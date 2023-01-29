Понад половини українських біженців у Польщі досі не знайшли роботу

61% українців, які виїхали до Польщі через повномасштабний напад Росії, досі не знайшли роботу. Головна причина - незнання мови.

Про це йдеться в дослідження "Професійна ситуація біженців з України в Польщі", підготовленому Totalizator Sportowy та Manpower Foundation, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Як пояснювали самі українці, знайти роботу їм не вдається через недостатнє знання польської мови (54%), відсутність пропозицій, які б відповідали їхній кваліфікації (39%), а також відсутність пропозицій із частковою зайнятістю (32%).

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Серед тих українських біженців, які вже працюють у Польщі, 79% влаштувалися на роботу, але планують знайти кращу. Ще 51% працюють за професією, яка не відповідає їхній кваліфікації, тільки 10% українців влаштувалися за фахом, але працюють на нижчій посаді. І лише 13% відповіли, що задоволені своїм нинішнім становищем.

Крім того, дослідження показало, що 40% біженців з України планують оселитися в Польщі на більш тривалий термін, кожен п'ятий хоче повернутися до України, але у довгостроковій перспективі. Близько 14% планують повернутись протягом 3 років після закінчення війни.

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Ці дані збирали протягом вересня-листопада 2022 року. У дослідженні взяли участь 950 біженців з України. Респондентами були біженці, зацікавлені у працевлаштуванні та розвитку компетенцій за програмою "Win Development".