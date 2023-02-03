Российские военные обстреляли Торецк Донецкой области из "Градов", Кураховку - из артиллерии. Один человек погиб, 9 человек получили ранения - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
В пятницу, 3 февраля, российские военные обстреляли центр Торецка из артиллерии. В результате вражеской атаки погиб один человек. Также днем россияне из артиллерии обстреляли пгт Кураховку Покровского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.
"По данным следствия, 3 февраля 2023 года оккупационные войска РФ из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли г. Торецк. В результате вражеской атаки один гражданин погиб. Шесть местных жителей - три женщины и три мужчины получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.
Повреждены дома, автомобили, магазин и близлежащие постройки.
Также днем из артиллерии российские захватчики обстреляли Кураховку Покровского района. Три человека получили ранения.
В настоящее время на местах работают правоохранители и спасатели. Все пострадавшие доставлены в больницу.
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