Реалізація мирного плану Зеленського має призвести до міжнародної мирної конференції, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "формула миру" президента Володимира Зеленського є основою для обговорення шляху його досягнення.

Україна "може розраховувати на нас у побудові світу" "Ми хочемо разом будувати світ, світ, який віддає належне Україні, її народу, її мужності (...) і який дозволяє побудувати простір безпеки для всіх", — запевнив Макрон. під час прес-конференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план є необхідною основою для обговорення цього шляху, який має привести нас до міжнародної мирної конференції", - сказав він українському президенту.

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Макрон привітав "вражаючу сміливість, ясність і цілеспрямованість" Володимира Зеленського Перед вечерею між Еммануелем Макроном, Володимиром Зеленським та Олафом Шольцем президент Франції звернувся до свого українського колеги: "Вашу мужність, вашу ясність і вашу цілеспрямованість вражають". Зі свого боку, Олаф Шольц вітав "мужність", "хоробрість" та "стійкість" українців.

"Ми стоїмо поряд з Україною, твердо вирішивши супроводжувати її до перемоги", - сказав президент Франції своєму українському колегі. Він додав: "Те, що відбувається в Україні, впливає на майбутнє Європи".

Зеленський у свою чергу привітав "континентальну єдність". Український президент заявив, що він "щасливий бути тут", щоб зміцнити "нашу континентальну єдність".

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