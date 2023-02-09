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дезінформація (332) росія (63552) TikTok (75)

TikTok викрив мережу російських акаунтів, що поширювали дезінформацію про Україну

tiktok

TikTok виявив російську мережу дезінформації, яка влітку 2022 року поширювала військову пропаганду про Україну серед понад ста тисяч європейських користувачів.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Liga із посиланням на Bloomberg.

Мережа діяла в Росії, але була націлена переважно на жителів Німеччини, Італії та Великої Британії німецькою, італійською та англійською мовами відповідно. Близько 1700 акаунтів мережі мали змогу поширювати антиукраїнські повідомлення, маскуючись під акаунти, створені місцевими користувачами. У період з липня до вересня 2022 року облікові записи залучили 133 564 підписники.

Незрозуміло, чи була мережа пов'язана з російським урядом. Викриття було оприлюднено у звіті, поданому до Кодексу практики ЄС щодо протидії дезінформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія у 2022 році стала світовим лідером з дезінформації, - доповідь зовнішньополітичної служби ЄС

Видання зазначає, що у TikTok не відповили на запит про коментар.

У російській мережі використовувався синтез мовлення та поширювалися проросійські заяви мовами, рідними для країн, на які він націлений, йдеться у звіті компанії.

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От такі підари і зносили 100тисячні канали наших блогерів
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09.02.2023 14:47 Відповісти
Там на тик токе всё засрано теориями заговора. Вылезет какое-то, бзданет и нюхайте.
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09.02.2023 14:56 Відповісти
Ютуб завален русособачими ботами, которые отравляют понемногу цивилизованное сообщество пропагандой, действий никаких.
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09.02.2023 15:00 Відповісти
Овцейоби головні тіктокери
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09.02.2023 15:11 Відповісти
Как там разглагольствовали хозяева Ютуба? "Мы за демократию и свободу слова,поэтому кацапский мусор блокировать не будем..." Ну-ну.
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09.02.2023 15:22 Відповісти
Тік ток,це китайське.Хіба це якась незаангажована платформа?Та й гроші москалів є кругом.Акціонери і у фейсбук є і в ютуб є.Ми користуємось телеграмом,який повністю москальський.В най Київстар,це гроші москалів.
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09.02.2023 15:31 Відповісти
щось дуже сумнівно що китайози заблокували б своїх любімих кацапів
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09.02.2023 22:46 Відповісти
Цю вигрібну яму - тік-ток - давно пора відрядити вслід за "одноглазіками".
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10.02.2023 11:50 Відповісти
 
 