В немецком парламенте обсудят поставку Украине танков и БМП
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Предложение крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС о поставке Украине боевых танков и БМП западного производства из складов промышленности обсудят 23 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Оппозиционный блок ХДС-ХСС подготовил документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе – решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас".
"ХДС-ХСС хочет продолжить давление на правительство, чтобы оно отказалось от неправильного курса не предоставлять все возможное и оправданное для поддержки Украины", - пишет издание.
Документ призывает немедленно дать Украине разрешение на экспорт боевых танков и бронетранспортеров из промышленных запасов. Кроме того, он содержит требование, что в Украину должно быть доставлено дополнительное тяжелое вооружение, "в том числе боевые бронированные машины и дальнобойная артиллерия, также из запасов Бундесвера". По данным издания, этот документ могут поддержать многие депутаты от Зеленых и Свободных демократов. В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Кристине Ламбрехт дали понять, что хотят придерживаться предыдущей линии в поставках тяжелого вооружения.
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Чтобы дело с танками НАТО и F-15/16/100500 сдвинулось с мёртвой точки, нужна воля США, а там до сих пор преобладает мнение, что Украине хватит того, что они поставляют сейчас.
Удобный момент был после Харьковского успеха ВСУ, когда европейские лидеры призвали дать Украине больше оружия. Нужно было забивать информационное пространство западных стран соответствующими призывами и чуть позже раскручивать тему Изюма и разбомбленных электростанций с дамбами.
А теперь всё вернулось на круги своя, аморфная каша снова боится эскалации. Пока в окружении Байдена преобладает подход "страшно злить сумасшедшего", Шольц и Макрон и даже Трасс самостоятельно ничего не решат.
https://www.ukrmilitary.com/2022/09/20.html?fbclid=IwAR2IBZ5yXJ9GNYmNlkWCuILj0cgi4w4eyZl3H1PqJJ7uqMThJKfDKJQC7ss
А еще немцы дали дофигища денег, своих личным, нам.
Поэтому сказали - спасибо - и позатыкали неблагодарные пызд...кы.
Результат вже наперед усі знають, які то будуть перемовини.