Розвідка України перехопила плани РФ щодо захоплення влади у Молдові, - Зеленський
Українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і президент Зеленський негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Нещодавно я говорив з президенткою Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею", - сказав глава держави на саміті ЄС у Брюсселі.
Він зазначив, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про ці загрози Молдову, щоб захистити її.
"Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити. Ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового", - сказав президент.
За словами Зеленського, у російського режиму лише одне прагнення - знищити свободу Європи.
Будь ласка, зачекайте...
бутилкін (Бутанов), ваш виход!
ОТЛИЧНЫЙ ПЛАН
И сдал вагнергейт!
Уряд Молдови і президент Санду знали про це ще восени коли місцеві про-русняві Злодії без Закону хотіли "розхитувати" ситуацію в Молдові. Грошей русня під це виділила, старі консерви розпакувала. Хотіли змінити владу (курс на Європу), газ перекрили і т.д. (але дякувати партнерам, в тому числі і Україні яка надала газосховища для того щоб Молдова закачала газ для зими чтого раніше ніколи не робили).
Але все закінчилось пшиком. Як тільки поліція і Служба Безпеки показали в ЗМІ що все проплачено (вийшли майже одні пенсіонери, і то привезли з сіл і районів) це все закінчилось. Тай керівники протестів - ті злодії (партії) які вкрали мілліард $ з банковської системи Молдови, такщо їм довіри не було.
Я так думаю що Санду і так має повну інформацію, поскільки її добре підтримують і Європа і Америка. А ті володіють всією інформацією.
Про 80% підтримки русні в Молдові я би не говорив. Зараз ситуація парітетна. Дуже сильно давлять на жителів ціни. Але більшість головою розуміють чому так склалось і що винна русня.