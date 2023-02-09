УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10409 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 572 85
Порошенко (15078) ЗСУ (7181)

Фінансування ЗСУ треба різко збільшити та повернути доплати військовим, - Порошенко

порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко відвідав розвідбат на північному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголосив, що скорочувати грошові виплати військовим неприпустимо.

"В першу чергу ми маємо різко збільшити фінансування Збройних Сил. І вчора в парламенті ми порушили питання про категоричну неприйнятність зняття з військвослужбовців, які не знаходяться на першій лінії, 30 тисяч. Ми повністю поділяємо, що має відрізнятися грошове забезпечення тих, хто знаходиться на передку, і тих, хто знаходиться в тилу. Але для цього треба підвищувати доплати тим, хто на фронті. Це ж очевидно", - наголосив п'ятий президент.

За словами Порошенка, кошти в бюджеті для цього є.

"Ви запитаєте мене, де взяти гроші? Там, де і мали брати гроші рік тому, з дорожнього фонду. Там є 50 млрд грн. Терміново, нічого не може сьогодні бути важливіше, ніж зараз забезпечити фінансування армії. Дороги будемо будувати після нашої перемоги, яку зараз ми маємо забезпечити", - пояснив він.

Лідер "ЄС" зазначив, що політсила наразі розробляє необхідні пропозиції.

Також дивіться: Порошенко про закупівлю харчів для ЗСУ: Треба негайно відновити дію Prozorro і повернути право командира відмовлятись від неякісних продуктів. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
На частину (пропорційно дням) додаткової винагороди НЕ МОЖУТЬ претендувати, наприклад, водії заправників, які підвозять дизель до танків. Бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення *********** НЕ ПІДПАДАЄ під винагороду. Доставка харчів на нуль, води і технічна евакуація теж НЕ Є ПІДСТАВОЮ для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі, інженерних загороджень де завгодно - теж з точки зору нового порядку НЕ ПІДЛЯГАЄ оплаті. Медики - ніби окрема каста, але не зрозуміло з приводу водіїв медичок. І любі зв'язківці - теж ніколи НЕ ЗМОЖУТЬ претендувати на частинку 100 тисяч. Бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника. А зв'язківці своїми тапіками поки не навчилися вбивати русню.

І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'*** ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій. *****.

Ми прийшли в армію, щоб захистити свої сім'ї. Ми знали, що якщо десь нас накриє градом чи ТОСом, то сім'я отримає достатньо коштів, щоб навчити дітей, заново влаштувати життя вдові і батькам. Це давало впевненість і відчуття захищеності свого тилу. А тепер що? Кому будуть потрібні твої діти? Держава подбає? Хєр там. Я вже бачу як вона дбає. Моя стройова вже другий місяць не може народити примітивну довідку про мою участь у складі сил і засобів, що стримують агресію рф. Це щоб дали знижки на навчання/харчування в школі моїм дітям. Неофіційно кажуть, якщо маєте якість зв'язки в ппд - звертайтесь напряму. Вони подбають про мою сім'ю? Чи це зробить сам Верховний Головнокомандувач?

Вже 5 з 20 солдатів у мене готуть документи на звільнення. Вони мають право по закону - троє і більше дітей, дружина чи батьки мають групу інвалідності тощо. Маючи 100 тисяч в місяць і гарантію виплат в разі смерті вони служили. Тепер - хєр там. Так і кажуть: нічого особистого. А ще п'ятеро збирають папери для звільнення. Не знаю чи достатньо у них підстав, але вони вже вострять лижі.

Отак, одним розчерком пера армія втратить ЧВЕРТЬ особового складу. Вмілого, навченого і вмотивованого. А кого мені пришлють взамін? Хто замінить 35-40 річних чоловіків із досвідом армії, АТО, із фахом, вміннями та зформованим світоглядом? 19-ти річні сцикуни, які тільки і вміють що гвалтувати непритомних дівчат? Чи ВР змінить законодавство і зменшить перелік підстав для звільнення з лав ЗСУ? Тоді я буду мати баласт у третину особового складу яка нічого не буде робити. Є маса законних способів саботувати законні накази.

Я бачив в армії різні настрої. Страх, відчай, злість, зосередженість, вмотивованість і впевненість. Але ніколи не бачив апатії - як зараз. Солдати питають мене - якщо країні на мене наплювати, то чому мені в свою чергу не має бути похєр на державу? Звісно, вони використовують інші фразеологічні звороти - але суть лишається та сама.

Я переконаний, що авторами цього нового положення і тими хто його підписав, має невідкладно зайнятись контррозвідка. Бо це реальний підрив боєздатності.

