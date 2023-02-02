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У Маріуполі лунають вибухи, є "прильоти" по базуванню окупантів, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи, є влучання по базуванню російських загарбників.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Бавовна. Все місто здригнулось від серії вибухів. Зафіксовано прильоти в Порт-Сіті (місце базування окупантів та Єдиної росіі) та в полях в районі 23-го мікрорайону, де окупанти полюбляли ховати ППО. Вітаю Маріупольців з бавовною. Деокупація стає ближче", - йдеться в повідомленні.

Читайте: В окупованому Маріуполі зносять будинок, де загинули близько 200 людей, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3231) обстріл (28472) Андрющенко Петро (694)


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ага, пожарних визивайте, нехай пожарять
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02.02.2023 17:12 Відповісти
Шо шо бомпы прилетели, висна.
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02.02.2023 17:16 Відповісти
Те ракеты на 80 км были, мне кажется до Мариуполя не достанут, значит приехало что то более дальнобойное.
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02.02.2023 17:16 Відповісти
Оно давно приехало. Команды ждали..)
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02.02.2023 17:32 Відповісти
Вот и оружие с последнего Рамштайна подоспело. Кстати, слово "последний" в английском передается словами latest (последний на сейчас, будут еще) и last (последний вообще, больше не будет). Так вот, этот Рамштайн - the latest one.
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02.02.2023 17:47 Відповісти
Ооооо... Андрющенко працює! А то бла-бла-бла...
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02.02.2023 17:48 Відповісти
GLSDB?
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02.02.2023 18:13 Відповісти
скорее М31А2 (они же XM404)
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02.02.2023 18:34 Відповісти
 
 