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Одеська область (2998) електроенергія (6006) Укренерго (2578)

Через зниження температури споживання електроенергії залишається значним. Найбільший дефіцит потужності - у вечірні години, - "Укренерго"

електроенергія

Споживання електроенергії залишається значним через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години. В Одесу та Одеський район поступово подаються більші обсяги електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал НЕК "Укренерго".

"Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення", - йдеться в повідомленні. 

Фахівці НЕК "Укренерго" продовжують відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Споживання та генерація електроенергії зростають, найбільший дефіцит у вечірні години, - "Укренерго"

Сьогодні, 9 лютого, у Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях заплановано проведення вимірів фактичного споживання, тож обмеження не застосовуватимуться.

Найскладніша ситуація з електропостачанням на Одещині. Там тривають ремонтні роботи.

"Бригади "Укренерго" та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання на рівні, який був до аварії. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян", - зазначили в компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві, Київській та Дніпропетровській областях ліміти дозволяють не обмежувати електропостачання, - ДТЕК

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Топ коментарі
+3
Львів.

відключення 2 години ранком..дві години увечері."в середньому"..

ТЕРПИМО. )
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09.02.2023 11:59
+3
Суми та область взагалі не вимикають восьмий день підряд. Отже десь нас таки на...ли
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09.02.2023 12:17
+2
ХЗ. Мабуть Порох краде.
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09.02.2023 12:22
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Вчора представник Укренерго сказав що побутові споживачі споживають лише малу частку. Навіть коли вмикають все що у них є.
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09.02.2023 11:58 Відповісти
І виникає запитання , якщо споживають ''малу частку'' то чого вимикаєте? І куди дівається ''велика частка''?
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09.02.2023 12:17 Відповісти
ХЗ. Мабуть Порох краде.
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09.02.2023 12:22 Відповісти
Гонемо на Європу, а Європа нам продає, гроші на Оман
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09.02.2023 12:22 Відповісти
Львів.

відключення 2 години ранком..дві години увечері."в середньому"..

ТЕРПИМО. )
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09.02.2023 11:59 Відповісти
Я правільно Вас зрозумів - світла у Вас нема загалом 4 години на добу?
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09.02.2023 12:58 Відповісти
Суми та область взагалі не вимикають восьмий день підряд. Отже десь нас таки на...ли
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09.02.2023 12:17 Відповісти
На... ли когда призывали переходить с газа на электро. Афера еще та была и правительства и президента. Особенно с прикрути в своих хатынках.
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09.02.2023 12:26 Відповісти
И еще помню как запрещали ставить индивидуальное отопление.
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09.02.2023 12:29 Відповісти
і далі НЕ МОЖНА.

необхідно згоду жителів УСЬОГО під"їзду у висотці.

ЩО НЕРЕАЛЬНО.
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09.02.2023 12:33 Відповісти
А ще офігенно на...ли, коли закликали селян переходити при опаленні з дров на дешевий газ, який вже давно не дешевий. Люди повірили, вклали шалені кошти в газифікацію, порозвалювали груби в хатах, а тепер багато хто знову топить дровами, бо так дешевше
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09.02.2023 12:36 Відповісти
Це твердження такої собі Тимошенко..
ОБІЦЯЛА РОЗІБРАТИСЬ..

Десь пропала ))))
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09.02.2023 12:34 Відповісти
На морях вона, дупу свою гріє. Начхати їй на всіх було і є
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09.02.2023 12:37 Відповісти
Паша! "Десь" - це в Дубаї! Вона людина небагата - тому не може собі дозволить проживання в Україні Поїхала в Дубай - там за опалення платить не треба
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09.02.2023 13:10 Відповісти
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09.02.2023 12:49 Відповісти
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09.02.2023 12:49 Відповісти
 
 