Фракція Меркель у Бундестазі проти постачання винищувачів Україні

Перший парламентський секретар парламентської фракції опозиційної партії ХДС/ХСС Торстен Фрай наголошує на тому, що наразі жодні західні винищувачі не повинні постачатися в Україну.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на телеканал NTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодна країна у світі не постачає літаки в Україну, і я також дуже за те, щоб вести ці дебати помірковано і цілеспрямовано" – сказав він.

Фрай також підкреслив: "Я б теж не малював жодних червоних ліній, але я б сказав, що на цей час точно про це не йдеться".

Крім того, депутат описав винищувачі як "системи озброєнь, які слід оцінювати по-різному з точки зору якості" і з якими треба бути обережними.

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