P. S. Цікаво, що новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом. З 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат - не раніше лютого. Так пояснюють фініки. Бо в одному випадку закон має зворотню силу - в іншому - ні.
показати весь коментар
09.02.2023 10:26
+31
показати весь коментар
09.02.2023 10:44
+27
Тоді нізащо буде великобудувати дороги.
показати весь коментар
09.02.2023 10:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоді нізащо буде великобудувати дороги.
показати весь коментар
09.02.2023 10:23 Відповісти
Ці гниди заберуть гроші у військових, які стримують ворога, але аж ніяк не обмежать свою зажерливість, ще й цинічно будуть посміхатися в очі у щоденних відосиках
показати весь коментар
09.02.2023 10:28 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 10:44 Відповісти
За рахунок чого? Все на яйця по 17,і різні ''шову-марахфони'', різні вечори роздерибанили
показати весь коментар
09.02.2023 10:25 Відповісти
На частину (пропорційно дням) додаткової винагороди НЕ МОЖУТЬ претендувати, наприклад, водії заправників, які підвозять дизель до танків. Бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення *********** НЕ ПІДПАДАЄ під винагороду. Доставка харчів на нуль, води і технічна евакуація теж НЕ Є ПІДСТАВОЮ для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі, інженерних загороджень де завгодно - теж з точки зору нового порядку НЕ ПІДЛЯГАЄ оплаті. Медики - ніби окрема каста, але не зрозуміло з приводу водіїв медичок. І любі зв'язківці - теж ніколи НЕ ЗМОЖУТЬ претендувати на частинку 100 тисяч. Бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника. А зв'язківці своїми тапіками поки не навчилися вбивати русню.

І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'*** ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій. *****.

Ми прийшли в армію, щоб захистити свої сім'ї. Ми знали, що якщо десь нас накриє градом чи ТОСом, то сім'я отримає достатньо коштів, щоб навчити дітей, заново влаштувати життя вдові і батькам. Це давало впевненість і відчуття захищеності свого тилу. А тепер що? Кому будуть потрібні твої діти? Держава подбає? Хєр там. Я вже бачу як вона дбає. Моя стройова вже другий місяць не може народити примітивну довідку про мою участь у складі сил і засобів, що стримують агресію рф. Це щоб дали знижки на навчання/харчування в школі моїм дітям. Неофіційно кажуть, якщо маєте якість зв'язки в ппд - звертайтесь напряму. Вони подбають про мою сім'ю? Чи це зробить сам Верховний Головнокомандувач?

Вже 5 з 20 солдатів у мене готуть документи на звільнення. Вони мають право по закону - троє і більше дітей, дружина чи батьки мають групу інвалідності тощо. Маючи 100 тисяч в місяць і гарантію виплат в разі смерті вони служили. Тепер - хєр там. Так і кажуть: нічого особистого. А ще п'ятеро збирають папери для звільнення. Не знаю чи достатньо у них підстав, але вони вже вострять лижі.

Отак, одним розчерком пера армія втратить ЧВЕРТЬ особового складу. Вмілого, навченого і вмотивованого. А кого мені пришлють взамін? Хто замінить 35-40 річних чоловіків із досвідом армії, АТО, із фахом, вміннями та зформованим світоглядом? 19-ти річні сцикуни, які тільки і вміють що гвалтувати непритомних дівчат? Чи ВР змінить законодавство і зменшить перелік підстав для звільнення з лав ЗСУ? Тоді я буду мати баласт у третину особового складу яка нічого не буде робити. Є маса законних способів саботувати законні накази.

Я бачив в армії різні настрої. Страх, відчай, злість, зосередженість, вмотивованість і впевненість. Але ніколи не бачив апатії - як зараз. Солдати питають мене - якщо країні на мене наплювати, то чому мені в свою чергу не має бути похєр на державу? Звісно, вони використовують інші фразеологічні звороти - але суть лишається та сама.

Я переконаний, що авторами цього нового положення і тими хто його підписав, має невідкладно зайнятись контррозвідка. Бо це реальний підрив боєздатності.

