Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що Угорщина і надалі буде надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Але зазначив, що країна виступає за негайне припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра.
"Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" - написав Орбан.
Топ коментарі
+10 Яр Холодний
показати весь коментар09.02.2023 12:47
+8 Ан Мур
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+6 mykola1a3 Vasylev
показати весь коментар09.02.2023 12:45
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Быть изгоем - мало радости !
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
(Я. Гашек, "Похождения бравого солдата Швейка")
Это только восточноуральский полуциган так может, - И РЫБКУ СКУШАТЬ от ЕС и у ***..ла на МОРКОВКЕ СИДЕТЬ!
А вже надавала, я щось пропустив?
хоче і рибку з'їсти і на ху! сісти
А то є не файно...
Лицемір якого вже з брудом терпить Європа.