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Новини Санкції проти Росії
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Велика Британія (5331) кіберзлочин (809) росія (63552) санкції (11279) США (20972) хакер (1333) Клеверлі (78)

США та Британія запровадили санкції проти сімох російських кіберзлочинців

хакер

Уряд Сполучених Штатів у координації з Великою Британією 9 лютого вніс до санкційного списку сімох осіб, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot.

Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кіберзлочинці, особливо ті, що мешкають в Росії, прагнуть атакувати критично важливу інфраструктуру, націлюючись на американський бізнес та використовуючи міжнародну фінансову систему. Сполучені Штати вживають заходів у партнерстві зі Сполученим Королівством, оскільки міжнародна співпраця є ключовою для боротьби з російською кіберзлочинністю", — заявив заступник глави Мінфіну США Браян Нельсон.

Зазначається, що до санкційного списку включені семеро росіян, які є частиною кіберзлочинної групи Trickbot.

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"Застосовуючи санкції до цих кіберзлочинців, ми надсилаємо чіткий сигнал їм та іншим особам, причетним до поширення програм-вимагачів, що вони будуть притягнуті до відповідальності. Ми завжди ставитимемо нашу національну безпеку на перше місце, захищаючи Велику Британію та наших союзників від серйозної організованої злочинності – незалежно від її форми та місця походження", - зауважив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

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Глупость какая-то. Вместо того, чтобы тихо заманивать и ловить, объявляют бесполезные санкции. Чтобы уж точно не поймать?
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09.02.2023 17:42 Відповісти
Если они живёт в России то ловить их как? Власти их оттуда не выпустит.
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09.02.2023 18:18 Відповісти
Та підтердись вони тими санкціями всі семеро і одночасно 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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09.02.2023 17:48 Відповісти
Чого писати всяку муть? Які на хрен санкції? А кацапекономіка зростає. Потрібні такі санкції, щоб долар був по 1000 р і падав далі. Щоб на палучку пересічний кацап ледве зміг 3 флакони баярішніка купити.
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09.02.2023 18:04 Відповісти
за рост экономики в московии можете подробнее написАть?
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09.02.2023 18:21 Відповісти
Экономика мавзолейных Шизофреников давно в Дупе...по нефти газу и прочему дерьму...
Эльвира ********** каже продаем золотовалютные резервы,а министр финансов Антон Силуанов каже мы в дерьме...,это катастрофа...
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09.02.2023 18:18 Відповісти
Имея возможности АНБ... XKeyscore - они могут испортить жизнь любому русскому нахеру. Или их русский Антивирус Касперского защишает. Не хотят просто. Заговор какой то.
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09.02.2023 18:58 Відповісти
 
 