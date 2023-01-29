Понад половини українських біженців у Польщі досі не знайшли роботу
61% українців, які виїхали до Польщі через повномасштабний напад Росії, досі не знайшли роботу. Головна причина - незнання мови.
Про це йдеться в дослідження "Професійна ситуація біженців з України в Польщі", підготовленому Totalizator Sportowy та Manpower Foundation, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Як пояснювали самі українці, знайти роботу їм не вдається через недостатнє знання польської мови (54%), відсутність пропозицій, які б відповідали їхній кваліфікації (39%), а також відсутність пропозицій із частковою зайнятістю (32%).
Серед тих українських біженців, які вже працюють у Польщі, 79% влаштувалися на роботу, але планують знайти кращу. Ще 51% працюють за професією, яка не відповідає їхній кваліфікації, тільки 10% українців влаштувалися за фахом, але працюють на нижчій посаді. І лише 13% відповіли, що задоволені своїм нинішнім становищем.
Крім того, дослідження показало, що 40% біженців з України планують оселитися в Польщі на більш тривалий термін, кожен п'ятий хоче повернутися до України, але у довгостроковій перспективі. Близько 14% планують повернутись протягом 3 років після закінчення війни.
Ці дані збирали протягом вересня-листопада 2022 року. У дослідженні взяли участь 950 біженців з України. Респондентами були біженці, зацікавлені у працевлаштуванні та розвитку компетенцій за програмою "Win Development".
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У нас в містечку в групі на фейсбуку на кожну об'яву про працю хатньою прибиральницею було по 10 охочих з українок, не рахуючи польок, А пряцю отримає хтось один.
Тож я б не засуджував, працю жінці тут знайти зараз справді ще той квест.
Але звісно є й такі, які "туди не піду, там не хочу, я з вищою освітою і на завод чи прибиральницею?" Чи "самі прибирайте за такі гроші, не для вас моя трояндочка цвіла"
Є й такі.
От як я можу зрозуміти, що Ви, заходячи сюди під німецьким айпішніком та пишучи коментарі російською, є громадянином України???
Дивіться - Ви ж написали чудовий коментар. Чому б всі інші теж не писати українською?
кацапсина женёк, когда ты гавкаешь и тужишьсИ изобразить что-то на украинском, у тебе тупо получается. не "громадянЕ", а громадянИ.
пшла вон отсель, нулёвка, срань ты лапотная.
Моя двоюрідна сестра поїхала у Швецію. З середньою англійською знайшла собі у Стокгольмі роботу в офісі, в той час як більшість наших працює в клінінгу чи іншій хєрні.
При тому, що всі казали "я української не розумію, давай краще по-росийську" бо ще щось зі школи пам'ятали. Коли ж починаєш те саме речення говорити спочатку по-польську а потім українською - дивуються.
Але в Польщу виїхало дуже багато "узкоязичних" (на око - 85-90% серед біженців), більшість з яких не здатні і речення сказати українською (навіть при бажанні). До того ж в них немає навичок вчити іншу мову, і в них в голові сиділо, що всі мають розуміти кацапську.
Процес перевиховуваня української кацапні поляками повільно, але йде - тепер серед них багатьом набагато легше розмовляти польскою, ніж українською.
Розказую, що бачу регулярно.
В перші місяці багато особливо обдарованих "узкоязичних" качали свої вигадані "права", тому поляки швидко почали відрізняти "узкоязичних українців", як "дикуватих" і конфліктних.
Дехто навіть проводив виховні бесіди на тему, чому втікаєте від кацапні, якщо від них не відрізняєтеся.
А оскільки більшість людей не любить конфліктувати, то просто вдають, що не чують, не розуміють, розуміють не так ітп в міру пристойні способи показати, що вчити польську варто. Та й роботу знайти в рази важче, якщо не можеш кілька слів до купи зліпити.
Так що декого з них поляки все ж зроблять людьми.
Шото кацапом повіяло...
То їхній улюблений тезіс--
украинцымоютунитазывПольше...
Я уже пять лет плотно связан с польским рынком праци, так вот, законодательство для них и для нас одинаковое.
Оплата зависит от квалификации и знания языка естессно.
При прочих равных условиях предпочтение отдадут УКРАИНЦУ!
"Но если туп как дерево, РОДИЛСЯ баобабом", (с) и угораздило работать вчёрную, ну тогда "ты сам себе злобный буратино " (с)
то есть очень большое количество слов на украинском, польском, чешском, сербском, болгарском И так далее произноситься и пишутся практические почти одинаково!!!
выучить польский язык для украинца не составляет никакого труда причем в самый короткий срок!
точно так же как для румын выучить итальянский язык где множество слов одинаковы и выучить не составляет большого труда!!!
дело вообще не в языках!!!
А Ви кажете польська...
Вам хотів подякувати за мудре рішення! Так тримати!
20% could think of returning dead to Ukraine
14% just think, Ukraine would be worth to return to after the end of the current war
26% will do what - move on to greener grasses ?
It shows, that nationality to too many people is just a piece of paper.
Those don't care about heritage and history -
up to 86% deplorables of refugees,
and their children easy victims
to re-education and brainwashing,
which Ruzzia is trying to achieve in it's
annexed territories, as findings of Ruzzian
school books in Charkiew Oblast prove.
Які ще можуть бути питання?
Та й по мові-брехня. Наші мови подібні, і спілкуючись з колегами, польську на рівні А1/А2 вивчишь за 2÷3 місяці, швидше ніж на курсах. Плюс безкоштовне професійне навчання у поліціарних школах та вишах.
По 12, это ж издевательство.
Це люди просто біженці яка робота? Якщо людина молода то вона вивчить мову але не люди старшого віку.
І для чого все це вчити коли скоро підуть на пенсію?
А роботу можна знайти і в Україні але чому на ті роботи не всі йдуть? Бо погана зарплата із затримкою погані умови праці тому люди шукають щось краще але як виявляється краще там де нас немає
Бо за кордоном треба працювати віддавати себе всього роботі доки не втратите працездатність і не станите нікому не потрібними
Звісно працювати треба але думайте чи варта така робота і чи треба там довго працювати і тим паче вчити мову
Бо за кордоном треба працювати віддавати себе всього роботі доки не втратите працездатність і не станите нікому не потрібними
Звісно працювати треба але думайте чи варта така робота і чи треба там довго працювати і тим паче вчити мову"
Неправда, а вірніше--свідома брехня!
Типу--працюйте, українці, за копійки вдома!
За кордоном на БІЛІЙ роботі така медична страховка і така соціалка, шо на Вкраїні і не снилося!!!!
Та й зарплатня незрівненно вища од нашої, природньо!