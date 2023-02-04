Вночі росіяни з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, - облрада

Російські загарбники продовжують тероризувати мешканців Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Після вчорашнього затишшя російські окупанти знову взялися за своє: цієї ночі з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, випустивши по ній з десяток снарядів.

Наразі точні наслідки з‘ясовуються, обстеження територій триває. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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