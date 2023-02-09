США та Британія запровадили санкції проти сімох російських кіберзлочинців

Уряд Сполучених Штатів у координації з Великою Британією 9 лютого вніс до санкційного списку сімох осіб, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot.

Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кіберзлочинці, особливо ті, що мешкають в Росії, прагнуть атакувати критично важливу інфраструктуру, націлюючись на американський бізнес та використовуючи міжнародну фінансову систему. Сполучені Штати вживають заходів у партнерстві зі Сполученим Королівством, оскільки міжнародна співпраця є ключовою для боротьби з російською кіберзлочинністю", — заявив заступник глави Мінфіну США Браян Нельсон.

Зазначається, що до санкційного списку включені семеро росіян, які є частиною кіберзлочинної групи Trickbot.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрібні санкції проти атомної та ракетної галузей РФ, щоб унеможливити ракетний терор, - Зеленський на саміті ЄС

"Застосовуючи санкції до цих кіберзлочинців, ми надсилаємо чіткий сигнал їм та іншим особам, причетним до поширення програм-вимагачів, що вони будуть притягнуті до відповідальності. Ми завжди ставитимемо нашу національну безпеку на перше місце, захищаючи Велику Британію та наших союзників від серйозної організованої злочинності – незалежно від її форми та місця походження", - зауважив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.