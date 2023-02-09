Фракція Меркель у Бундестазі проти постачання винищувачів Україні
Перший парламентський секретар парламентської фракції опозиційної партії ХДС/ХСС Торстен Фрай наголошує на тому, що наразі жодні західні винищувачі не повинні постачатися в Україну.
Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на телеканал NTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодна країна у світі не постачає літаки в Україну, і я також дуже за те, щоб вести ці дебати помірковано і цілеспрямовано" – сказав він.
Фрай також підкреслив: "Я б теж не малював жодних червоних ліній, але я б сказав, що на цей час точно про це не йдеться".
Крім того, депутат описав винищувачі як "системи озброєнь, які слід оцінювати по-різному з точки зору якості" і з якими треба бути обережними.
Топ коментарі
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Перший парламентський секретар парламентської фракції опозиційної партії ХДС/ХСС Торстен Фрай наголошує ...
не дамо бо руській нападе
Короче говоря - "всё не так однозначно".
Надо просто "сохранить" ипальник *****, а заодно поцеловать его в дупу. Дело шредера-меркель "жило, живёт и будет жить". Почти по классике совка.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon Eurofighter Typhoon https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Europe.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Євросоюз https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1 багатоцільовий винищувач 123https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-la-1 [1]
Всього замовлено 180.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-la-1 [1] .
З доповіді Міноборони ФРН на 2 грудня 2015 року ПС ФРН мають у своєму розпорядженні всього 55 літаків здатних виконувати бойові завдання.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-autogenerated1-2 [2] .
З доповіді Міноборони ФРН на 2 грудня 2015 року ПС ФРН мають у своєму розпорядженні 93 літаки Tornado.
З них 66 знаходяться в експлуатації, а здатних виконувати бойові завдання лише 29.
Меркель и Макрон вынашивают конкурента F-35 Перспективный франко-немецкий истребитель
19 июня 2018
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