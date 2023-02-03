Наслідки російських обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж

Ворог здійснив шість вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Краматорськ, Лиман, Курахове, Покровськ, смт Велика Новосілка, села Времівка, Катеринівка, Орлівка, Тоненьке.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

Війська РФ били по мирному населенню із ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", артилерії та мінометів.

Знищено та пошкоджено 52 цивільних об’єкти - 23 житлових будинки, школу, лікарню, магазин, приміщення залізниці, господарчу споруду, газову трубу, нежитлове приміщення, гаражі, автомобілі. У Лимані, внаслідок ракетного удару, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Двома ракетами "С-300" у Краматорську зруйновано 15 будинків, дитяча поліклініка, школа, гаражі, автомобілі. Є поранені цивільні мешканці.

З "Ураганів" війська РФ обстріляли Покровськ, поцілили в об’єкт критичної інфраструктури, транспорт, 1 багатоквартирний та 5 приватних будинків. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

"Градами" та артилерією окупанти накрили Бахмут, є загиблий та поранений, також дістав травми волонтер.

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