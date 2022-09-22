Берлін продовжить підтримувати Україну та постачатиме їй зброю, - голова Міноборони Німеччини Ламбрехт
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Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт під час спільної пресконференції в Берліні з французьким колегою Себастьяном Лекорню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша відповідь є дуже послідовною і, найголовніше, рішучою і спільною: не буде жодних відхилень, ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її мужній боротьбі й надалі", - заявила Ламбрехт.
Голова Міноборони Німеччини зазначила, що завдяки "кільцевому обміну" з низкою держав Україна може швидко отримати танки. Цю техніку можна одразу використовувати в бою.
Крім того, глава Бундесверу.відреагувала і на оголошення про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях.
"Для нас ці референдуми не матимуть жодного значення, це – територія України й такою залишатиметься", - заявила глава Бундесверу.
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завдяки "кільцевому обміну" Україна може швидко отримати танки, які ще можна використовувати в бою
може вже прийшов кінець цим мамонтам рівнин ?
Речь про модернизиованный Словенией Т-55? Да уж, огромное спасибо!!!! За прошедшие 7 месяцев можно было научить множество экипажей управлению новыми танками и сейчас передать леопарды.
Я понимаю, что все страны НАТО обратили взоры на США, а США не решаются перейти на качественно новый уровень поддержки и передать нам такое вооружение, которым можно снести кацапов с фронта и погнать ссаными тряпками обратно в Немытую. Но в таком случае зачем придумывать тупейшие отмазки? За последний месяц Шольц и Линднер дали понять, что непередача новых танков - общая позиция НАТО, так зачем добавлять к этому явно лживые оправдания? Сказали, что в Раммштайне страны пока решили не давать новые танки - молодцы, теперь задача украинской власти - создать информационный фон и сделать всё, чтобы переубедить партнёров дать нам нормальные танки. Адресно долбить Германию бесполезно, они уже сказали, что решать там по сути флагманским странам НАТО, вот и убеждайте США и Великобританию, а от Германии пока можно отстать по теме танков.