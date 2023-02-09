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Фракція Меркель у Бундестазі проти постачання винищувачів Україні

бундестаг

Перший парламентський секретар парламентської фракції опозиційної партії ХДС/ХСС Торстен Фрай наголошує на тому, що наразі жодні західні винищувачі не повинні постачатися в Україну.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на телеканал NTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодна країна у світі не постачає літаки в Україну, і я також дуже за те, щоб вести ці дебати помірковано і цілеспрямовано" – сказав він.

Фрай також підкреслив: "Я б теж не малював жодних червоних ліній, але я б сказав, що на цей час точно про це не йдеться".

Крім того, депутат описав винищувачі як "системи озброєнь, які слід оцінювати по-різному з точки зору якості" і з якими треба бути обережними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У німецькому парламенті обговорять поставку Україні танків і БМП

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Топ коментарі
+29
А Німеччині треба транслювати пропагандистські передачі з росісі. Особливо ті епізоди, де кацапи верещать про те, що треба Німеччину ядерною зброєю закидати
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09.02.2023 11:09
+21
Фрау Ріббентроп давня агенура впливу *****. У нього на неї вагон компромату.
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09.02.2023 11:12
+16
Німеччина - тормоз української перемоги.
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09.02.2023 11:09
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А Німеччині треба транслювати пропагандистські передачі з росісі. Особливо ті епізоди, де кацапи верещать про те, що треба Німеччину ядерною зброєю закидати
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09.02.2023 11:09 Відповісти
На продажних та цинічних істот з числа німецьких політиків це не вплине.
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09.02.2023 11:34 Відповісти
Німеччина - тормоз української перемоги.
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09.02.2023 11:09 Відповісти
Якщо тормоз, то тормоз Вестінгауза, який працює за принципом - є тиск в повітряній магістралі, вагон розгальмовується, тиск зникає - гальмує. Тож потрібно тиснути на Німеччину і на інші вагони у потязі, який везе нас до перемоги і локомотив Британії його легко зрушить з місця
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09.02.2023 11:15 Відповісти
Ви абсолютно праві. Воно так і є. Тиснуть на Німеччину- всі потроху починають надавати щось Україні.
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09.02.2023 11:20 Відповісти
вже ні.

читайте уважніше :

Перший парламентський секретар парламентської фракції опозиційної партії ХДС/ХСС Торстен Фрай наголошує ...
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09.02.2023 11:58 Відповісти
Не зрозумів. А Меркель з якої партії, хіба не вона очолювала ХДС-ХСС?
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09.02.2023 12:08 Відповісти
НЕ ОПОЗИЦІЯ ВИРІШУЄ.
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09.02.2023 12:45 Відповісти
Translator

не дамо бо руській нападе
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09.02.2023 11:10 Відповісти
подружка же. вот же какая мерзкая бабенка, а.
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09.02.2023 11:10 Відповісти
Фрау Ріббентроп давня агенура впливу *****. У нього на неї вагон компромату.
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09.02.2023 11:12 Відповісти
А чем лучше Олаф "Байден так казав" Шольц. Лол.
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09.02.2023 11:13 Відповісти
Це штатний співробітник спецслужб СРСР.
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09.02.2023 11:17 Відповісти
Ну їй би вже мало бути пофіг, вона на пенсії... Якщо там компромат є, то він про часи НДР, тобто її навіть судити не зможуть через срок давності.
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09.02.2023 11:17 Відповісти
Бувших штазі не буває як і бувших КГБшників. Вони залишаються ними до смерті.
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09.02.2023 11:21 Відповісти
Само собою, просто Меркель ніхто вже не чіпатиме...
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09.02.2023 11:25 Відповісти
компромат і на штольца , в часи муркель на посаді кнцлера,був при ній касиром
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09.02.2023 11:33 Відповісти
Може депутатів Меркель лякає сама назва винищувачі ? Ну можна літаки назвати більш толерантно , наприклад "крилаті миротворці " ))
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09.02.2023 11:12 Відповісти
ну еще бы! вдруг путен нападет!?
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09.02.2023 11:13 Відповісти
ну і хто скаже-що там нема рашистських сферів впливу.
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09.02.2023 11:13 Відповісти
В неї на лобі написано КГБ+ Газпром
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09.02.2023 11:14 Відповісти
Ну кто бы сомневался !
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09.02.2023 11:14 Відповісти
старая бездетная проститутка, агент кацапуровский, отрабатывает иудины сребреники...
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09.02.2023 11:14 Відповісти
Може депутатів Меркель просто лякає назва винищувачі ? Ну можна їх назвати більш толерантно "крилаті миротворці " ))
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09.02.2023 11:14 Відповісти
Фрау штазі стільки наплатила валюти за углеводороди мордору, що вони ніяк не можуть закінчитись і працюють по повній.
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09.02.2023 11:15 Відповісти
Враження, що ще коли теперішні німецькі політики були штазівськими комсомольцями їх там радянські спецслужби спеціально розводили на групенсекс чи щось подібне, фільмували, а тепер шантажують цих вже поважних херов і фрау.
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09.02.2023 11:15 Відповісти
Шалава путіна)))
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09.02.2023 11:16 Відповісти
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09.02.2023 11:18 Відповісти
а не мона по цій фракціі с300 втарабанити ?? скажемо касабска
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09.02.2023 11:23 Відповісти
Німеччина стала сцикливим позорищем в Европі,думаю всі країни побачили шоу з танками..політики німецькі ганьба....чомусь вважається ,що Німеччина та Франція роблять політику Европи..мабуть треба міняти.
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09.02.2023 11:24 Відповісти
Комсомолка Анька Меркель продолжает свою про российскую деятельность.
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09.02.2023 11:28 Відповісти
А хто б сумнівався. ПАдруга ***** з часів НДР керує...
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09.02.2023 11:29 Відповісти
Не фашисты ли?
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09.02.2023 11:32 Відповісти
****** *************.
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09.02.2023 11:37 Відповісти
Фракция комсомольской консервы конечно будет против.
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09.02.2023 11:38 Відповісти
Маски зняті.. Меркель є давнім ворогом України. Недарма її ковбасило біля Зеленського. Трясця їй.. Слава ЗСУ!
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09.02.2023 11:41 Відповісти
Кто бы сомневался что и между немцами живут пи*ари.
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09.02.2023 11:55 Відповісти
Мерзкая бабка , даже в отставке продолжает гадить Украине. Взрастила такого упыря своими баблом и своей поддержкой и ни капли раскаяния , просто тварь.
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09.02.2023 11:56 Відповісти
штаZZi яке було в 90-х,таке і залишилось. А ще там після згв залишилось купа свєрчків з савєткай армії.
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09.02.2023 12:01 Відповісти
"Депутат описал истребители как "системы вооружений, которые следует оценивать по-разному с точки зрения качества" и с которыми следует быть осторожными".

