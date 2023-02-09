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Велика Британія (5331) літак (2853) військові навчання (2758) Воллес (216)

Українські пілоти можуть завершити навчання в Британії вже після війни, - Воллес

воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що українські пілоти можуть завершити навчання у Великій Британії, "ймовірно, після завершення конфлікту".

Про це, як повідомляє Sky News, він заявив на пресконференції в Римі в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Воллес наголосив, що Британія наразі не давала зобов’язань щодо постачання Україні винищувачів західного зразка.

"Що вона (Британія) сказала – то це те, що ми збираємося почати тренування для підвищення стійкості України, можливо, постконфліктної, що нічим не відрізняється від того, що ми робили в 2015 році, коли Британія, Швеція, Канада, Америка тренували українців формувати свою оборону. Це не новина", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Негайної передачі винищувачів Великої Британії Україні не буде, - Воллес

"Усі ми тут знаємо, що за останній рік ми не повинні нічого виключати і нічого не повинні виключати", – додав британський міністр оборони.

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Топ коментарі
+14
Ні. Але це натяк закрити пельку деяким керівникам від швабр і олівців, які уявляють себе віце-президентами.
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09.02.2023 20:44
+11
Ермак багато балака, коли ще тільки про це балакають
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09.02.2023 20:33
+11
Це до Єрмака. Він повинен знати, що це за фігня.
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09.02.2023 20:45
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Через що там виник конфлікт?
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09.02.2023 20:26 Відповісти
Ермак багато балака, коли ще тільки про це балакають
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09.02.2023 20:33 Відповісти
Невже до травня всіх рашистів прикопають?
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09.02.2023 20:27 Відповісти
Ні. Але це натяк закрити пельку деяким керівникам від швабр і олівців, які уявляють себе віце-президентами.
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09.02.2023 20:44 Відповісти
і очінь даже не віце
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09.02.2023 20:46 Відповісти
Після війнии??? Це що за фігня...
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09.02.2023 20:28 Відповісти
Це до Єрмака. Він повинен знати, що це за фігня.
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09.02.2023 20:45 Відповісти
Шота, как-то он сильно поменялся, не "подменили" ли его?
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09.02.2023 20:30 Відповісти
Мдє, щось якось того... А ще казали, що у нього є українське коріння. Нє, якщо це правда, то воно конєшна - туди-сюди, туди-сюди, як справжній українець. А взагалі схоже, що то Боріс його на афери підбивав, той такий
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09.02.2023 20:40 Відповісти
Він тільки зараз збагнув в який ми халепі з Єрмаком.
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09.02.2023 21:32 Відповісти
Їх Зе на шашлики у травні запросив??
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09.02.2023 20:31 Відповісти
Чи то знущаются над нами чи я чогось не розумію
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09.02.2023 20:32 Відповісти
Мабудь щось Зе утнув , а ми того не знаємо.
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09.02.2023 20:35 Відповісти
Я теж за Порошенка, але не придумуйте фігні конспірологічної
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09.02.2023 20:36 Відповісти
Ага , вже повірила . "Тільки гірчиця зовсім не птах " Аліса .
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09.02.2023 20:50 Відповісти
Всі домовляння зброї потрібно робити Порошенку . Все що робить Зе з ОПожопою ,приречене на катастрофу.
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09.02.2023 20:33 Відповісти
О , заради Перемоги , а не миру ! ) Спалився кацапчику )
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09.02.2023 20:58 Відповісти
ВАШ ПАРАШОНКА ОБОВ"ЯЗКОВО ЗАСУНЕ СВОЮ ПЕЛЬКУ У ЦІ СПРАВИ.
АЛЕ КОЛИ УСЕ БУДЕ ДОМОВЛЕНО І БЕЗ НЬОГО.
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09.02.2023 21:11 Відповісти
Прикольно, сказав після того як України не стане, от тоді ми готові, нічого нового
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09.02.2023 20:35 Відповісти
Одни з кращих наших пілотів поїдуть на навчання на тайфунах і їх маринуватимуть до завершення війни. А потім невідомо чи взагалі ми будемо користуватися ціми літаками?
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09.02.2023 20:36 Відповісти
Ну, і ***** вони нам потрібні після війни?
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09.02.2023 20:41 Відповісти
Мабуть скажу жахливу річ, але після війни буде ще одна війна
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09.02.2023 22:04 Відповісти
Єрмак дезу пустив, що про літаки вже договорилися. Але що було сподіватися від кремлівського прихвостня. Поки цього крота не приберуть толку з постачанням літаків не буде. Один нібито літаки ´´вибиває´´, а другий зразу не відходячи від каси deal закопує. От така хі-ня малята
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09.02.2023 20:43 Відповісти
Я допускаю, что эта балаканина для кацапских ушей
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09.02.2023 20:43 Відповісти
Друзі, ну перестаньте вже Ви на кожне слово політика реагувати!

