Українські пілоти можуть завершити навчання в Британії вже після війни, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що українські пілоти можуть завершити навчання у Великій Британії, "ймовірно, після завершення конфлікту".
Про це, як повідомляє Sky News, він заявив на пресконференції в Римі в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Воллес наголосив, що Британія наразі не давала зобов’язань щодо постачання Україні винищувачів західного зразка.
"Що вона (Британія) сказала – то це те, що ми збираємося почати тренування для підвищення стійкості України, можливо, постконфліктної, що нічим не відрізняється від того, що ми робили в 2015 році, коли Британія, Швеція, Канада, Америка тренували українців формувати свою оборону. Це не новина", – зазначив він.
"Усі ми тут знаємо, що за останній рік ми не повинні нічого виключати і нічого не повинні виключати", – додав британський міністр оборони.
Будь ласка, зачекайте...
АЛЕ КОЛИ УСЕ БУДЕ ДОМОВЛЕНО І БЕЗ НЬОГО.
Ну подумаєш - сказав "Можуть..., ймовірно"! А завтра скаже "Ух ти, як вони швидко навчились... просто неймовірно!"
Це ж політики, і коли вони щось кажуть, то реальність складає меньшу частинку того, що його спонукало так сказати. Більша частина - це те, що називається "Війна - це шлях обману"!
Тому видихаєм, і вірим нашим ЗСУ, і нашим бійцям!
God bless America. Без їхньої допомоги ми не спроможні себе захистит
завтра все опять десять раз поменяется, а нервные клетки не восстанавливаются.....
***** оно провались.....
****, хоч не читай новини, бо гірше - тільки повна відмова в допомозі.