Короче говоря - "всё не так однозначно".
Надо просто "сохранить" ипальник *****, а заодно поцеловать его в дупу. Дело шредера-меркель "жило, живёт и будет жить". Почти по классике совка.
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09.02.2023 12:35 Відповісти
у Німеччині взагалі-то саме з військовими літаками -СУМНО.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon Eurofighter Typhoon https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Europe.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Євросоюз https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1 багатоцільовий винищувач 123https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-la-1 [1]
Всього замовлено 180.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-la-1 [1] .
З доповіді Міноборони ФРН на 2 грудня 2015 року ПС ФРН мають у своєму розпорядженні всього 55 літаків здатних виконувати бойові завдання.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-autogenerated1-2 [2] .

З доповіді Міноборони ФРН на 2 грудня 2015 року ПС ФРН мають у своєму розпорядженні 93 літаки Tornado.

З них 66 знаходяться в експлуатації, а здатних виконувати бойові завдання лише 29.

Меркель и Макрон вынашивают конкурента F-35 Перспективный франко-немецкий истребитель

19 июня 2018
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09.02.2023 12:42 Відповісти
Держдепартамент та Агентство з оборонного співробітництва США (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) у липні 2022 р. схвалили угоду з продажу ФРН винищувачів-бомбардувальників F-35A Lightning II. Так підходить до кульмінації затяжна та подекуди трагікомічна історія з придбанням для Люфтваффе нового носія ядерної зброї для «спільних ядерних місій НАТО». Німецький уряд зумів вийти із скрутної для себе ситуації, оперативно скориставшись зміною геополітичної обстановки.
Завдяки угоді з придбання F-35 воно зробило все від себе залежне для збереження бажаного статусу-кво щодо американської ядерної зброї.
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09.02.2023 12:47 Відповісти
Мавзолейные Шизофреники прибегают к позорным действиям не только немцев.
Всемирно известный британский музыкант и создатель группы Пинк Флойд Роджер Уотерс выступил в ООН против поставок вооружений в Украину...,чем вызвал гнев Украинского посла в ООН Сергея Кислицы.Вскоре стало ясно,что Уотерса просили об этом мавзолейные Обезьяны и вероятно заплатили за эту "услугу"..., мавзолейное бабло воняет...,а для кого то и нет вонизма...
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09.02.2023 12:44 Відповісти
Уотерс призвал прекратить вообще все войны - и тогда, по его словам, человечество сможет "накормить всех голодных" и избежать ядерной войны.

У Зеленського теж була ідейка -нужно просто прекратіть стрєлять.. ))))))

але Зеленський куди молодший маразматика,хоч і почесного ,"Засновника ПінкФлойду",тому ВИПРАВИВ ХІД ДУМОК...
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09.02.2023 12:51 Відповісти
Szwab z kacapem ręka w rękę,zawsze!
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09.02.2023 12:50 Відповісти
А вот и друзья мордора спалились.
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09.02.2023 15:40 Відповісти
ага, цілували б дупу ху!йла за дешевий газ
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10.02.2023 02:27 Відповісти
 
 