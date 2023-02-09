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Новини
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армія рф (16138) ЗСУ (7181) Резніков (1442) наступ (218)

Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході

олексій,резніков

Російські війська можуть розпочати свій наступ на південному сході України, оскільки там у них є можливість поповнювати резерви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву очільника Міноборони України Олексія Резнікова під час брифінгу.

"Щодо південно-східної частини, там загроза (наступу - ред.) є, тому що там їхнє угруповання має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми. Тому, звичайно, там ситуація більш напружена. Мається на увазі від Запоріжжя до Донецької області", - зауважив він.

Водночас, за словами Резнікова, зараз загрози для Одеси немає, оскільки в морі противник втратив свою перевагу після знищення крейсера "Москва" та наявності в України протикорабельних ракет. А для просування сушею йому доведеться захоплювати Херсон, який нещодавно деокупували, та Миколаїв, який вороги так і не змогли взяти.

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"Ми не виключаємо повномасштабного наступу росіян з урахуванням їхньої любові до символізму. Незабаром 24 лютого, річниця війни", - зазначив Резніков.

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Топ коментарі
+18
Поздно мельтишить на экране и пудрить мозги когда так всрался. Когда в тюрьму, милок?
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09.02.2023 18:42
+13
Иди уже нахй за кораблем ,мародер
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09.02.2023 18:44
+12
Міністру, відомство якого мародерило зі столу ЗСУ під час війни мільярди, краще ніколи нічого не коментувати, яйця вам так просто не пройдуть.
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09.02.2023 18:59
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Поздно мельтишить на экране и пудрить мозги когда так всрался. Когда в тюрьму, милок?
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09.02.2023 18:42 Відповісти
Більша загроза в диванах і кілограмояйцях.
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09.02.2023 19:04 Відповісти
Фуйня,яйцями відіб'ємося.
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09.02.2023 21:49 Відповісти
Иди уже нахй за кораблем ,мародер
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09.02.2023 18:44 Відповісти
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09.02.2023 18:49 Відповісти
Міністру, відомство якого мародерило зі столу ЗСУ під час війни мільярди, краще ніколи нічого не коментувати, яйця вам так просто не пройдуть.
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09.02.2023 18:59 Відповісти
а як так вишло що з осені зсу казали не може зараз наступати ждемо морозів коли грунт підмерзне от підмерз, тільки вже не ми будемо атакувати а оркиа нам що не потрібно звільяти Мелітополь? з кожним днем вони знущаються там з людей в окупації і про мобілізацію орків також уже тоді було відомотакож Кременна по всіх каналвх готовили людей що на днях буде звільнено з листопада і там вже Луганськ майже наш а сьогодні вже лютий і Кременна звільниться я так розумію вже не раніше ніж через тижня 2 якщо не більше
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09.02.2023 19:00 Відповісти
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09.02.2023 19:42 Відповісти
это специалисты только яйца в четыре раза дороже рыночной цены покупать, им выгодна война, ловят золотую рыбку в мутной воде, наловят по магазинам и улицам людей, пошлют на убой и дальше мавродерят
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09.02.2023 19:47 Відповісти
Це він вже напевне з буцигарні ''вєщає''?
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09.02.2023 19:06 Відповісти
Від початку війни не заходив в коментарі на цензорі, бо гидко було читати безконечні завивання на адресу Зе та команди. Зайшов і надарма. Все те саме - бидлячий сморід і протухлі боти.
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09.02.2023 19:09 Відповісти
Так пане Соколов, ******** команду Зе і його прихвостнів і мабуть є за що чи ні? Мубуть Зе не помилився, коли робив асфальт і витягував економіку мордору, купуючи в них дорожний бітум і енергоносії? Сьогодні цим асфальтом лупимо ворога, тільки чомусь кожного дня просимо у ЄС і НАТО то танки, то снаряди, то Хаймерси, то інше. А наша "оборонка" чотири роки лежить в руїнах по вині команди Зе і його секти 73%. Це моя думка, можете кидатися і не тільки асфальтом.
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09.02.2023 20:21 Відповісти
Та нафіг ти мені такий тут всрався, щоб робити с тобою дискусії. Дурноє воно і є дурноє. Відпочивай "ПАТРІОТ" асфальтовий.
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10.02.2023 00:14 Відповісти
Себе маєш на увазі? Самокритично.
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09.02.2023 21:53 Відповісти
Та напиши вже щось розумне, бо вже пердьож такий був - хто як обзивається, той сам так називається. Від путіна.
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10.02.2023 00:11 Відповісти
А ви звернули увагу, що останній тиждень мародер рєзніков постійно щось заявляє для ЗМІ? Хоч до цього він не був таким голосливим. А все просто: політтехнологи Zeупирів роблять все аби відбилити цю тварину, постійно вкидуючи в ефір хороші новини від нього. Таким чином плєбс забуде про ті корупційні зашквари, в які мародер рєзніков вліз. Так само політтехнологи відбілюють дєрьмака, смірнова, кірюшу тімошонку.
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09.02.2023 19:09 Відповісти
Заявив про загрозу ! І,що ,що далі !? Може вже досить світитися безстидною мордою кожен день !!!
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09.02.2023 19:18 Відповісти
да какое доверие этому министру который в собственных трусах не может разобраться ,почем яйца?
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09.02.2023 19:44 Відповісти
Навіщо нам таки спікери від МО ?
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09.02.2023 19:49 Відповісти
А звідки резніков цей секрет узнав, невже єрмак сказав, а єрмаку тоді хто ??? ?
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09.02.2023 19:50 Відповісти
Мразь, имитирует работу. У тебя, другие задачи,яйца переберать! Они наступают каждый день. Кто ни-будь, скажите ему, что у нас ВОЙНА,через 15 дней будет год!!! Дибил, ***!
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09.02.2023 19:54 Відповісти
У нас війна йде з 2014 року, правда то затихала, то відроджувалася її фаза. А коли кацапи побачили послаблення "оборонки" і політиків, то і напали 24.02.2022 року відкрито під своїм прапором.
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09.02.2023 20:23 Відповісти
Ціх зрадників та мардерів дуже багато ! Можуть здати країну !
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09.02.2023 20:01 Відповісти
А завгосп МО тут яким боком? Займись своїми прямими обов'язками, яйцекілограмник!
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09.02.2023 20:31 Відповісти
mudilo-PNX !!!!
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09.02.2023 20:47 Відповісти
От немає стратега аристовича. Той би зараз заявив так заявив. Резников якось із заявами проти люськи не дотягує.
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09.02.2023 22:12 Відповісти
 
 