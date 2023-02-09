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Пригожин припинив набір ув’язнених до ПВК "Вагнер"

вагнер,пригожин

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що набір ув’язнених до визнаної злочинною ПВК повністю припинено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомили в пресслужбі Пригожина.

Такою була його відповідь на питання щодо того, що вже більше місяця не відбувається набір, а сам Пригожин не їздить вербувати по колоніях.

"Так, дійсно, це так. Набір ув'язнених у ПВК "Вагнер" повністю припинено. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі зобов'язання виконуються", - заявив Пригожин.

При цьому Пригожин не пояснив, чому набір до його приватного війська було припинено.

Також читайте: Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

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Топ коментарі
+16
Зеків тепер вербує расєйська армєйка, через власні ПВК. А Пригожин більше не улюблена дружина Путіна. Тому йому й заборонили.
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09.02.2023 10:08
+12
ходять чутки що з 57 тис. мобілізованих вагнером зеків в живих залишилась 9 тис - 1 демобілізували з чистими документами, 8 тис. ще служать ...
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09.02.2023 10:21
+11
і що вони навоюють?Чи ви вважаєте,що вони прям ринуться на захист України?Ви б хотіли сидіти в окопі разом з якимось,вбивцею,чи гвалтівником?
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09.02.2023 10:10
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Мабуть добряче "допомогли" вялікаму наступлєнєю
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09.02.2023 10:04 Відповісти
В кацапії 15% бидломаси або сидять зараз, або чекають наступної відсидки. Це порядку 15 млн. Так що хай не #здить.
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09.02.2023 10:19 Відповісти
ходять чутки що з 57 тис. мобілізованих вагнером зеків в живих залишилась 9 тис - 1 демобілізували з чистими документами, 8 тис. ще служать ...
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09.02.2023 10:21 Відповісти
бумага и краска закончилась печатать деревянные которые для туалету пригодны..
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09.02.2023 11:27 Відповісти
Закінчилися?? Так скоро і раССєя завершиться..
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09.02.2023 10:06 Відповісти
убивці і гвалтівники скінчилися, одні політичні осталися
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09.02.2023 10:42 Відповісти
Не варто так сильно радіти. Вони не скінчилися. Тепер зеками буде воювати вс рф.
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09.02.2023 12:35 Відповісти
Нам тоже можно было бы мобилизовать преступников. А то ловят работяг на улице. Все равно зебил после победы объявит амнистию, век воли не видать
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09.02.2023 10:07 Відповісти
і що вони навоюють?Чи ви вважаєте,що вони прям ринуться на захист України?Ви б хотіли сидіти в окопі разом з якимось,вбивцею,чи гвалтівником?
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09.02.2023 10:10 Відповісти
а насильно мобилизованный работяга, что навоюет? Тоже самое. Так какая разница. И я не говорил про насильников, маньяков и убийц. С этих будут формироваться карательные отряды, которые будут кошмарить территорию Крыма и буферную зону на тереторию того что останется от параши. Можно воров, коррупционеров, кто за пьяное дтп там или за хулиганку сидит
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09.02.2023 10:13 Відповісти
я щось не вірю в боєздатність таких підрозділів,...можливо на якісь ділянки,виконувати ту ,чи іншу задачу вони б можливо і пригодились,але де гарантія що не розбіжуться і треба ще загряд загін для них
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09.02.2023 10:23 Відповісти
Вислати тобі кувалду? Ну щоб ти гнав їх у бій?
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09.02.2023 12:37 Відповісти
Зеків тепер вербує расєйська армєйка, через власні ПВК. А Пригожин більше не улюблена дружина Путіна. Тому йому й заборонили.
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09.02.2023 10:08 Відповісти
Пригожина кинули,побачили що там великі гроші крутяться,які можна розпилювати на зеках.тим більше що то розхідний матеріал-м'ясо
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09.02.2023 10:12 Відповісти
Трижды петух засрашки,как я погляжу.
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09.02.2023 10:12 Відповісти
Там две от ДНР и ЛНР соответственно
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09.02.2023 11:58 Відповісти
На московії всі раби і ув'язнені. Тому не варто слухати що говорять ці орки
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09.02.2023 10:14 Відповісти
Владимирский Централ...
Зачем ты рабZeю обосрал

