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У німецькому парламенті обговорять поставку Україні танків і БМП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк

Пропозицію найбільшого опозиційного блоку ХДС/ХСС про поставку Україні бойових танків і БМП західного виробництва зі складів промисловості мають обговорити 23 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW,

Опозиційний блок ХДС-ХСС  підготував документ під назвою "Захищаючи мир і свободу в Європі - рішуче підтримуючи Україну важкою зброєю зараз".

"ХДС-ХСС хоче продовжити тиск на уряд, щоб той відмовився від неправильного курсу не надавати все можливе і виправдане для підтримки України", - пише видання. 

Документ закликає негайно надати Україні дозвіл на експорт бойових танків і бронетранспортерів із промислових запасів. Крім того, він містить вимогу, що в Україну має бути доставлене додаткове важке озброєння, "зокрема, бойові броньовані машини та далекобійна артилерія, також із запасів Бундесверу". За даними видання, цей документ можуть підтримати  багато депутатів від Зелених і Вільних демократів. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр оборони Крістіне Ламбрехт дали зрозуміти, що хочуть дотримуватися попередньої лінії в постачанні важкого озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Берлін продовжить підтримувати Україну та постачатиме їй зброю, - голова Міноборони Німеччини Ламбрехт

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
крім трендежа нічого немає
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22.09.2022 17:20
+7
Пусть уголовное дело откроют на Меркель за разгром бундесвера и на Штольца тоже и техника сразу пойдет в ВСУ.
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22.09.2022 17:21
+6
Агову хлопці , ну куди-куди ви коней гоните? В нас ще попередньої вашої поставки повно-склади забиті! ***. Раніше я гадав що "малдавани"-тормоза.Тепер доведеться складати анекдоти про "дуже швидких німців".
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22.09.2022 17:30
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22.09.2022 17:20 Відповісти
и не будет.
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22.09.2022 17:22 Відповісти
разве что когда всу будут зачищать последнею задрипайловку
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22.09.2022 17:24 Відповісти
Пусть уголовное дело откроют на Меркель за разгром бундесвера и на Штольца тоже и техника сразу пойдет в ВСУ.
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22.09.2022 17:21 Відповісти
Агову хлопці , ну куди-куди ви коней гоните? В нас ще попередньої вашої поставки повно-склади забиті! ***. Раніше я гадав що "малдавани"-тормоза.Тепер доведеться складати анекдоти про "дуже швидких німців".
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22.09.2022 17:30 Відповісти
Парламент вроде давно приняр решение о передаче - путинский подпевала Шольц под разными предлогами делает все, что б эта передача не состоялась. Вот если бы эти танки передавались рассее...
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22.09.2022 17:39 Відповісти
я десь то чув...шольц обісцяє...
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22.09.2022 18:01 Відповісти
Итог этого обсуждения уже известен, его сформулировал Шольц в свежем выступлении и звучит он так: нужно избегать эскалации. В свою очередь, Зеленскому нужно было бы поднять очень громкий вой на весь мир на тему военных преступлений в Изюме и ударов по энергетической инфраструктуре, если это не эскалация - что тогда? В прошлый раз такой вой сработал после Бучи, нам начали давать артиллерию.

Чтобы дело с танками НАТО и F-15/16/100500 сдвинулось с мёртвой точки, нужна воля США, а там до сих пор преобладает мнение, что Украине хватит того, что они поставляют сейчас.
Удобный момент был после Харьковского успеха ВСУ, когда европейские лидеры призвали дать Украине больше оружия. Нужно было забивать информационное пространство западных стран соответствующими призывами и чуть позже раскручивать тему Изюма и разбомбленных электростанций с дамбами.

А теперь всё вернулось на круги своя, аморфная каша снова боится эскалации. Пока в окружении Байдена преобладает подход "страшно злить сумасшедшего", Шольц и Макрон и даже Трасс самостоятельно ничего не решат.
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22.09.2022 18:13 Відповісти
Значит так, для дятлов которым Германия ничего не поставляла и только болтает, вот список того, что предоставила или в ближайшее время предоставила Германия:
https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html?fbclid=IwAR2IBZ5yXJ9GNYmNlkWCuILj0cgi4w4eyZl3H1PqJJ7uqMThJKfDKJQC7ss
А еще немцы дали дофигища денег, своих личным, нам.
Поэтому сказали - спасибо - и позатыкали неблагодарные пызд...кы.
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22.09.2022 18:18 Відповісти
А хіба ми щось проти німців? Ми проти особисто Олуха Шольця, що без кінця шольцює, ну й, по старій пам'яті, проти бабці Меркель.
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22.09.2022 19:02 Відповісти
Не увидел в списке спичек (поштучно), и конечно подшивы для гимнастерок времен первой\второй мировой
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22.09.2022 19:14 Відповісти
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22.09.2022 18:20 Відповісти
Давить путин-ферштейнеров совместными усилиями!
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22.09.2022 18:28 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала
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22.09.2022 19:01 Відповісти
дави шольца!
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22.09.2022 19:11 Відповісти
Здається, ***** міцно тримає мудака Шольца за одне місце. Вже майже весь Бундестаг підтримує, а цей лисий козел все ще впирається. Ну а та кучерява блондинка в передклімаксі, генеральша в спідниці - взагалі якесь непорозуміння. Їй би дитячим садочком командувати, а не обороною цілої Німеччини.
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22.09.2022 20:08 Відповісти
Можете вже навіть не викладати подібні "новини".

Результат вже наперед усі знають, які то будуть перемовини.
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22.09.2022 21:07 Відповісти
Отримуйте, Німеччині нічого не шкода для України 😀
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22.09.2022 22:05 Відповісти
Вони якісь кінчені чи шо?
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23.09.2022 13:26 Відповісти
 
 