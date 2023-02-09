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ветерани (1032) допомога (7869) Міністерство у справах ветеранів (292) Лапутіна (65)

Мінветеранів створить структуру менторів для військових та їхніх родин

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У системі Міністерства у справах ветеранів України буде створено структуру менторів для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин та сімей полеглих захисників.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Міністерства у справах ветеранів України.

"Ми анонсуємо створення в системі Міністерства у справах ветеранів України структуру менторів для ветеранів, таку собі "армію ветеранських менторів". Це – майже десять тисяч осіб, які бажано, щоб також були ветеранами", - зазначила Лапутіна.

"Щоб у кожній громаді була людина, яка опікуватиметься певною кількістю ветеранів. Ми маємо створити умови, щоб після перемоги наші Захисники і Захисниці могли якісно повертатися до цивільного життя", – зазначила міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електронний реєстр ветеранів створений, але буде доступний тільки після перемоги, - Лапутіна

Юлія Лапутіна зауважила, що проєкт реалізовуватимуть фахівці Міністерства спільно з органами місцевого самоврядування.

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Кожному учаснику війни по зраднику ментору !
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09.02.2023 20:04 Відповісти
для кого це крісло під сраку.діти на війні з 14 року. ми два пенсіонера..за цей час до нас нікто ні разу не прийшов.. кому ви це розказуете.. навіщо нам ваша брехня.
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09.02.2023 20:14 Відповісти
Кончене міністерство. Слуги уродів. Твердо то стверджую. Зтикався.
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09.02.2023 20:32 Відповісти
родственічків на тепле місце прилаштувати
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09.02.2023 20:36 Відповісти
Ху€нторів !
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09.02.2023 21:03 Відповісти
А не проще ли было бы нашим воинам денежное обеспечение поднять,вместо" торив"? Даже Сто к.грн.это смешно- пачка семечек в АТБ стоит почти 50 грн. И ловить на улицах никого не нужно было бы.
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09.02.2023 21:17 Відповісти
Скінчились няні для інвесторів? Ментори для ветеранів...
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09.02.2023 22:16 Відповісти
Ще краще, Льоша, було б вивчити українську... А то не ясно, про чиїх ветеранів ти так опікуєшся
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09.02.2023 22:29 Відповісти
Не" опікуєшься",а піклуєшся ,знаток української
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10.02.2023 00:32 Відповісти
 
 