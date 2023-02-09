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Російські загарбники планують проведення комплексу фільтраційних заходів в окупованому Генічеському районі Херсонщини, - Соболевський

луганщина,окупанти

У Генічеському районі Херсонської області окупанти планують проведення комплексу фільтраційних заходів. Шукатимуть людей, , які не зареєстровані за місцем проживання.

Про це  повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"У Генічеському районі Херсонської області окупанти планують проведення комплексу фільтраційних заходів. Особливу увагу приділяють пошуку людей, які не зареєстровані за місцем проживання. Будьте максимально обережними і хочу ще раз нагадати - орки мають технічні можливості відновлювати видалені файли з телефонів", -  йдеться в повідомленні.

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Яка лядь випустила їх з Криму на материк?
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09.02.2023 09:55 Відповісти
 
 