Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що Угорщина і надалі буде надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Але зазначив, що країна виступає за негайне припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра.

"Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" - написав Орбан.

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