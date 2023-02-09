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Зеленський (22389)

Україна наблизилася до надання далекобійної зброї та навчання пілотів, - Зеленський про візит у Лондон

зеленський

Україна наблизилася до надання далекобійної зброї та навчання пілотів. У Великій Британії також були деякі домовленості за лаштунками, але вони позитивні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що візит у Лондон був результативним. Ми наблизилися до надання далекобійної зброї та навчання пілотів. Також є деякі домовленості, які ми залишили за лаштунками, але вони є позитивними. Коли вони з'являться в нашій державі, то наша держава дізнається", - заявив він.

Водночас Зеленський натякнув, що не хоче готувати Росію до "сюрпризів".

"Не хочеться повністю готувати РФ, яка щоденно погрожує агресією та реваншистськими настроями на полі бою", - додав він.

Також президент повідомив, що зустріч з лідерами Франції і Німеччини Емманюелем Макроном і Олафом Шольцом була позитивною.

"Що стосується Парижу та зустрічі з лідерами Франції та Німеччини... Я сприймаю її позитивно. Щодо конкретики багато не хочу формулювати публічно. Ми працювали над посиленням наших спроможностей в напрямку наступальних дій. Ми говоримо про броньовану техніку та танки. Я отримав позитив від нашої зустрічі", - додав Зеленський.

Також читайте: Розвідка України перехопила плани РФ щодо захоплення влади у Молдові, - Зеленський

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Топ коментарі
+12
Э нет, пупсик в мамином пальто, а где же любимое: "Пачиму мы до сих пор не в НАТе?", "Если бы я был президентом в 2014 году, то умер бы в Крыму", "Договоримся посередине", " На фронте я слышу расскаты грома сидя в кукурузе.", "Я мне 42 года и я не лох!". "Будапештский меморандум!", "Бухарестский договор!", "Абырвалг!", "Мы их душили-душили!".
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09.02.2023 16:00
+4
Дякую Президенту Зеленському, а Порошенку не дякую..во так вот порохофилы
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09.02.2023 15:43
+4
только что говорил что Погодили постачання далекобійної зброї, а теперь только приблизились... или согласовали непоставку?
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09.02.2023 15:49
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Дякую Президенту Зеленському, а Порошенку не дякую..во так вот порохофилы
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09.02.2023 15:43 Відповісти
🤣
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09.02.2023 15:44 Відповісти
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09.02.2023 15:48 Відповісти
Масовані обстріли расії відосиками тричі на день, майже зруйнували всі військові віробництва за парєбріком. Економіка расії в дупі завдяки патріотичним зверненням того, хто їх не боїться.
Нам зброя не потрібна, у нас є відосики масового ураженя.
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09.02.2023 15:58 Відповісти
Та тобі дякувати як дурному з гори котитися.
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09.02.2023 17:38 Відповісти
только что говорил что Погодили постачання далекобійної зброї, а теперь только приблизились... или согласовали непоставку?
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09.02.2023 15:49 Відповісти
"Україна наблизилася до надання далекобійної зброї"
приблизилась?
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09.02.2023 15:50 Відповісти
Це смішно...
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09.02.2023 16:42 Відповісти
Україна вирішила питання поставок в Україну далекобійної зброї і літаків.
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09.02.2023 15:51 Відповісти
Насчет пилотов. К сожалению, надо быть реалистами, освоить за 2-3 мес, пилотирование истребителя Тайфун в совершенстве, невозможно. Нужен пилот у которого действия по управлению самолетом, отработаны до автоматизма, и который именно на этом Тайфуне, налетал не одну тысячу часов. Как вариант можно бы поискать отставных пилотов именно в Англии, предложив им хорошую зарплату.
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09.02.2023 15:58 Відповісти
У другу світову війну пілотів готували за кілька тижнів і не тільки Японських камікадзе. І керування таким літаком вимагає більшої майстерності, ніж ******** літаком, де більшість турбот пілота бере не себе комп'ютер. Звісно, щоб досягти високої майстерності тичячі годин польотів не завадять, але з усього можна зробити виключення і можливо на Україні ми побачимо, що ******* техніка може зробити справжню революцію у навчанні володіти нею
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09.02.2023 16:17 Відповісти
Я с вами согласен, что во 2-ю мировую, пилотов готовили гораздо меньше по времени. Но тут надо понимать что тот самолет, был гораздо проще, в нем вообще не было радиолокации, воздушный бой шел на дистанции прямой видимости, и так же зрительно сбрасывались бомбы. А здесь все гораздо сложнее, и поскольку вы правильно заметили, в самолете есть бортовой компьютер, нужно на каждое его информационное сообщение, быстро действовать. Времени для чтения инструкции не будет!
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09.02.2023 16:35 Відповісти
Есть два варианта, вы готовите летчика с нуля или вы... переучиваете уже готового летчика на другую более совершенную машину. Украинские летчики на совместных учениях уже летали на Ф-16.
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09.02.2023 16:39 Відповісти
Про Ф-16 я тоже читал, еще осенью 2022 и хочется верить что уже скоро, хоть кто нибудь их даст, это самый массово выпущенный истребитель под который выпущено огромное количество самых разных боеприпасов. Но Тайфун это совершенно другой самолет. Разве что надеяться, что Англия втайне обучала украинских летчиков еще с лета.....
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09.02.2023 16:44 Відповісти
это не совершенно другой самолет, это похожий самолет, никто никого втайне не обучал, за 3 месяц наши переучиться смогут. Он еще и двухдвигательный, как наши Сушки и Миги, еще удобнее будет, чем Ф-16. Один минус - их просто банально мало.
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09.02.2023 16:52 Відповісти
Я с вами несогласен, летчик который толком не освоил Ф-16, начинать учить на Тайфун, по моему бесперспективно, он будет путаться между 2-мя самолетами, которые для него оба новые. Почему вы говорите их мало? Они в настоящее время продолжают производиться серийно, с производства не сняты, и если верить википедии у Англии их больше 160. Почти под сотню, у Испании, Италии.
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09.02.2023 17:04 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon
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09.02.2023 17:05 Відповісти
Э нет, пупсик в мамином пальто, а где же любимое: "Пачиму мы до сих пор не в НАТе?", "Если бы я был президентом в 2014 году, то умер бы в Крыму", "Договоримся посередине", " На фронте я слышу расскаты грома сидя в кукурузе.", "Я мне 42 года и я не лох!". "Будапештский меморандум!", "Бухарестский договор!", "Абырвалг!", "Мы их душили-душили!".
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09.02.2023 16:00 Відповісти
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість...

Ніхрена вони не можуть вирішити по зброї.
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09.02.2023 16:41 Відповісти
Стійке "наближення" спостерігається протягом не менш ніж півроку. Темпи захоплюють подих.
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09.02.2023 18:02 Відповісти
Про літаки взагалі річи не може бути.
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10.02.2023 15:58 Відповісти
 
 