УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10655 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
314 0

Вночі росіяни з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, - облрада

марганець

Російські загарбники продовжують тероризувати мешканців Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ

"Після вчорашнього затишшя російські окупанти знову взялися за своє: цієї ночі з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, випустивши по ній з десяток снарядів.

Наразі точні наслідки з‘ясовуються, обстеження територій триває. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські військові обстріляли Торецьк Донецької області з "Градів", Курахівку - з артилерії. Одна людина загинула, 9 осіб зазнали поранень - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28378) Дніпропетровська область (3704)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 