P. S. Цікаво, що новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом. З 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат - не раніше лютого. Так пояснюють фініки. Бо в одному випадку закон має зворотню силу - в іншому - ні.
показати весь коментар
09.02.2023 10:26 Відповісти
Зелені лярви включили турборежим для здачі України з другої спроби !
показати весь коментар
09.02.2023 10:44 Відповісти
Таке враження, як ворог почав бити по своїх в спину. А як гарно Володя виступає в парламентах Європи і як підло знищує армію зсередини. А тому потрібно судити людину не по її словах, а по її діях.
показати весь коментар
09.02.2023 11:17 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/Ugkx11p1qQk7jX-_Qje0Cg2gNi0pnN7k2QXu 1 годину тому

Криголам: Якби не героїзм українців, на якому паразитує Зеленський, то у Британії його б зустріли не з захопленням, а з запитаннями, оскільки саме він придбав собі квартир у Лондоні за відмиті через офшори гроші Приватбанку, які він розікрав разом зі своїм бізнес-партнером Коломойським. Але сьогодні він зриває овації за героїзм народу, який він зрадив. Лисиця: Такий шлях пройшла рідна ненька між війнами, революціями, голодоморами і от в такий вирішальний час від її імені виступає ліцо, яке не має жодного відношення до неї. Від цієї несправедливості просто накриває. Але то таке, для нашої історії то лише мить. Історія все розставить по місцях. Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм-каналі: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa2NsbFJRd29LcnpuZnR1cjVkeXRrdUxpQi1YZ3xBQ3Jtc0tscnp4UnIybUJ2YjVYZlNHNWJKYWlQOHJiS3NGMURFUnM0TzdreVBHblJDdm42aUJnd0U5d242dmE1ZzhFQW51SDB1WmRZdWJoN2tXdXg1Y054MWx1VDBMSmZDS2hoMGl6cFpTSUctSXdrZTFzNTJjQQ&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdmitriy_chekalkyn https://t.me/dmitriy_chekalkyn
Показати менше

