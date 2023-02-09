УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10353 відвідувача онлайн
Новини Війна
494 5
Євросоюз (12768) Шольц Олаф (1075)

Євросоюзу майже рік вдається зберігати єдність у підтримці України, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країнам ЄС майже рік після російського повномасштабного вторгнення в Україну вдається зберігати єдність і солідарність у підтримці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми зберемось сьогодні, щоб підкреслити солідарність та єдність у підтримці України. Це дуже важлива річ, яка нам вдається зберігати від початку війни, що почалась майже рік тому. Дуже добре, що ми можемо поговорити з українським президентом, і цей сигнал єдності та солідарності можемо ще раз надіслати, і можемо показати, що нашу підтримку України для захисту її незалежності та цілісності ми будемо продовжувати так довго, наскільки це потрібно", - зазначив він, прибувши на саміт лідерів ЄС в Брюсселі.

Канцлер наголосив, що Німеччина для цього робить свій внесок.

"Серед країн ЄС ми на цей момент є державою, яка надає найбільшу допомогу - фінансову, гуманітарну, але також конкретну підтримку, коли йдеться про поставки зброї. Це необхідно, щоб Україна могла оборонятися", - додав він.

Шольц наголосив на важливості координації у Європі питання надання Україні озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Макрону та Шольцу: Чим швидше Україна отримає зброю, тим швидше закінчиться російська агресія

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кожен з вас шольц макрон і інші повиння уявити вибухи с-300 в парижі берліні і інших ваших містах
вашаедність значно зміцниться..
показати весь коментар
09.02.2023 11:05 Відповісти
А Орбан?
показати весь коментар
09.02.2023 11:06 Відповісти
Вкрай нахабна брехня німецького лакея Путіна. Нехай відповість, чому відкритий платний агент Росії - Шредер досі є членом його партії (СДПН)?
показати весь коментар
09.02.2023 11:45 Відповісти
якби не мельник ваші німецькі сраки навіть би слова такого не знали - підсрачник.
показати весь коментар
09.02.2023 13:40 Відповісти
 
 