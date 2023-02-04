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У Маріуполі та районі загарбники стягнули 30 тисяч живої сили, - Андрющенко

маріуполь

У Маріуполі та районі за останній тиждень кількість окупантів збільшилася на 10-15 тисяч і сягнула приблизно 30 тисяч загарбників.

Про це  повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Лише за останній тиждень військовий корпус окупантів збільшився на 10-15 тисяч.Більшість розквартирована в Маріупольському районі по селах за тактикою "живого щита".

В цілому можемо говорити о приблизно 30 тисяч окупантів, сконцентрованих в Маріуполі та районі", - йдеться в повідомленні

Андрющенко зазначає, що у розмовах з місцевим населенням окупанти повідомляють "про пріоритет напряму атаки на Вугледар та Запоріжжя".

Крім того, радник мера повідомляє про захід в одне з приморських сіл нового підрозділу "кадировців" кількістю 2-3 тисячі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять "зачистки" в Маріуполі, перевіряють телефони навіть у першокласників, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3226) окупація (6683) Андрющенко Петро (694)


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Вялікіє воїни. Цей в Маріуполі вже півармії каZZапстану розмістив, Гайдай щоденно Попасну звільнює. За вдалий день до 4 разів
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04.02.2023 08:13 Відповісти
дуже багато счесті їх загарбниками назтивати. загарбники були, коли до інших варіантів собі щось придбати хомосапієнс ще не дійшов. а тут малорозвинуті обрали тактику минувщини. при чому далекої.
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04.02.2023 08:58 Відповісти
 
 