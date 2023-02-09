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Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні, - Орбан

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що Угорщина і надалі буде надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Але зазначив, що країна виступає за негайне припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра.

"Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" - написав Орбан.

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Топ коментарі
+10
Він просто не уточнив що тією "гуманітарною" та "фінансовою" допомогою вони зараз іменують ті матеріальні цінності та гроші які і раніше направлялися цілеспрямовано жителям Закарпаття угорського походження
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09.02.2023 12:47
+8
вірити мадьяру і касапу - себе не поважати.
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09.02.2023 13:07
+6
Читаємо Орбан, бачимо - *****.
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09.02.2023 12:45
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То он помогает, то Москву радует. Какойто идиот.
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09.02.2023 12:39 Відповісти
Він просто не уточнив що тією "гуманітарною" та "фінансовою" допомогою вони зараз іменують ті матеріальні цінності та гроші які і раніше направлялися цілеспрямовано жителям Закарпаття угорського походження
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09.02.2023 12:47 Відповісти
скромнік промовчав про головне, що та допомога адресована мадярам Закарпаття....
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09.02.2023 13:34 Відповісти
...путінський блазень робить з себе "гуманітарія"... було б смішно, якби не було так боляче...
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09.02.2023 13:08 Відповісти
Да подавись ты своей йолкой! (с)
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09.02.2023 12:41 Відповісти
Читаємо Орбан, бачимо - *****.
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09.02.2023 12:45 Відповісти
Іди лісом завгар *******. Без твоєї допомоги обійдемося, іди краще куні ***** свому зроби
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09.02.2023 12:45 Відповісти
Саме так!
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09.02.2023 13:41 Відповісти
Короче, медленно, но уверенно Орбан стал на путь исправления.....
Быть изгоем - мало радости !
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09.02.2023 12:45 Відповісти
так і ми ж за негайне припинення вогню! русня уйобує за порєбрік і вогонь припиняється! А вже далі суди та репарації...
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09.02.2023 12:48 Відповісти
- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...

(Я. Гашек, "Похождения бравого солдата Швейка")
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09.02.2023 12:54 Відповісти
вірити мадьяру і касапу - себе не поважати.
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09.02.2023 13:07 Відповісти
Пошліть цю пуйловську шістку подалі. Скільки поганого вони для нас зробили, що буде перекреслювати всі добрі дії на віки.
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09.02.2023 13:12 Відповісти
И продолжаем помогать россии обходить санкции, сказал про себя орбан. А путинской россии- открытым текстом. Ну или подтекстом, блокируя транзит военной помощи для Украины через венгерскую территорию.
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09.02.2023 13:12 Відповісти
Пішов ти нхй , я взагалі не розумію людей які вирішили виїхати і жити з ******** з цими посіпаками куйла . Це самоповага повинна бути на нулі взагалі. Ну звичайно якщо ти вата то тобі і в *********** комфортно і в козлостані. Таким краще і не повертатись.
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09.02.2023 13:13 Відповісти
Я В ВОСХИЩЕНИИ!
Это только восточноуральский полуциган так может, - И РЫБКУ СКУШАТЬ от ЕС и у ***..ла на МОРКОВКЕ СИДЕТЬ!
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09.02.2023 13:20 Відповісти
що це з ним?
А вже надавала, я щось пропустив?
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09.02.2023 13:41 Відповісти
Що, фінансисти з Брюсселю вчергове яєчки притисли?
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09.02.2023 13:47 Відповісти
Orban то є такий бобик- піська...
хоче і рибку з'їсти і на ху! сісти
А то є не файно...
Лицемір якого вже з брудом терпить Європа.
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09.02.2023 14:00 Відповісти
Всі хто підтримує реального фашиста загарбника - *****, чомусь, чомусь гучніше за всіх волають за мир....
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09.02.2023 17:34 Відповісти
До табору мира( перевожу отдайте 4 области с населением,кто напал кто защищается ),непонятно чья земля,заблокировать деньги Украине им там пофиг что у нас творится ,пока их зада не коснулось,пропутинские коррумпированные чиновники
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09.02.2023 18:24 Відповісти
 
 