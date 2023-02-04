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Рашисти били по Очаківській та Куцурубській громаді, - ОВА

очаків

Вчора, 3 лютого, о 13:19 та 23:22 ворог здійснював обстріл із РСЗВ по населеному пункту та акваторії Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, господарські споруди. Постраждалих немає.

"Також вчора, 3 лютого, о 13:44 ворог завдавав ударів зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає", - інформує очільник регіону.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Також читайте: Минулої доби росіяни обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини з РСЗВ та ствольної артилерії, - ОВА

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Миколаївська область (2267) обстріл (28378) Кім Віталій (471)


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А де Кім Миколаївський, визволитель Кіннбурнський ?
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04.02.2023 09:04 Відповісти
 
 