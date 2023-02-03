Російські військові обстріляли Торецьк Донецької області з "Градів", Курахівку - з артилерії. Одна людина загинула, 9 осіб зазнали поранень - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
У п’ятницю, 3 лютого, російські військові обстріляли центр Торецька з артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Також вдень росіяни з артилерії обстріляли смт Курахівку Покровського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.
"За даними слідства, 3 лютого 2023 року окупаційні війська РФ з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли м. Торецьк. Внаслідок ворожої атаки один громадянин загинув. Шестеро місцевих мешканців - троє жінок і троє чоловіків зазнали поранень різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджено будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди.
Також вдень з артилерії російські загарбники обстріляли смт Курахівку Покровського району. Три особи зазнали поранень.
Наразі на місцях працюють правоохоронці та рятувальники. Усі постраждалі доставлені у лікарні.
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