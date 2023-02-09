Фінансування ЗСУ треба різко збільшити та повернути доплати військовим, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко відвідав розвідбат на північному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголосив, що скорочувати грошові виплати військовим неприпустимо.

"В першу чергу ми маємо різко збільшити фінансування Збройних Сил. І вчора в парламенті ми порушили питання про категоричну неприйнятність зняття з військвослужбовців, які не знаходяться на першій лінії, 30 тисяч. Ми повністю поділяємо, що має відрізнятися грошове забезпечення тих, хто знаходиться на передку, і тих, хто знаходиться в тилу. Але для цього треба підвищувати доплати тим, хто на фронті. Це ж очевидно", - наголосив п'ятий президент.

За словами Порошенка, кошти в бюджеті для цього є.

"Ви запитаєте мене, де взяти гроші? Там, де і мали брати гроші рік тому, з дорожнього фонду. Там є 50 млрд грн. Терміново, нічого не може сьогодні бути важливіше, ніж зараз забезпечити фінансування армії. Дороги будемо будувати після нашої перемоги, яку зараз ми маємо забезпечити", - пояснив він.

Лідер "ЄС" зазначив, що політсила наразі розробляє необхідні пропозиції.

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