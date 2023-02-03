Окупанти проводять "зачистки" в Маріуполі, перевіряють телефони навіть у першокласників, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники проводять "зачистки".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тотальний контроль запроваджують окупанти в Маріуполі. Два дні поспіль "зачистка" в селищах поруч з Маріуполем в напряму на північ, де розквартировано окупантів. Подомовий обхід ФСБ з обшуками, перевіркою листування та гаджетів. В с. Павлополь дійшло дотреревірки телефонів першокласників в школі", - йдеться в повідомленні.

За даними Андрющенка, в окупаційних адміністраціях Маріуполя встановлюють обладнання/сервери для повного контролю інтернет трафіку робітників та відвідувачів.

"Розгортання та налаштування має завершитись протягом 4 тижнів. Повний контроль всіх гаджетів та їх трафіку. Причина - намагання побороти постійний витік інформації", - додав він.

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