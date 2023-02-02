У Маріуполі лунають вибухи, є "прильоти" по базуванню окупантів, - Андрющенко. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи, є влучання по базуванню російських загарбників.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Бавовна. Все місто здригнулось від серії вибухів. Зафіксовано прильоти в Порт-Сіті (місце базування окупантів та Єдиної росіі) та в полях в районі 23-го мікрорайону, де окупанти полюбляли ховати ППО. Вітаю Маріупольців з бавовною. Деокупація стає ближче", - йдеться в повідомленні.
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