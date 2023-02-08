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Португалія надасть Україні три танки Leopard 2 в березні
Португалія відремонтує та відправить в Україну три танки Leopard 2 вже наступного місяця.
Про заявив прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Укаїна.
"Зараз ми реалізуємо план відновлення та технічного обслуговування танків Leopard 2, і, згідно з планом, ми можемо відправити три танки в березні", - заявив Кошта.
Командувач збройними силами Португалії адмірал Антоніо Сілва Рібейро заявив минулого місяця, що Португалія мала 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ повідомляли, що більшість з них непрацездатні.
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