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Новини Війна
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Окупанти проводять "зачистки" в Маріуполі, перевіряють телефони навіть у першокласників, - Андрющенко

діти,маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники проводять "зачистки".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тотальний контроль запроваджують окупанти в Маріуполі. Два дні поспіль "зачистка" в селищах поруч з Маріуполем в напряму на північ, де розквартировано окупантів. Подомовий обхід ФСБ з обшуками, перевіркою листування та гаджетів. В с. Павлополь дійшло дотреревірки телефонів першокласників в школі", - йдеться в повідомленні.

За даними Андрющенка, в окупаційних адміністраціях Маріуполя встановлюють обладнання/сервери для повного контролю інтернет трафіку робітників та відвідувачів.

"Розгортання та налаштування має завершитись протягом 4 тижнів. Повний контроль всіх гаджетів та їх трафіку. Причина - намагання побороти постійний витік інформації", - додав він.

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Автор: 

Маріуполь (3226) окупація (6683) Андрющенко Петро (694)


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Дуже красномовні наслідки приходу фашистського рабсєйскава міра в одному фото...
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03.02.2023 11:38 Відповісти
Скільки не перевіряйте, а все населення окупованих територій ненавидить вас і використає будь яку можливість, аби допомогти нищити окупантів. Вчора ми бачили знімки ворожої техніки на вулицях Маріуполя, яка завдяки наводці наших народних шпигунів вже чекає Хаймарсів. На фото було видно, що повна вулиця людей бачить фотографа і не реагує, бо душею з ним, що не можна навіть уявити у вільних українськиї містах - там одразу пильні і патріотичні громадяни викличуть патрульних і перевірять такого фотографа. Життя ******** людини неможливо без смартфона і всі гаджети не вилучать, тому кожен носить у кишені ефективну зброю, яка стає всевидячм оком нашої реактивної артилерії
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03.02.2023 12:01 Відповісти
вибльадська нація
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03.02.2023 12:39 Відповісти
первоклассники учатся по программе рефии
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03.02.2023 19:48 Відповісти
 
 