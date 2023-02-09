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Пригожин припинив набір ув’язнених до ПВК "Вагнер"
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що набір ув’язнених до визнаної злочинною ПВК повністю припинено.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили в пресслужбі Пригожина.
Такою була його відповідь на питання щодо того, що вже більше місяця не відбувається набір, а сам Пригожин не їздить вербувати по колоніях.
"Так, дійсно, це так. Набір ув'язнених у ПВК "Вагнер" повністю припинено. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі зобов'язання виконуються", - заявив Пригожин.
При цьому Пригожин не пояснив, чому набір до його приватного війська було припинено.
Топ коментарі
+16 Yaroslav Volokhov
показати весь коментар09.02.2023 10:08
+12 vuiko dobrui
показати весь коментар09.02.2023 10:21
+11 Bob Fayn
показати весь коментар09.02.2023 10:10
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Будь ласка, зачекайте...
Зачем ты рабZeю обосрал
С КАЛен вставал и убивал
Грабил. мародерил удирал
Пёс позорный и вассал...
Тижнів зо два тому , наприклад , була інфа що на останній вербовці , в пермській колонії , не виявилось жодного охочого здохнути в Україні - зека . Хоча ще восени , таких було кілька сот .
Адміністрація колонії навіть почала погрожувати зекам - збільшенням терміну відбування покарання . Всеодно не допомогло .
"А у нас своя почта имеется".
Тобто мабуть на зону вже дійшли чутки про м'ясний фарш на передовій.
А тепер - Тричі Герої - скопом ходют ...
Кожен кацапський окупант вернеться на росію в целофановому мішку.