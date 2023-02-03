Последствия российских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж
Враг совершил шесть огневых атак на Авдеевку. Обстреляны также Бахмут, Краматорск, Лиман, Курахово, Покровск, пгт Великая Новоселка, села Времовка, Екатериновка, Орловка, Тоненькое.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.
Войска РФ били по мирному населению из ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", артиллерии и минометов.
Уничтожены и повреждены 52 гражданских объекта - 23 жилых дома, школа, больница, магазин, помещение железной дороги, хозяйственная постройка, газовая труба, нежилое помещение, гаражи, автомобили. В Лимане, в результате ракетного удара, поврежден объект инфраструктуры.
Двумя ракетами "С-300" в Краматорске разрушены 15 домов, детская поликлиника, школа, гаражи, автомобили. Есть раненые гражданские жители.
Из "Ураганов" войска РФ обстреляли Покровск, попали в объект критической инфраструктуры, транспорт, 1 многоквартирный и 5 частных домов. По предварительной информации, люди не пострадали.
"Градами" и артиллерией оккупанты накрыли Бахмут, есть погибший и раненый, также получил травмы волонтер.
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