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Російські військові обстріляли Торецьк Донецької області з "Градів", Курахівку - з артилерії. Одна людина загинула, 9 осіб зазнали поранень - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У п’ятницю, 3 лютого, російські військові обстріляли центр Торецька з артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Також вдень росіяни з артилерії обстріляли смт Курахівку Покровського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України

"За даними слідства, 3 лютого 2023 року окупаційні війська РФ з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли м. Торецьк. Внаслідок ворожої атаки один громадянин загинув. Шестеро місцевих мешканців - троє жінок і троє чоловіків зазнали поранень різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні. 

Пошкоджено будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди.

Також вдень з артилерії російські загарбники обстріляли  смт Курахівку Покровського району. Три особи зазнали поранень. 

Наразі на місцях працюють правоохоронці та рятувальники. Усі постраждалі доставлені у лікарні.

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Російські військові обстріляли Торецьк Донецької області з Градів, Курахівку - з артилерії. Одна людина загинула, 9 осіб зазнали поранень - Офіс Генпрокурора 01
Російські військові обстріляли Торецьк Донецької області з Градів, Курахівку - з артилерії. Одна людина загинула, 9 осіб зазнали поранень - Офіс Генпрокурора 02
Російські військові обстріляли Торецьк Донецької області з Градів, Курахівку - з артилерії. Одна людина загинула, 9 осіб зазнали поранень - Офіс Генпрокурора 03
Російські військові обстріляли Торецьк Донецької області з Градів, Курахівку - з артилерії. Одна людина загинула, 9 осіб зазнали поранень - Офіс Генпрокурора 04
Російські військові обстріляли Торецьк Донецької області з Градів, Курахівку - з артилерії. Одна людина загинула, 9 осіб зазнали поранень - Офіс Генпрокурора 05
Російські військові обстріляли Торецьк Донецької області з Градів, Курахівку - з артилерії. Одна людина загинула, 9 осіб зазнали поранень - Офіс Генпрокурора 06
Російські військові обстріляли Торецьк Донецької області з Градів, Курахівку - з артилерії. Одна людина загинула, 9 осіб зазнали поранень - Офіс Генпрокурора 07
Російські військові обстріляли Торецьк Донецької області з Градів, Курахівку - з артилерії. Одна людина загинула, 9 осіб зазнали поранень - Офіс Генпрокурора 08
Російські військові обстріляли Торецьк Донецької області з Градів, Курахівку - з артилерії. Одна людина загинула, 9 осіб зазнали поранень - Офіс Генпрокурора 09

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Торецьк (460) Офіс Генпрокурора (3250)


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