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МОК (171) Олімпіада (685)

МОК закликає Україну відмовитися від тиску щодо бойкоту Олімпіади

олімпіада

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав Україну відмовитися від погроз бойкоту Олімпіади-2024 через участь російських і білоруських спортсменів.

Він спрямував відповідного листа голові Національного олімпійського комітету України (НОК), міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Баха, участь росіян і білорусів в іграх під нейтральним прапором "ще навіть не обговорювалася конкретно", заяви, що це підтримуватиме російське вторгнення є "наклепницькими", а відсторонення атлетів буде дискримінацією.

"Тому ваш лист до ваших колег з НОКів, міжнародних федерацій, членів МОК і майбутніх господарів Олімпійських ігор, який тисне на них у спробі публічно вплинути на ухвалення ними рішень, був сприйнятий переважною більшістю з них щонайменше, як такий, що викликає надзвичайний жаль", - цитує лист агенція Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Парижу Анн Ідальго під час виступу в Київраді заявила, що проти участі росіян у змаганнях, - Кличко

Нагадаємо, Україна закликає партнерів бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо на неї допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Зокрема, на цьому наголошує президент Володимир Зеленський.

Запропонований МОК допуск російських і білоруських атлетів під нейтральним прапором критикує не тільки Україна.

За словами міністра спорту Польщі Каміля Бортнічука, 40 країн виступлять проти допуску росіян і білорусів до Олімпіади. Серед них, зокрема, можуть бути члени Європейського союзу та Велика Британія. На 10 лютого запланована відеоконференція міністрів спорту західних країн.

Наразі відомо, що крім України і Польщі, бойкот Олімпійських ігор допускають країни Балтії. Проти участі росіян і білорусів у змаганнях виступили також олімпійські комітети Чехії, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.

Також читайте: Відомі норвезькі біатлоністи засудили наміри повернути росіян до змагань: "МОК знову і знову показує, що постійно робить неправильний вибір"

