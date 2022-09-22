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В немецком парламенте обсудят поставку Украине танков и БМП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк

Предложение крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС о поставке Украине боевых танков и БМП западного производства из складов промышленности обсудят 23 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Оппозиционный блок ХДС-ХСС подготовил документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе – решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас".

"ХДС-ХСС хочет продолжить давление на правительство, чтобы оно отказалось от неправильного курса не предоставлять все возможное и оправданное для поддержки Украины", - пишет издание.

Читайте также: Берлин продолжит поддерживать Украину и будет поставлять ей оружие, - глава Минобороны Германии Ламбрехт

Документ призывает немедленно дать Украине разрешение на экспорт боевых танков и бронетранспортеров из промышленных запасов. Кроме того, он содержит требование, что в Украину должно быть доставлено дополнительное тяжелое вооружение, "в том числе боевые бронированные машины и дальнобойная артиллерия, также из запасов Бундесвера". По данным издания, этот документ могут поддержать многие депутаты от Зеленых и Свободных демократов. В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Кристине Ламбрехт дали понять, что хотят придерживаться предыдущей линии в поставках тяжелого вооружения.

Также читайте: ВСУ получит от Литвы дроны-камикадзе в октябре-ноябре
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Топ комментарии
+9
крім трендежа нічого немає
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22.09.2022 17:20
+7
Пусть уголовное дело откроют на Меркель за разгром бундесвера и на Штольца тоже и техника сразу пойдет в ВСУ.
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22.09.2022 17:21
+6
Агову хлопці , ну куди-куди ви коней гоните? В нас ще попередньої вашої поставки повно-склади забиті! ***. Раніше я гадав що "малдавани"-тормоза.Тепер доведеться складати анекдоти про "дуже швидких німців".
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22.09.2022 17:30
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22.09.2022 17:20 Ответить
и не будет.
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22.09.2022 17:22 Ответить
разве что когда всу будут зачищать последнею задрипайловку
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22.09.2022 17:24 Ответить
Пусть уголовное дело откроют на Меркель за разгром бундесвера и на Штольца тоже и техника сразу пойдет в ВСУ.
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22.09.2022 17:21 Ответить
Агову хлопці , ну куди-куди ви коней гоните? В нас ще попередньої вашої поставки повно-склади забиті! ***. Раніше я гадав що "малдавани"-тормоза.Тепер доведеться складати анекдоти про "дуже швидких німців".
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22.09.2022 17:30 Ответить
Парламент вроде давно приняр решение о передаче - путинский подпевала Шольц под разными предлогами делает все, что б эта передача не состоялась. Вот если бы эти танки передавались рассее...
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22.09.2022 17:39 Ответить
я десь то чув...шольц обісцяє...
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22.09.2022 18:01 Ответить
Итог этого обсуждения уже известен, его сформулировал Шольц в свежем выступлении и звучит он так: нужно избегать эскалации. В свою очередь, Зеленскому нужно было бы поднять очень громкий вой на весь мир на тему военных преступлений в Изюме и ударов по энергетической инфраструктуре, если это не эскалация - что тогда? В прошлый раз такой вой сработал после Бучи, нам начали давать артиллерию.

Чтобы дело с танками НАТО и F-15/16/100500 сдвинулось с мёртвой точки, нужна воля США, а там до сих пор преобладает мнение, что Украине хватит того, что они поставляют сейчас.
Удобный момент был после Харьковского успеха ВСУ, когда европейские лидеры призвали дать Украине больше оружия. Нужно было забивать информационное пространство западных стран соответствующими призывами и чуть позже раскручивать тему Изюма и разбомбленных электростанций с дамбами.

А теперь всё вернулось на круги своя, аморфная каша снова боится эскалации. Пока в окружении Байдена преобладает подход "страшно злить сумасшедшего", Шольц и Макрон и даже Трасс самостоятельно ничего не решат.
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22.09.2022 18:13 Ответить
Значит так, для дятлов которым Германия ничего не поставляла и только болтает, вот список того, что предоставила или в ближайшее время предоставила Германия:
https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html?fbclid=IwAR2IBZ5yXJ9GNYmNlkWCuILj0cgi4w4eyZl3H1PqJJ7uqMThJKfDKJQC7ss
А еще немцы дали дофигища денег, своих личным, нам.
Поэтому сказали - спасибо - и позатыкали неблагодарные пызд...кы.
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22.09.2022 18:18 Ответить
А хіба ми щось проти німців? Ми проти особисто Олуха Шольця, що без кінця шольцює, ну й, по старій пам'яті, проти бабці Меркель.
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22.09.2022 19:02 Ответить
Не увидел в списке спичек (поштучно), и конечно подшивы для гимнастерок времен первой\второй мировой
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22.09.2022 19:14 Ответить
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22.09.2022 18:20 Ответить
Давить путин-ферштейнеров совместными усилиями!
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22.09.2022 18:28 Ответить
Наша песня хороша, начинай сначала
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22.09.2022 19:01 Ответить
дави шольца!
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22.09.2022 19:11 Ответить
Здається, ***** міцно тримає мудака Шольца за одне місце. Вже майже весь Бундестаг підтримує, а цей лисий козел все ще впирається. Ну а та кучерява блондинка в передклімаксі, генеральша в спідниці - взагалі якесь непорозуміння. Їй би дитячим садочком командувати, а не обороною цілої Німеччини.
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22.09.2022 20:08 Ответить
Можете вже навіть не викладати подібні "новини".

Результат вже наперед усі знають, які то будуть перемовини.
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22.09.2022 21:07 Ответить
Отримуйте, Німеччині нічого не шкода для України 😀
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22.09.2022 22:05 Ответить
Вони якісь кінчені чи шо?
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23.09.2022 13:26 Ответить
 
 