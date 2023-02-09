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Розвідка України перехопила плани РФ щодо захоплення влади у Молдові, - Зеленський

санду,зе

Українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і президент Зеленський негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Нещодавно я говорив з президенткою Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею", - сказав глава держави на саміті ЄС у Брюсселі.

Він зазначив, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про ці загрози Молдову, щоб захистити її.

"Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити. Ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового", - сказав президент.

За словами Зеленського, у російського режиму лише одне прагнення - знищити свободу Європи.

Також читайте: Молдова почала "серйозні дискусії" щодо вступу в НАТО, - Санду

Автор: 
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Топ коментарі
+31
******* "капитан очевидность"... Почему ты, падла наркоманская, не верил в предупреждения нашей разведке перед 24 февраля, а теперь в открытую сливаешь наработки нашей разведки? Да обкурись уже в своей ОПЕ айкосиков и никому не мешай, бородатый мальчик в шортах и футболке! И завязывай со своими бесконечными и бестолковыми "ставками", это тебе не ипподром.
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09.02.2023 15:26
+19
а лукашенку передав?
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09.02.2023 15:21
+19
Ще карти Буданов домальовує.
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09.02.2023 15:23
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Дурня.
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09.02.2023 15:20 Відповісти
А ну заглянь в колготи - там нічого немає?
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09.02.2023 15:28 Відповісти
с чего ты это взял ? это логично , роиссянам нужно использовать потенциал на складах в приднестровье , там *********** и техники на армию хватит , а вот человеческого ресурса нет , им нужны люди , а где их взять ?
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09.02.2023 15:45 Відповісти
Ты что, с цепи сорвался, пёс бешенный? От тебя кремлевским смрадом тянет.
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09.02.2023 15:59 Відповісти
а лукашенку передав?
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09.02.2023 15:21 Відповісти
Ще карти Буданов домальовує.
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09.02.2023 15:23 Відповісти
в бан спамер
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09.02.2023 15:27 Відповісти
Грьобані спамщикі!
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09.02.2023 15:27 Відповісти
буданов, когда ты все успеваешь.
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09.02.2023 15:23 Відповісти
Сам сценарий пишет, парень молодец)
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09.02.2023 15:38 Відповісти
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09.02.2023 15:23 Відповісти
Т.е. после твоего тупого треша с Чаусом как-то надо налаживать отношения ?
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09.02.2023 15:23 Відповісти
******* "капитан очевидность"... Почему ты, падла наркоманская, не верил в предупреждения нашей разведке перед 24 февраля, а теперь в открытую сливаешь наработки нашей разведки? Да обкурись уже в своей ОПЕ айкосиков и никому не мешай, бородатый мальчик в шортах и футболке! И завязывай со своими бесконечными и бестолковыми "ставками", это тебе не ипподром.
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09.02.2023 15:26 Відповісти
"нашей разведке"? "Наша разведка" в лице буданова-гогилашвили, резникова и прочих арахамий-безуглых как-раз с пеной у рта и отрицала ЛЮБУЮ возможность войны! Я не говорю уже о "шашлыкахна9емая" кавалера ордена почетного легиона!
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09.02.2023 16:31 Відповісти
невже the повезе Чауса назад до Молдови?
бутилкін (Бутанов), ваш виход!
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09.02.2023 15:27 Відповісти
Собирались встретиться с Санду в Омане и разминировать Приднестровье?

ОТЛИЧНЫЙ ПЛАН
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09.02.2023 15:28 Відповісти
А шо там захватывать там 80 процентов населения хочет дружбы с расеей и дешёвого газа и додона обратно
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09.02.2023 15:29 Відповісти
Прямо як у нас в квітні 2019
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09.02.2023 16:32 Відповісти
Буданов перехопив чи Гогілашвілі "нашептав"?
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09.02.2023 15:31 Відповісти
То жінка Гогішвілі цю новину принесла.
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09.02.2023 15:46 Відповісти
може гогішвілі планував, а буданов перехопив? 🤣😂
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09.02.2023 16:01 Відповісти
На кухні знайшов і приніс найвеличнішому
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09.02.2023 16:30 Відповісти
Ясно, де вони ту новину підхопили. Нічого, зараз усе венеричне лікується.
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09.02.2023 17:25 Відповісти
Ze попередив Санду, що треба готуватися до шашликів, нападу не буде, не вірте західним провокаторам
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09.02.2023 15:44 Відповісти
До речі, а хтось ще пам'ятає про "заколот, який готував Ахметов"? Тоді блаЗЄнські теж були вкинули таку інформацію та на тому все й закінчилося. Нікому ніяких підозр. А звинувачення були дуууууже серйозні.
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09.02.2023 15:46 Відповісти
Це було в кінці 21 року, назначив ахметку керівником перевороту,що аж Байдена серед ночі розбудили
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09.02.2023 16:01 Відповісти
Там ще Порох путч ґатовіл!)))
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09.02.2023 18:39 Відповісти
Це навіть не ставиться під сумнів
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09.02.2023 18:41 Відповісти
Надеюсь порекомендовал заасфальтировать дорогу Кишинев- Тирасполь?
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09.02.2023 15:50 Відповісти
Это всегда так - когда разведка о чем-то жутко секретном узнаёт, так об этом сразу по телевизору сообщают… ну в Украине так точно, это же серъёзная контора, понимаете, работает, как часы, блин
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09.02.2023 15:54 Відповісти
Не колебался ни минуты....
И сдал вагнергейт!
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09.02.2023 16:08 Відповісти
Надеемся не такие, как о госперевороте от Ахметова в декабре 2021 года....
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09.02.2023 16:22 Відповісти
Ніяка це не новина.
Уряд Молдови і президент Санду знали про це ще восени коли місцеві про-русняві Злодії без Закону хотіли "розхитувати" ситуацію в Молдові. Грошей русня під це виділила, старі консерви розпакувала. Хотіли змінити владу (курс на Європу), газ перекрили і т.д. (але дякувати партнерам, в тому числі і Україні яка надала газосховища для того щоб Молдова закачала газ для зими чтого раніше ніколи не робили).

Але все закінчилось пшиком. Як тільки поліція і Служба Безпеки показали в ЗМІ що все проплачено (вийшли майже одні пенсіонери, і то привезли з сіл і районів) це все закінчилось. Тай керівники протестів - ті злодії (партії) які вкрали мілліард $ з банковської системи Молдови, такщо їм довіри не було.

Я так думаю що Санду і так має повну інформацію, поскільки її добре підтримують і Європа і Америка. А ті володіють всією інформацією.

Про 80% підтримки русні в Молдові я би не говорив. Зараз ситуація парітетна. Дуже сильно давлять на жителів ціни. Але більшість головою розуміють чому так склалось і що винна русня.
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09.02.2023 17:02 Відповісти
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09.02.2023 19:21 Відповісти
 
 