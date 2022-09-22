Берлін продовжить підтримувати Україну та постачатиме їй зброю, - голова Міноборони Німеччини Ламбрехт

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт під час спільної пресконференції в Берліні з французьким колегою Себастьяном Лекорню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша відповідь є дуже послідовною і, найголовніше, рішучою і спільною: не буде жодних відхилень, ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її мужній боротьбі й надалі", - заявила Ламбрехт.

Голова Міноборони Німеччини зазначила, що завдяки "кільцевому обміну" з низкою держав Україна може швидко отримати танки. Цю техніку можна одразу використовувати в бою.

Крім того, глава Бундесверу.відреагувала і на оголошення про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях.

"Для нас ці референдуми не матимуть жодного значення, це – територія України й такою залишатиметься", - заявила глава Бундесверу.

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