Окупанти проводять "зачистки" в Маріуполі, перевіряють телефони навіть у першокласників, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники проводять "зачистки".
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Тотальний контроль запроваджують окупанти в Маріуполі. Два дні поспіль "зачистка" в селищах поруч з Маріуполем в напряму на північ, де розквартировано окупантів. Подомовий обхід ФСБ з обшуками, перевіркою листування та гаджетів. В с. Павлополь дійшло дотреревірки телефонів першокласників в школі", - йдеться в повідомленні.
За даними Андрющенка, в окупаційних адміністраціях Маріуполя встановлюють обладнання/сервери для повного контролю інтернет трафіку робітників та відвідувачів.
"Розгортання та налаштування має завершитись протягом 4 тижнів. Повний контроль всіх гаджетів та їх трафіку. Причина - намагання побороти постійний витік інформації", - додав він.
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