІЛО..
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04.02.2023 08:15 Відповісти
Десь місяць тому, на лондонському радіо LBC, слухав програму присвячену укр біженцям. Гостем студії була якась топ чиновниця, яка займається біженцями. Вона каже, що після закінчення війни в Україні, укр біженці мають повернуться на Батьківщину. Ніхто їм не буде продовжувати перебування.
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04.02.2023 09:29 Відповісти
Знаю багатьох біженок з України.... з територій де не ведуться бойові дії... Поїхали дівулі з накачаними губами і цицьками, які жили за рахунок утримання чоловіків... думали що там на них зразу європейці клюнуть і вони собі знайдуть тих хто буде їх утримувати.... але зі слів цих дамочок, європейські чоловіки такі там зашугані, що бояться перші слово сказати цим дівулям, шоб їх не звинуватили в секс. домаганннях... то в губошлопок трохи броблеми, бо ці чоловіки не активні... Активнічають там емігранти турки, які просто цих дівулю хочуть для сексу, але наші розуміюьб що від турків толку не багато...
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04.02.2023 11:30 Відповісти
виловіть "біженців" з львівської, закарпатської, чернівецької хмельницької, вінницької та черкаської областей, та заберіть всі виплати
бо у нас бойових дій не було
це шаровики
саме через них хаос
гроші перерахуйте в генштаб
не в МО
в кожному жарті дохрена правди
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04.02.2023 18:13 Відповісти
 
 