Фінансування ЗСУ треба різко збільшити та повернути доплати військовим, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко відвідав розвідбат на північному напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він наголосив, що скорочувати грошові виплати військовим неприпустимо.
"В першу чергу ми маємо різко збільшити фінансування Збройних Сил. І вчора в парламенті ми порушили питання про категоричну неприйнятність зняття з військвослужбовців, які не знаходяться на першій лінії, 30 тисяч. Ми повністю поділяємо, що має відрізнятися грошове забезпечення тих, хто знаходиться на передку, і тих, хто знаходиться в тилу. Але для цього треба підвищувати доплати тим, хто на фронті. Це ж очевидно", - наголосив п'ятий президент.
За словами Порошенка, кошти в бюджеті для цього є.
"Ви запитаєте мене, де взяти гроші? Там, де і мали брати гроші рік тому, з дорожнього фонду. Там є 50 млрд грн. Терміново, нічого не може сьогодні бути важливіше, ніж зараз забезпечити фінансування армії. Дороги будемо будувати після нашої перемоги, яку зараз ми маємо забезпечити", - пояснив він.
Лідер "ЄС" зазначив, що політсила наразі розробляє необхідні пропозиції.
Будь ласка, зачекайте...
І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'*** ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій. *****.
Ми прийшли в армію, щоб захистити свої сім'ї. Ми знали, що якщо десь нас накриє градом чи ТОСом, то сім'я отримає достатньо коштів, щоб навчити дітей, заново влаштувати життя вдові і батькам. Це давало впевненість і відчуття захищеності свого тилу. А тепер що? Кому будуть потрібні твої діти? Держава подбає? Хєр там. Я вже бачу як вона дбає. Моя стройова вже другий місяць не може народити примітивну довідку про мою участь у складі сил і засобів, що стримують агресію рф. Це щоб дали знижки на навчання/харчування в школі моїм дітям. Неофіційно кажуть, якщо маєте якість зв'язки в ппд - звертайтесь напряму. Вони подбають про мою сім'ю? Чи це зробить сам Верховний Головнокомандувач?
Вже 5 з 20 солдатів у мене готуть документи на звільнення. Вони мають право по закону - троє і більше дітей, дружина чи батьки мають групу інвалідності тощо. Маючи 100 тисяч в місяць і гарантію виплат в разі смерті вони служили. Тепер - хєр там. Так і кажуть: нічого особистого. А ще п'ятеро збирають папери для звільнення. Не знаю чи достатньо у них підстав, але вони вже вострять лижі.
Отак, одним розчерком пера армія втратить ЧВЕРТЬ особового складу. Вмілого, навченого і вмотивованого. А кого мені пришлють взамін? Хто замінить 35-40 річних чоловіків із досвідом армії, АТО, із фахом, вміннями та зформованим світоглядом? 19-ти річні сцикуни, які тільки і вміють що гвалтувати непритомних дівчат? Чи ВР змінить законодавство і зменшить перелік підстав для звільнення з лав ЗСУ? Тоді я буду мати баласт у третину особового складу яка нічого не буде робити. Є маса законних способів саботувати законні накази.
Я бачив в армії різні настрої. Страх, відчай, злість, зосередженість, вмотивованість і впевненість. Але ніколи не бачив апатії - як зараз. Солдати питають мене - якщо країні на мене наплювати, то чому мені в свою чергу не має бути похєр на державу? Звісно, вони використовують інші фразеологічні звороти - але суть лишається та сама.
Я переконаний, що авторами цього нового положення і тими хто його підписав, має невідкладно зайнятись контррозвідка. Бо це реальний підрив боєздатності.
P. S. Цікаво, що новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом. З 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат - не раніше лютого. Так пояснюють фініки. Бо в одному випадку закон має зворотню силу - в іншому - ні.
Криголам: Якби не героїзм українців, на якому паразитує Зеленський, то у Британії його б зустріли не з захопленням, а з запитаннями, оскільки саме він придбав собі квартир у Лондоні за відмиті через офшори гроші Приватбанку, які він розікрав разом зі своїм бізнес-партнером Коломойським. Але сьогодні він зриває овації за героїзм народу, який він зрадив. Лисиця: Такий шлях пройшла рідна ненька між війнами, революціями, голодоморами і от в такий вирішальний час від її імені виступає ліцо, яке не має жодного відношення до неї. Від цієї несправедливості просто накриває. Але то таке, для нашої історії то лише мить. Історія все розставить по місцях. Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм-каналі: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa2NsbFJRd29LcnpuZnR1cjVkeXRrdUxpQi1YZ3xBQ3Jtc0tscnp4UnIybUJ2YjVYZlNHNWJKYWlQOHJiS3NGMURFUnM0TzdreVBHblJDdm42aUJnd0U5d242dmE1ZzhFQW51SDB1WmRZdWJoN2tXdXg1Y054MWx1VDBMSmZDS2hoMGl6cFpTSUctSXdrZTFzNTJjQQ&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdmitriy_chekalkyn https://t.me/dmitriy_chekalkyn
Показати менше
Тільки вчора народився, а що знає.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
А 500 баксів на 12 місяців, то шість тисяч в рік відкласти можна. Це при тому, що тобі 50 років і ти ще можеш на хліб собі заробити.
пуйло ж у нього кругом не винуватий був. Бо сцарь - сіла. А такі, як мій той свояк, сілу уважають.
ЗеКодломойские депилы..вы заслужили войну 73% Свидетели...
Прав был Виталий Портников..не видать Украине ни НАТО ни ЕС в ближайшие 25 лет...
Державний телеканал "Дом" витратить 33 мільйони на шоу колишньої учасниці "95 кварталу"
https://biz.censor.net/news/allhttps://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/442/sortby/date
https://images.cnscdn.com/images/d/8/6/6/d866a28decd499e2e82c4407c947e155/original.jpg
ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" і "UATV") Мінреінтеграції 20 січня уклало дві угоди з переможцями мистецьких конкурсів на виробництво телепрограм за 65 млн грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3395467
Можеш не нагадувати.
До речі, місц.блогер ,/ - один з них. Навіть при тому, що він відкарацкується від цього звання.