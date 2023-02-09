Негайної передачі винищувачів Великої Британії Україні не буде, - Воллес
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що постачання літаків Україні потенційно може зайняти місяці.
Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Воллес зазначив, що замість цього Велика Британія зосереджена на використанні альтернативного забезпечення повітряної оборони України.
Виступаючи на конференції в Римі, Воллес сказав, що повітряна підтримка і підтримка рухомих військ може бути забезпечена за допомогою ракет дальнього радіуса дії й безпілотних літальних апаратів. Він зазначив, що було б "більш реалістично і продуктивно" передбачити, що Британія надасть Україні літаки в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після завершення війни з Росією.
"Це не звичайний випадок буксирування літака до кордону. Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб - і не витрачаючи на це місяці", - сказав він.
Воллес підкреслив, що його обов'язок - забезпечити Велику Британію і НАТО літаками, необхідними для їхньої оборони.
Він також відкинув пропозиції колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона про надання Україні 100 бойових літаків "Тайфун".
За його словами, "Тайфуни" виробляються коаліцією різних країн, і для того, щоб відправити їх в Україну, потрібен їхній дозвіл. Він додав, що "Тайфуни" обладнані лише для бою в повітрі й не придатні для наземної атаки.
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Еврофа́йтер Тайфу́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Eurofighter Typhoon) - МНОГОЦЕЛЕВОЙ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C истребитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 четвёртого поколения .
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