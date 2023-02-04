Рашисти били по Очаківській та Куцурубській громаді, - ОВА
Вчора, 3 лютого, о 13:19 та 23:22 ворог здійснював обстріл із РСЗВ по населеному пункту та акваторії Очаківської громади.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, господарські споруди. Постраждалих немає.
"Також вчора, 3 лютого, о 13:44 ворог завдавав ударів зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає", - інформує очільник регіону.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Frol Fedoroff
показати весь коментар04.02.2023 09:04 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль