УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10540 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 079 17
Макрон Емманюель (1320)

Реалізація мирного плану Зеленського має призвести до міжнародної мирної конференції, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "формула миру" президента Володимира Зеленського є основою для обговорення шляху його досягнення.

Україна "може розраховувати на нас у побудові світу" "Ми хочемо разом будувати світ, світ, який віддає належне Україні, її народу, її мужності (...) і який дозволяє побудувати простір безпеки для всіх", — запевнив Макрон. під час прес-конференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план є необхідною основою для обговорення цього шляху, який має привести нас до міжнародної мирної конференції", - сказав він українському президенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Парижі зустрівся с Макроном і Шольцем. ВIДЕО

Макрон привітав "вражаючу сміливість, ясність і цілеспрямованість" Володимира Зеленського Перед вечерею між Еммануелем Макроном, Володимиром Зеленським та Олафом Шольцем президент Франції звернувся до свого українського колеги: "Вашу мужність, вашу ясність і вашу цілеспрямованість вражають". Зі свого боку, Олаф Шольц вітав "мужність", "хоробрість" та "стійкість" українців.

"Ми стоїмо поряд з Україною, твердо вирішивши супроводжувати її до перемоги", - сказав президент Франції своєму українському колегі. Він додав: "Те, що відбувається в Україні, впливає на майбутнє Європи".

Зеленський у свою чергу привітав "континентальну єдність". Український президент заявив, що він "щасливий бути тут", щоб зміцнити "нашу континентальну єдність".

Читайте також: Зеленський - Макрону та Шольцу: Чим швидше Україна отримає зброю, тим швидше закінчиться російська агресія

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
А мирний план по Зеленському це що??Знову :"Надо просто просто пєрєстать стрєлять"??
показати весь коментар
09.02.2023 00:47
+6
якщо він вам такий хорошій-то заберіть його собі- він і на роялі сбацає
показати весь коментар
09.02.2023 01:23
+5
Макарон, узбагойся і будь-ласка давай, хоч у борг Міражі, чи Рафалі, при цьому не забувай про Цезарі і різні там штучки. Все інше - конференції, обєспокоєнності, світовий порядок, УКРСИББАНК, другіє почтєнниє ліца - все то тобі буде
показати весь коментар
09.02.2023 00:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мирний план по Зеленському це що??Знову :"Надо просто просто пєрєстать стрєлять"??
показати весь коментар
09.02.2023 00:47 Відповісти
Погоджуюсь, схоже, що на нашого клоуна наділи третю невидиму уздечку. Дві, це бабушкі бєні та кацапська ну, а третя в кольорах прапора янкі . Якщо перші дві ще якось типу тягли в "одному напрямку", то янкі не таких "мустангів-віслюків усмиряли . Ото наш боневтік на розтижці .
показати весь коментар
09.02.2023 08:20 Відповісти
Макарон, узбагойся і будь-ласка давай, хоч у борг Міражі, чи Рафалі, при цьому не забувай про Цезарі і різні там штучки. Все інше - конференції, обєспокоєнності, світовий порядок, УКРСИББАНК, другіє почтєнниє ліца - все то тобі буде
показати весь коментар
09.02.2023 00:53 Відповісти
Знов ґуґл-переклад зі свинособачої. Найміть редактора, який відчуває різницю між світом і миром.
показати весь коментар
09.02.2023 00:57 Відповісти
якщо він вам такий хорошій-то заберіть його собі- він і на роялі сбацає
показати весь коментар
09.02.2023 01:23 Відповісти
За конституцією вибори неможливі, тому спікер.
показати весь коментар
09.02.2023 03:25 Відповісти
чесно? себе але я кровожадний
а кого? навіть не знаю
показати весь коментар
09.02.2023 07:36 Відповісти
... +++
показати весь коментар
09.02.2023 08:30 Відповісти
+++
показати весь коментар
09.02.2023 08:29 Відповісти
А.КАК ЕГО ЖЕНА ДЕЛАЛА !?)
показати весь коментар
09.02.2023 03:56 Відповісти
Здесь Фуйоло понял, что сейчас его будут бить. Может быть, даже ногами.
https://www.youtube.com/watch?v=nOiD1ONXeFg
показати весь коментар
09.02.2023 07:51 Відповісти
Какой б*** мирный план?
показати весь коментар
09.02.2023 08:45 Відповісти
Зеля якусь нісенітницю написав. І Макрон щоб недавати танків та літаків погодился з нею.
показати весь коментар
09.02.2023 10:26 Відповісти
Нам потрібне членство в НАТО та ЄС.Все решта-х...йня.
показати весь коментар
09.02.2023 11:10 Відповісти
Вы очень често слово "МИР"(отсутствие войны) переводите на украинский как "СВІТ" . В гугле переводите? тут не Макрон говорит не о "СВІТ"е, а о "МИР"е.
показати весь коментар
09.02.2023 14:47 Відповісти
 
 