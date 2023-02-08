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Португалія (200) танк (2003)

Португалія надасть Україні три танки Leopard 2 в березні

леопард

Португалія відремонтує та відправить в Україну три танки Leopard 2 вже наступного місяця.

Про заявив прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Укаїна.

"Зараз ми реалізуємо план відновлення та технічного обслуговування танків Leopard 2, і, згідно з планом, ми можемо відправити три танки в березні", - заявив Кошта.

Командувач збройними силами Португалії адмірал Антоніо Сілва Рібейро заявив минулого місяця, що Португалія мала 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ повідомляли, що більшість з них непрацездатні.

Також читайте: Португалія надасть Україні бронетранспортери М-113, - міністр оборони Каррейрас

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Топ коментарі
+10
Спасибо Португалии. Тем более что там достаточно большая украинская диаспора.
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08.02.2023 23:35
+7
Язик не повертається щось криве сказати про Португалію.Велика дяка.
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09.02.2023 00:11
+7
Португалія - одна з найбідніших країн Європи. Там ну дуже скромно живуть. Тому чудово,що хоч 3,молодці все ж.
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09.02.2023 00:24
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Португалія залишилася без бронетанкових військ
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08.02.2023 23:21 Відповісти
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09.02.2023 00:31 Відповісти
А зачем Португалии танки?
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09.02.2023 01:30 Відповісти
Спасибо Португалии. Тем более что там достаточно большая украинская диаспора.
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08.02.2023 23:35 Відповісти
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09.02.2023 00:10 Відповісти
Та є трохи...
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09.02.2023 00:38 Відповісти
Треба казати взвод.
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08.02.2023 23:38 Відповісти
Довго чухались.
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08.02.2023 23:51 Відповісти
Такими темпати, до травня нашкробаєм штук 50-70 західних танків.
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08.02.2023 23:58 Відповісти
Три танки... Е-е-е...
Дякуємо...
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09.02.2023 00:01 Відповісти
У Португалії узагалі на озброєнні мала кількість танків, так що за цю допомогу велике спасибі 💪
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09.02.2023 01:22 Відповісти
Три танка только на оборону одного въезда в Киев надо, не считая остальные подходы с оркостана)
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09.02.2023 00:03 Відповісти
Язик не повертається щось криве сказати про Португалію.Велика дяка.
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09.02.2023 00:11 Відповісти
Португалія - одна з найбідніших країн Європи. Там ну дуже скромно живуть. Тому чудово,що хоч 3,молодці все ж.
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09.02.2023 00:24 Відповісти
Я Португалию зауважал. Тот самый случай, когда мал золотник, но дорог!
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09.02.2023 00:33 Відповісти
Хто більше?
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09.02.2023 00:42 Відповісти
З Миру по нитке - рашистам кабздец.
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09.02.2023 01:26 Відповісти
"Непрацездатні танки"? Швидше, редактори непрацездатні.
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09.02.2023 01:28 Відповісти
В пропорции с Германией - Португалия великая держава!
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09.02.2023 01:31 Відповісти
Ну, в свій час вона таки була велика держава.
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09.02.2023 05:13 Відповісти
 
 