Вночі росіяни з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, - облрада
Російські загарбники продовжують тероризувати мешканців Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Після вчорашнього затишшя російські окупанти знову взялися за своє: цієї ночі з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, випустивши по ній з десяток снарядів.
Наразі точні наслідки з‘ясовуються, обстеження територій триває. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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