Автор: 
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Топ коментарі
+43
МОК іде на йух
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09.02.2023 18:34
+33
погроза скористатися своїми правами це не погроза.
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09.02.2023 18:33
+33
А як же з принципом олімпійських ігор: ********** війн на час їх проведення? Нє? По#єр принципи, спорт поза політикою? А нам у такому разі по#єр на спорт
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09.02.2023 18:37
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погроза скористатися своїми правами це не погроза.
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09.02.2023 18:33 Відповісти
Надо МОК ещё раз показать видео российских спортсменов с нашитыми на формах Z - символами, и их гимнаст ещё на пьедъестале вытягивал вверх правую руку как нацистское приветствие. И они, в-основном, состоят в партии Единая Россия, в партии войны, которая единогласно проголосовала за войну с Украиной, то есть они - так называемые "солдаты партии", тем более что многие из них числятся в российской армии. Вот и весь ответ - Нет, никогда!
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09.02.2023 19:51 Відповісти
Тиснить до перемоги.Все.
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09.02.2023 18:34 Відповісти
Так Бах (не композитор) бабло кацапське вже азяв і схоже профукав. Тому теж буде йти до кінця.
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09.02.2023 18:55 Відповісти
а вот уж фуюшкі
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09.02.2023 18:34 Відповісти
МОК іде на йух
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09.02.2023 18:34 Відповісти
МОК не іде найух, треба міду працювати з нашими найвпливовішими партнерами наполегливо в цьому напрямку
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09.02.2023 18:56 Відповісти
Згоден по суті. Але давайте лишатися культурними людьми: "МОК іде на путіна!"
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09.02.2023 19:22 Відповісти
І не тільки іде, а і не повертається звідти до того часу допоки козломорді не виплатять Україні всі компенсації .
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09.02.2023 22:25 Відповісти
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09.02.2023 18:36 Відповісти
А як же з принципом олімпійських ігор: ********** війн на час їх проведення? Нє? По#єр принципи, спорт поза політикою? А нам у такому разі по#єр на спорт
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09.02.2023 18:37 Відповісти
Пішли в сраку, продажні гниди!
Хотілося б, щоб на цю олімпіаду лише папуаси приїхали!
Це буде навіть краще, ніж недопуск кацапів: бо весь світ побачить хто їх підтримує, або робить вигляд, що вони «поза цією війною».
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09.02.2023 18:37 Відповісти
А ось тут принципово : ПТН ПНХ!
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09.02.2023 18:37 Відповісти
На х...й - це в сторону Параші, пане *********. Дорогу покажуть міністри спорту непродажніх країн.
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09.02.2023 18:38 Відповісти
Сергей Бубка, а-у ! Вы же там представляете Украину. Может соизволите голос подать? Или бабло важнее чести и совести?.
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09.02.2023 18:40 Відповісти
Бубка у минулому ригоанал і соска ЯнукОвоча.
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09.02.2023 19:16 Відповісти
це явна реакція на заяву мера Парижа, не знаю наскільки вона зможе зіпсувати шабаш орків, але реакція миттєва
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09.02.2023 18:40 Відповісти
Приедь в Бахмут урод, тебя же приглашали
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09.02.2023 18:41 Відповісти
МОК вже зовсім *****!
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09.02.2023 18:41 Відповісти
MOK can suck dick. And swallow.
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09.02.2023 18:41 Відповісти
Нешановний , на цій платформі неможна ображати міжнародні організації англійською , валіть на своїх законтачених одноГлазників
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09.02.2023 19:01 Відповісти
8====D
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09.02.2023 19:54 Відповісти
Дуже правильно робить Україна. Якщо зараз не давати можливості москалям отримати олімпійські ліцензії через відмову в участі на різних відбіркових змаганнях, то щоб потім не приймав мок, кацапи на олімпіаду не поїдуть.
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09.02.2023 18:42 Відповісти
Схоже на явку з повинною. Занос. кацапського бабла очевидний.
Дискримінація, ...ля...
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09.02.2023 18:47 Відповісти
Привезите этого урода Баха в Бахмут ..пусть денек посидит в окопе
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09.02.2023 18:47 Відповісти
Недаром этот Бах целует каждый год путина в жопу!!,а ещё у Бах в России Обувная фабрика!! Что ни говори, но бизнес объединяет бандита и убийцу Путина и ворюгу из МОК Баха!!!
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09.02.2023 18:47 Відповісти
Це як закликати жертву не кричати, коли ій ножа встромили поміж ребер.
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09.02.2023 18:50 Відповісти
Не заважайте пану Баху відпрацьовувати вкладені в нього російські гроші.
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09.02.2023 18:53 Відповісти
Ні в якому разі не зупинятися!Тиснути на повну катушку! В Європі теж повно корумпованих покидьків,але їхній голос не має бути вирішальним!
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09.02.2023 18:56 Відповісти
"Да-асвіданьйа наш ласковий миша, вазвращайса в свой сказачний лєс"...
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09.02.2023 18:58 Відповісти
А чи не на часі зараз зробити заяву про політичну корупцію МОК, про те, що порушуються принципи олімпійського руху, адже зараз іде одна з найкрасивіших війн в історії людства, то хіба можна зараз взагалі проводити Олімпійські ігри? Треба вимагати відставки керівництва МОК, а у разі відмови - розпуску цієї прокацапської організації і створення іншої
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09.02.2023 19:09 Відповісти
Рашистський прихвостень!
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09.02.2023 19:10 Відповісти
МОК-це мокшани.
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09.02.2023 19:14 Відповісти
О ні! Ніфіга. Нахер кровавих спортсменів. Ви вбили наших майбутніх спортсменів і продовжуєте вбивати, нахер МОК - продажні тварі
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09.02.2023 19:16 Відповісти
мне интересно одно-за сколько ***** купил этих продажных *********?
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09.02.2023 19:24 Відповісти
Не дорого. Вони якійсь десятці тисяч доларів раді. Чи оплаті відпочинку на якомусь не найліпшому курорті.
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09.02.2023 20:08 Відповісти
МОК циничные паскуды.
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09.02.2023 19:28 Відповісти
Украина должна официально публично призвать МОК и лично Томаса Баха - передать все полученные от Путина деньги на восстановление Украины.
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09.02.2023 19:33 Відповісти
ссср бойкотрировал весь мир в 80-м.... а 2022 еврошлюхи на кровавые деньги рты пооткрывали...
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09.02.2023 19:33 Відповісти
Так бойкот олімпіади в 1980 році як реакція на вторгненняв срср в Афганістан, був неправильним ? А Україні навіть заборонено саме право на звернення ? Скільки МОКу влили газпромовського бабла, а бабах конкретно бахнутий на весь черепок, якщо угледів наклепи на святую хоругвеносную московщину, яка взагалі - то в чепчику і з квіточками. Він чув хоча б про резолюції ООН по рашен-рейху ? Всі ж вбивці пройшли через школу біатлону.
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09.02.2023 19:43 Відповісти
Бахмут! Поїдь туди, фашистський підгавкувач Бах. Може там щось зрозумієш. Хоча...
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09.02.2023 19:56 Відповісти
Значить, все правильно. Тиснемо на всіх фронтах
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09.02.2023 20:03 Відповісти
Продажный *****, шо эти мок шо фифа
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09.02.2023 20:16 Відповісти
Бах, іди нах...!
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09.02.2023 20:25 Відповісти
Чудовий олимпийский лозунг!
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09.02.2023 20:45 Відповісти
mok -PNX !!!!
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09.02.2023 20:46 Відповісти
*********
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09.02.2023 21:14 Відповісти
«викликає надзвичайний жаль», це ми вже чули. А ще «здивування», і «стурбованісь».
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09.02.2023 22:21 Відповісти
мок отримав трохи бабла від фашистського х!йла?
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09.02.2023 22:40 Відповісти
В принципе не понимаю беззубость официальных представителей, например Украины. Давно заметно "пристрастие" господина Баха к представителям стран, где властвует диктаторы. Может стоит прилюдно спросить этого председателя МОК, откуда такая "любофф"?
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10.02.2023 00:48 Відповісти
 
 