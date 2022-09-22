У німецькому парламенті обговорять поставку Україні танків і БМП
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Пропозицію найбільшого опозиційного блоку ХДС/ХСС про поставку Україні бойових танків і БМП західного виробництва зі складів промисловості мають обговорити 23 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW,
Опозиційний блок ХДС-ХСС підготував документ під назвою "Захищаючи мир і свободу в Європі - рішуче підтримуючи Україну важкою зброєю зараз".
"ХДС-ХСС хоче продовжити тиск на уряд, щоб той відмовився від неправильного курсу не надавати все можливе і виправдане для підтримки України", - пише видання.
Документ закликає негайно надати Україні дозвіл на експорт бойових танків і бронетранспортерів із промислових запасів. Крім того, він містить вимогу, що в Україну має бути доставлене додаткове важке озброєння, "зокрема, бойові броньовані машини та далекобійна артилерія, також із запасів Бундесверу". За даними видання, цей документ можуть підтримати багато депутатів від Зелених і Вільних демократів. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр оборони Крістіне Ламбрехт дали зрозуміти, що хочуть дотримуватися попередньої лінії в постачанні важкого озброєння.
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Чтобы дело с танками НАТО и F-15/16/100500 сдвинулось с мёртвой точки, нужна воля США, а там до сих пор преобладает мнение, что Украине хватит того, что они поставляют сейчас.
Удобный момент был после Харьковского успеха ВСУ, когда европейские лидеры призвали дать Украине больше оружия. Нужно было забивать информационное пространство западных стран соответствующими призывами и чуть позже раскручивать тему Изюма и разбомбленных электростанций с дамбами.
А теперь всё вернулось на круги своя, аморфная каша снова боится эскалации. Пока в окружении Байдена преобладает подход "страшно злить сумасшедшего", Шольц и Макрон и даже Трасс самостоятельно ничего не решат.
https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html?fbclid=IwAR2IBZ5yXJ9GNYmNlkWCuILj0cgi4w4eyZl3H1PqJJ7uqMThJKfDKJQC7ss
А еще немцы дали дофигища денег, своих личным, нам.
Поэтому сказали - спасибо - и позатыкали неблагодарные пызд...кы.
Результат вже наперед усі знають, які то будуть перемовини.