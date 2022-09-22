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Берлін продовжить підтримувати Україну та постачатиме їй зброю, - голова Міноборони Німеччини Ламбрехт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ламбрехт

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт під час спільної пресконференції в Берліні з французьким колегою Себастьяном Лекорню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Наша відповідь є дуже послідовною і, найголовніше, рішучою і спільною: не буде жодних відхилень, ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її мужній боротьбі й надалі", - заявила Ламбрехт. 

Голова Міноборони Німеччини зазначила, що  завдяки "кільцевому обміну" з низкою держав Україна може швидко отримати танки. Цю техніку можна одразу використовувати в бою. 

Крім того, глава Бундесверу.відреагувала і на оголошення про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях.

"Для нас ці референдуми не матимуть жодного значення, це – територія України й такою залишатиметься", - заявила глава Бундесверу.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
В УКРАЇНІ УКРАЇНСЬКА МОВА !!!
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22.09.2022 15:24
+4
Уже 4 месяца читаю две новости в день, приходящих из Германии. Сначала утром кто-то из немцев заявляет, что оружия нету у самих немцев и помочь они не могут, потом вечером они заявляют, что продолжат помогать нам оружием.
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22.09.2022 15:31
+3
В ДЕРЖАВІ В СПІЛКУВАННІ ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА МОВА !!!!
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22.09.2022 15:38
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Зараз Соловцова знову порве , буде плюватись на потомків фашистів , можем повторить , Берлін за два дня )
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22.09.2022 15:24 Відповісти
В УКРАЇНІ УКРАЇНСЬКА МОВА !!!
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22.09.2022 15:24 Відповісти
Арестович заробляє на підаросії. Нічого дивного, гортайте далі. Підарасіна ***** як була, так і назавжди залишиться
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22.09.2022 15:25 Відповісти
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22.09.2022 15:27 Відповісти
петушара .. зелена петушара
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22.09.2022 15:44 Відповісти
Ти дурний? Вони по 2000 доларів з цих продажів переводять сім'ям українців поранених, чи тим, де є загиблі від агресії ворога. Що тут поганого то? Раніше були продажі в США, а те,що платять і з рашки навпаки добре.
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22.09.2022 16:15 Відповісти
"хороводы путина":
завдяки "кільцевому обміну" Україна може швидко отримати танки, які ще можна використовувати в бою
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22.09.2022 15:26 Відповісти
ще декілька гармат та панцерників?
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22.09.2022 15:30 Відповісти
Уже 4 месяца читаю две новости в день, приходящих из Германии. Сначала утром кто-то из немцев заявляет, что оружия нету у самих немцев и помочь они не могут, потом вечером они заявляют, что продолжат помогать нам оружием.
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22.09.2022 15:31 Відповісти
Тут немецкие политики, как это не странно, напоминают наших : очень много демагогии, а как суд да дело, выхлопа кот наплакал. Да и по разоружению мы с ними в одной лодке оказались, одинаково сокращались, ужимались, оптимизировались, только мы ещё дербанили совковое наследие с наполнением отдельных карманов причастных, а теперь вот бункерный фюрер ставит всех перед фактом войны и забегали-зачухались
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22.09.2022 15:40 Відповісти
Фрау у свій час дозволила Вольдемару побудувати ******** пороховий завод і продала устаткування для виготовлення новітніх артстволів. Тому і відбиваються від поставок своїх танків. а на абрамсах стоїть німецька гармата. Це як зеркальна шахматна партія. Правда, німці перестали надавати компоненти і все це стало.
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22.09.2022 15:59 Відповісти
В ДЕРЖАВІ В СПІЛКУВАННІ ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА МОВА !!!!
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22.09.2022 15:38 Відповісти
так як німчура допомагае.. слів нема а ще нащадки фюрера..
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22.09.2022 15:46 Відповісти
І ще одне, судячи із інфи, німці та французи розробляють спільний танк, де ходова німецька а башта французька. Видно у леопарда не тримає удар
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22.09.2022 16:02 Відповісти
з танками у світі біда

може вже прийшов кінець цим мамонтам рівнин ?
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22.09.2022 17:16 Відповісти
Продолжит поставлять по одной единице техники за полгода?
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22.09.2022 18:31 Відповісти
завдяки "кільцевому обміну" з низкою держав Україна може швидко отримати танки. Цю техніку можна одразу використовувати в бою.

Речь про модернизиованный Словенией Т-55? Да уж, огромное спасибо!!!! За прошедшие 7 месяцев можно было научить множество экипажей управлению новыми танками и сейчас передать леопарды.
Я понимаю, что все страны НАТО обратили взоры на США, а США не решаются перейти на качественно новый уровень поддержки и передать нам такое вооружение, которым можно снести кацапов с фронта и погнать ссаными тряпками обратно в Немытую. Но в таком случае зачем придумывать тупейшие отмазки? За последний месяц Шольц и Линднер дали понять, что непередача новых танков - общая позиция НАТО, так зачем добавлять к этому явно лживые оправдания? Сказали, что в Раммштайне страны пока решили не давать новые танки - молодцы, теперь задача украинской власти - создать информационный фон и сделать всё, чтобы переубедить партнёров дать нам нормальные танки. Адресно долбить Германию бесполезно, они уже сказали, что решать там по сути флагманским странам НАТО, вот и убеждайте США и Великобританию, а от Германии пока можно отстать по теме танков.
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22.09.2022 18:44 Відповісти
 
 