Ну подумаєш - сказав "Можуть..., ймовірно"! А завтра скаже "Ух ти, як вони швидко навчились... просто неймовірно!"

Це ж політики, і коли вони щось кажуть, то реальність складає меньшу частинку того, що його спонукало так сказати. Більша частина - це те, що називається "Війна - це шлях обману"!

Тому видихаєм, і вірим нашим ЗСУ, і нашим бійцям!
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09.02.2023 20:44 Відповісти
Вірим, вірим, звичайно вірим. Невже не зрозуміло, що кріт сидить в ОП і шкодить де і як може. Америка нам його не зніме. От що з цим ´´феноменом´´ робити"?
God bless America. Без їхньої допомоги ми не спроможні себе захистит
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09.02.2023 20:51 Відповісти
Нехай і так. А де ти сидиш?
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09.02.2023 22:02 Відповісти
похоже англосаксы насрали в штаны
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09.02.2023 20:44 Відповісти
Єрмаку і його номінальному кагбе босу? 🤔
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09.02.2023 20:46 Відповісти
а що то за "конфлікт"? Слово "війна" викликає діарею?
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09.02.2023 20:55 Відповісти
Занятная риторика пошла. Или заднюю дают или дерьмак насрал. Да,зелупы ***** 73 процентные?
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09.02.2023 20:59 Відповісти
все эти новости читать - только дурным голову забивать.....
завтра все опять десять раз поменяется, а нервные клетки не восстанавливаются.....
***** оно провались.....
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09.02.2023 20:59 Відповісти
Почалося. Як абрамси - в кінці року, так літаки - після конфлікту... І якого біса це "конфлікт", якщо це - 100% війна на знищення нації?
****, хоч не читай новини, бо гірше - тільки повна відмова в допомозі.
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09.02.2023 21:08 Відповісти
Всё боятся вовчика обидеть. Уже задолбали идиотскими заявами.
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09.02.2023 21:13 Відповісти
Вони щоб він відстав навіть на його формулу мира погодилися !
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09.02.2023 22:13 Відповісти
Та так,ще й їм погрози адресно посипались.
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09.02.2023 23:01 Відповісти
Правильно сказав! До війни треба готуватися завжди самим !
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09.02.2023 21:29 Відповісти
І як? Готовий?
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09.02.2023 22:03 Відповісти
Устами Уоллеса глаголит Байден....а вы все молитесь на него, мол спасибо-спасибо....Спасибо конечно, что не даете сдохнуть, но и войну заканчивать не спешат....а тут многие этого в упор не хотят понимать....
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09.02.2023 21:47 Відповісти
Я так понимаю, что ты предлагаешь вместо Байдена на плешивого ***** молиться? Ты или «крест сними или трусы одень» Артёмка! А то я может чего то «в упор не понимаю»? А кейптаунец
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09.02.2023 22:49 Відповісти
Конечно не понимаешь....сразу видно....почему нам не дают оружие? Ответ прост - войну затягивают....вот отсель и пляши мозгами думай....
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10.02.2023 12:31 Відповісти
 
 