показати весь коментар
09.02.2023 12:40 Відповісти
Завжди дивлюся Чекалкіна на Ютубі із серії "яке кончене".
показати весь коментар
10.02.2023 09:31 Відповісти
це ти про шостого?
показати весь коментар
09.02.2023 10:30 Відповісти
он и раньше был там, где гундосого даже рядом не стояло.....
показати весь коментар
09.02.2023 10:31 Відповісти
Це мабуть у "істоков" партії регіАналів??
показати весь коментар
09.02.2023 10:33 Відповісти
нульовка, щезни
показати весь коментар
09.02.2023 10:35 Відповісти
нормальный человек, вступив в говно, инстинктивно пытается из него выскочить..... говно считают для себя комфортной средой обитания только опарыши....
показати весь коментар
09.02.2023 10:38 Відповісти
Реєстрація 08 лютого 2023.
Тільки вчора народився, а що знає.
показати весь коментар
09.02.2023 10:46 Відповісти
я тобі відкрию страшну таємницю - в СДПУ(о) поряд з мертвечуком був не тільки Порошенко. Там були і шуфрич з марчуком, і кравчук. Але для того, аби говоритти про засновників партій, слід хочаб трохи поцікавитися історією тих партій.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
показати весь коментар
09.02.2023 10:53 Відповісти
першим лідером СДПУ(о) був Василь Онопенко - постать цілком проукраїнська,; коло нього був і Порошенко. Але наприкінці 1998року в СДПУ(о) стався переворот...
показати весь коментар
09.02.2023 11:25 Відповісти
для них гроші не пахнуть
показати весь коментар
09.02.2023 10:42 Відповісти
відкрию секрет, останні три роки у нас був інший, шостий. Який все скорочував, намагаючись заклянути в очі х*йлу.
показати весь коментар
09.02.2023 10:32 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 10:48 Відповісти
е ні... Мій двоюрідний свояк справді ненавидів Порошенка лише за те, що при ньому гривня впала в три рази. " Я вот до порошенка получав 500 (4000грн) доларов пенсіі, а тєпєрь і 150 не імєю".
А 500 баксів на 12 місяців, то шість тисяч в рік відкласти можна. Це при тому, що тобі 50 років і ти ще можеш на хліб собі заробити.
пуйло ж у нього кругом не винуватий був. Бо сцарь - сіла. А такі, як мій той свояк, сілу уважають.
показати весь коментар
09.02.2023 11:01 Відповісти
А за що тоді будувати дороги?
показати весь коментар
09.02.2023 10:27 Відповісти
Але за які шиші тоді буде харчуваться лєнка з 95-го кварталу?
показати весь коментар
09.02.2023 10:27 Відповісти
Скумбрія по 8 вже нє? Кожен ж вечір раніше Боневтіку Оманичу готувала...от бідося..
показати весь коментар
09.02.2023 11:01 Відповісти
моя подружка, якій все було какая разніца-нікамунєвєрю нещодавно зізналася, що переконана, при Пороху такого б вторгнення з такими жахливими наслідками не відбулося б. бл*ді, навибирали
показати весь коментар
09.02.2023 10:28 Відповісти
цікаво, ти на шашлички в травні 2022 року готувався?
показати весь коментар
09.02.2023 10:33 Відповісти
без підтримки Заходу, наша армія не витримала би тої навали. що з Порохом, що без нього.. головне, на що спиралось кремлівське пуйло - це свій бліц-кріг і нерішучість Заходу. і в обох випадках бункерний дід прорахувався.
показати весь коментар
09.02.2023 10:38 Відповісти
З порохом, підтримка заходу була б з першого дня війни. А так перше ППО ми отримали, коли рашисти знищили під нуль Маріуполь, Бородянку, Ізюм, половину Харкова.
показати весь коментар
09.02.2023 10:53 Відповісти
так, було би зовсім по-іншому. але вище було питання, що путєн на нас не напав би, якби був при владі Порох. я в це твердження не дуже вірю. путєн готувався ще в 2018-му напасти. при Пороху.
показати весь коментар
09.02.2023 11:12 Відповісти
гадати - що було би, а що ні з-за умови збереження влади в Україні у вигляді минулого складу коаліції - справа марна і не потрібна, безперспективна. Потрібно лише знати, що саме український розворот в 2019-му "закончить войну где-то посередине" спровокував ***** розв'язати третю світову війну.
показати весь коментар
09.02.2023 11:19 Відповісти
це так. 100500%.
показати весь коментар
09.02.2023 11:22 Відповісти
Та це зрозуміло, що без підтримки Заходу (і передовсім США) війна давно би закінчилась нашою поразкою; але весь цимус в тому, що саме Порох в свій час переконав Байдена (а також переконував лідерів інших країн, британців, поляків, тощо) в тому, що Україна - це справжня держава, яка з-за умови допомоги здатна дати відсіч касапам...
показати весь коментар
09.02.2023 10:54 Відповісти
все вірно. але в Європі були ще Меркелі, Макрони та інші, які були ЗА виконання Україною Мінських угод. і ніякий Порох не об'єднав би так весь Захід, як це зробили Штати.
показати весь коментар
09.02.2023 11:14 Відповісти
Zeбілам похєр на солдат. Вони їх зробили рабами прийнявши закон про посилення кримінальної відповідальності, а тепер прибрали їм виплати. Тому ви ніколи не побачите на передку депутата від клоунської партії, ви не побачите як клоуни дотатять мільйони на армію, проте ви побачите сотні справ проти них про розкрадання держави під час війни. Для них війна це спосіб збагачення.
показати весь коментар
09.02.2023 10:30 Відповісти
Девіз зелені.
показати весь коментар
09.02.2023 10:49 Відповісти
І як завжди, Прензидент Порошенко прав. Навіщо сьогодні будувати дороги, як ще не виграно війну? А все для того щоб красти, красти і ще раз красти. Негайно поверніть доплати військовим, які на морозі, під постійною загрозою смерті бережуть нашу Україну і всіх українців. Припиніть розводити хуцпу!
показати весь коментар
09.02.2023 10:31 Відповісти
Да помню как мобилизованным по 800 гривен платили..
показати весь коментар
09.02.2023 10:32 Відповісти
А я пам'ятаю, що зовсім по декілька місяців не платили зарплату військовим і зарплата їм була всього декілька тисяч. Але, починаючи з 2014 року і до 2019 року зарплата військового на той момент була від 10 до 20 тисяч гривень. Це не маленька зарплата, порівнюючи до цього 800-3000 грн. ( із сьогоденнмя не зрівнювати, бо ціни випросли на все від 3-х до 10 раз) З'явився новий і якісний однострій, взуття і продовольче забезпечення. Будувалися квартири для військових і казарми НАТОвського зразку...Але потім все з 2019 року змінилося, це бажання наріду 73% і половини військових. Пропаганда кацапів і дедведчуковсько-бенівського каналу "1+1" дала свої плоди. Чомусь і кацапи і цей канал, плюсуючи сюди і 112 і "наш" дули в одну дудку.
показати весь коментар
09.02.2023 10:52 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 10:36 Відповісти
Але тоді не можна буде будувати дороги в Бучі, і т.д., забезпечувати "правильне" голосування для "проектів" Банкової, їздити в командировки в Таїланди, Дубаї, Монако, та ставати новітніми українськими олігархами!
показати весь коментар
09.02.2023 10:41 Відповісти


