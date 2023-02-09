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Велика Британія (5331) літак (2853) Воллес (216)

Негайної передачі винищувачів Великої Британії Україні не буде, - Воллес

британія,винищувачі

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що постачання літаків Україні потенційно може зайняти місяці.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Воллес зазначив, що замість цього Велика Британія зосереджена на використанні альтернативного забезпечення повітряної оборони України.

Виступаючи на конференції в Римі, Воллес сказав, що повітряна підтримка і підтримка рухомих військ може бути забезпечена за допомогою ракет дальнього радіуса дії й безпілотних літальних апаратів. Він зазначив, що було б "більш реалістично і продуктивно" передбачити, що Британія надасть Україні літаки в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після завершення війни з Росією.

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"Це не звичайний випадок буксирування літака до кордону. Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб - і не витрачаючи на це місяці", - сказав він.

Воллес підкреслив, що його обов'язок - забезпечити Велику Британію і НАТО літаками, необхідними для їхньої оборони.

Він також відкинув пропозиції колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона про надання Україні 100 бойових літаків "Тайфун".

За його словами, "Тайфуни" виробляються коаліцією різних країн, і для того, щоб відправити їх в Україну, потрібен їхній дозвіл. Він додав, що "Тайфуни" обладнані лише для бою в повітрі й не придатні для наземної атаки.

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Топ коментарі
+7
Як вже осточортіло те базікання -дамо .не дамо ,дамо ,але через роки !!! Та вже замовкніть усі до чорта поганого !!!
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09.02.2023 14:21
+5
Проси більше - дадуть половину. Ракети на 1000 км. теж не погано,а там і літаки на підході будуть.
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09.02.2023 14:06
+4
а подводную лодку когда?
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09.02.2023 14:02
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а подводную лодку когда?
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09.02.2023 14:02 Відповісти
Проси більше - дадуть половину. Ракети на 1000 км. теж не погано,а там і літаки на підході будуть.
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09.02.2023 14:06 Відповісти
Щось останнім часом нічого не чутно про наші Байрактари, нема відео їх роботи...
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09.02.2023 14:07 Відповісти
Майже усі вони були знащені рашистськими ракетними ударами ще у самому початку широкомасштабного вторгнення!
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09.02.2023 14:27 Відповісти
Так їх було 6 штук.після того ще купили кілька десятків.
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09.02.2023 14:34 Відповісти
Не ***** ***** клоун
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10.02.2023 17:20 Відповісти
турки попросили не публиковать видео работы байрактаров и не рассказывать о них в СМИ, во избежании конфликтов с РФ у которой турки покушают дешевый газ.
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09.02.2023 16:45 Відповісти
Про танки також говорили😀😀
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09.02.2023 14:11 Відповісти
дальні ракети, натепер, - те що треба.. а пілоти нехай добре навчаються
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09.02.2023 14:15 Відповісти
так ни кто и не просит прямо сегодня , можно и завтра ........

- водку будешь ?
- нет
- а сейчас ?
- буду .
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09.02.2023 14:18 Відповісти
В оригіналі трохи інакше:
- Водку хочешь?
- Нет.
- А будешь?
- Да!
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09.02.2023 15:01 Відповісти
Як вже осточортіло те базікання -дамо .не дамо ,дамо ,але через роки !!! Та вже замовкніть усі до чорта поганого !!!
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09.02.2023 14:21 Відповісти
Так а вас разве кто то заставляет слушать?) Или кто мешает взять СВОЕ и сказать , "а нам ваше и не надо"?) Думай... Те... И делай... Те... Выводы... 20 лет распродавать свое и кричать что нам армия не нужна, так как у нас нет врагов, а теперь искренне удивляться, "а что же пошло не так"...
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09.02.2023 14:30 Відповісти
Надія Кузишин e421b52 Ракети і танки можна було і свої робить
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10.02.2023 03:15 Відповісти
Якщо не надавати Україні потужну зброю зараз, а тільки після закінчення війни, то це якій країні вже та зброя дістанеться?
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09.02.2023 14:27 Відповісти
Так и сказал: "Еврофигтер вам!"
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09.02.2023 16:17 Відповісти
Пусть свинособаки и дальше из самолётов обстреливать Черниговскую и Сумскую области. На хрена их перехватывать и уничтожать.
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09.02.2023 16:26 Відповісти
Еврофайтер Тайфун может быть носителем крылатой ракеты СтормШадоу, которой можно работать по целям на земле. Бен... чуть-чуть не договаривает.
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09.02.2023 16:44 Відповісти
Что нам только не обещали и ещё будут вот мне интересно наших западных партнеров не тошнит от этих обещаний. Скоро год как идёт война они что думают что Украина бессмертна и мы одними обещаниями сможем хотя бы держать оборону. Помощь если и идёт то по чайной ложке раз в месяц..
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09.02.2023 16:46 Відповісти
Він додав, що "Тайфуни" обладнані лише для бою в повітрі й не придатні для наземної атаки.
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Куме не піздіть
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Еврофа́йтер Тайфу́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Eurofighter Typhoon) - МНОГОЦЕЛЕВОЙ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C истребитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 четвёртого поколения .
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09.02.2023 16:49 Відповісти
Сотня свеже списанных Торнадо не подорвут безопасности Британии?
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09.02.2023 17:14 Відповісти
Снова играют в "дадим-недадим"....вот такие союзники....А вот Ирану пох....
Почувствуйте разницу....
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09.02.2023 19:52 Відповісти
 
 