С КАЛен вставал и убивал

Грабил. мародерил удирал

Пёс позорный и вассал...
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09.02.2023 10:16 Відповісти
А может зэки наконец-то поняли, что их паханом хотел стать конкретный петушара и им стало западло ему служить?
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09.02.2023 10:21 Відповісти
До пригожина йшли ті зеки,яким в колоніі було ше паскудніше ніж на фронті.В першу чергу це "опущені",так зв. "пєтухі",яких кожен міг витягнути з під нар і запхати в анус в кращому випадку член а в гіршому щітку для взуття.А в другу - з довгими сроками за особливо важкі злочини...Ці категоріі закінчились...Це і добре і погано...Погано би ми як би очистили рашку від тої шушери,а добре що трохи угноїли українську землю...
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09.02.2023 10:21 Відповісти
Все просто. Він троха весь ФСІН без роботи не полишив. Це ,між іншим, триліонна корпорація. А куди безробітним лобурякам податись, на війну шолє? Кум в окопі?! Є емодзі з регочучими капцями? Тож поділились чим могли і годі. Проблемні зека мертві, багаті на волі з новими документами. Холодна зима23 або платна амністія під шухер.
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09.02.2023 10:23 Відповісти
Тай зекі різні. А шансів вижити на цій "операції" ще меньше ніж один на тисячу
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09.02.2023 10:28 Відповісти
zекмобікі закінчились?
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09.02.2023 10:27 Відповісти
Не Пригожин припинив, а йому припинили. Тепер кожен візит до зони цього півня з його петишиним кодлом закінчуеться бунтом серед в'язнів. І не лише тому, що контачити з опущеним для кожного зека це западло, а і тому, що вони зрозуміли, що Пригожин їм готує не звільнення, а смертний вирок і вони, отримуючі палицями по ниркам, рятують бунтами собі життя. Пригожин цинічно кинув зеків. Навіть теоретично іх не можуть звільнити, бо для цього повинно бути помилування президента, на що Путін не піде, втративши престиж перед Пригожиним, і тому навіть якщо цих вагнерівців не вб'ють ЗСУ, то вийдуть з Вагнера вони все одно вперед ногами.
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09.02.2023 10:27 Відповісти
Тому що всі хто хотів вже завербувались ,, а ще - після того як ЗСУ утилізували на Донбасі вже 4 х кримінальних авторитетів паРаші , процент охочих - іспитать судьбу , почав катастрофічно падати .
Тижнів зо два тому , наприклад , була інфа що на останній вербовці , в пермській колонії , не виявилось жодного охочого здохнути в Україні - зека . Хоча ще восени , таких було кілька сот .
Адміністрація колонії навіть почала погрожувати зекам - збільшенням терміну відбування покарання . Всеодно не допомогло .
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09.02.2023 10:32 Відповісти
Що, на мосчковії вже і дурні зека закінчилися? То хай набирає у свій терористичний і опущений підрозділ з депутатів, і партії єдиномокшів, які себе називають єдиноросами.
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09.02.2023 10:33 Відповісти
Значит вояки лапотные Пригожина от зон отпихнули и сами теперь остатки подгребают.
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09.02.2023 10:34 Відповісти
Як казав зек у фільмі "101-й километр",
"А у нас своя почта имеется".

Тобто мабуть на зону вже дійшли чутки про м'ясний фарш на передовій.
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09.02.2023 10:34 Відповісти
По тихому теперь гребут, а то как же непабедимая и легендарная армия зеков палучается, нельзя так скрепы шатать.
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09.02.2023 10:36 Відповісти
Тільки вчора було відео де пригожин по другому колу поїхав на гастролі вербувати зеків у "вагнер". Там якщо кажуть НІ то це значить ДАДАДА
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09.02.2023 10:38 Відповісти
Було раніше - велика рідкість - і , напевне , є за шо : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0

А тепер - Тричі Герої - скопом ходют ...
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09.02.2023 10:39 Відповісти
Не нужно им верить, они все так же по прежнему вербуют людей
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09.02.2023 10:51 Відповісти
Врёт, но продумано. Прямой вербовки уже нет, с приездом на итк, тюрягу. Скорее всего зэк может теперь подать заявление на службу. И все.
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09.02.2023 10:58 Відповісти
Повірити кацапу себе обманути, вербує ,не вербує цей пітух це його справа.
Кожен кацапський окупант вернеться на росію в целофановому мішку.
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09.02.2023 11:02 Відповісти
Зассал путлер. Видит что Пригожин со своей ордой, может его подвинуть с трона
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09.02.2023 11:44 Відповісти
Ймовірно, йому зараз не до того. Шукає масхалат для таємного перетину кордону. Теж хоче у Норвегії свідчити проти ліліпутіна
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09.02.2023 12:20 Відповісти
 
 