показати весь коментар
09.02.2023 10:42 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 10:42 Відповісти
Якби всі так платили військовим, як при Порошенко, то біди в армії не було б. Не брешіть, якось негарно. Вже всі ці моменти прожили і є з чим порівнювати.
показати весь коментар
09.02.2023 10:55 Відповісти
а що порошенко їх хова по лісосмугах ? зебарани *****.
показати весь коментар
09.02.2023 11:01 Відповісти
В ноябре 2021 года Порошенко с трибуны зРады просил увеличить бюджет обороны на 50 млрд. гривен ...,но ЗеКодломойские дЕрмаки и прочие слуги пилили бюджет совсем на другие Шоу...
показати весь коментар
09.02.2023 10:46 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 10:50 Відповісти
Ну це ж Вениславський, там зелене лайно вже голові коріння пустило.
показати весь коментар
10.02.2023 09:43 Відповісти
Однозначно, платити потрібно всім хто причетний проведення військових дій,адже той же водій медички ризикує не менше за танкіста,хоч і не стріляє по орках з гармати. Але є позитив в тому що всі ті факти корупції не замовчуються як було раніше. Чи хтось буде стверджувати що раніше не було корупції і дерибану коштів?
показати весь коментар
09.02.2023 10:49 Відповісти
аааа-ха-ха! уссыкон! ))
показати весь коментар
09.02.2023 10:51 Відповісти
Так це не сивочолий 50 млрд грн подарував кубракову на розкрадання, при цьому зменшив зарплати військовим на 60%.
показати весь коментар
09.02.2023 10:56 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 10:57 Відповісти
ти хоч в календар дивишся? Третя світова триває лише близько року; а чотири роки тому була лише ООС. То різні зарплати!, навіть не враховуючи курсу нац.валюти!
показати весь коментар
09.02.2023 10:58 Відповісти
А с чего тгогда будут харчеваться шариковы, пардон, квартальные дружбаны вЯликага орденоноца и кавалера ордена "обосранного почётного легиона"? А как тогда шоу для дебилов Ленки Кравець и её детишки?
показати весь коментар
09.02.2023 10:53 Відповісти
Або тебе обділили мозком.
показати весь коментар
09.02.2023 10:57 Відповісти
А що, всі хто служить в тилу - співробітники військоматів?
показати весь коментар
09.02.2023 11:07 Відповісти
За создание новой Украинской армии в июне 2014 года Порошенко и Далю Грибаускайте надо посадить в тюрьму...😁Петр Алексеевич Бандеровец 🥇 и агент Пентагона...😁
ЗеКодломойские депилы..вы заслужили войну 73% Свидетели...
показати весь коментар
09.02.2023 11:00 Відповісти
що принесло президенство зе ==мир в очах путіна і розстріляну голобородьком УКРАЇНУ, ==а відповідальні ті безголові 73 проценти =зе=
показати весь коментар
09.02.2023 11:01 Відповісти
від тебе шоб боронили ?
показати весь коментар
09.02.2023 11:32 Відповісти
Сравнили...Шута горохового Кучмиста и политика Порошенко🥇
Прав был Виталий Портников..не видать Украине ни НАТО ни ЕС в ближайшие 25 лет...
показати весь коментар
09.02.2023 11:09 Відповісти
На жери, подольцько-шарієвська ****:

Державний телеканал "Дом" витратить 33 мільйони на шоу колишньої учасниці "95 кварталу"
https://biz.censor.net/news/allhttps://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/442/sortby/date

https://images.cnscdn.com/images/d/8/6/6/d866a28decd499e2e82c4407c947e155/original.jpg

ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" і "UATV") Мінреінтеграції 20 січня уклало дві угоди з переможцями мистецьких конкурсів на виробництво телепрограм за 65 млн грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3395467
показати весь коментар
09.02.2023 11:22 Відповісти
Свинарчуки, які крали на складах у ворога потрібні для Укроборонпрому запчастини?
Можеш не нагадувати.
До речі, місц.блогер ,/ - один з них. Навіть при тому, що він відкарацкується від цього звання.
показати весь коментар
09.02.2023 11:30 Відповісти
У нас всі звикли робити гарні гасла та пердіти губами,
показати весь коментар
09.02.2023 11:57 Відповісти
Да, в янелоха цього не відняти, а зебіли в нього вчаться))
показати весь коментар
09.02.2023 12:15 Відповісти
правильно кофисковать у олигархов и отдать армии олигархи за 30 лет ограбили страну- пришло время ответа за 30 лет честно заработать миллиарды долларов нельзя
показати весь коментар
09.02.2023 12:02 Відповісти
пєреможнєнько. потужнєнько.
показати весь коментар
10.02.2023 05:56 Відповісти
 
 