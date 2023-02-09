Негайної передачі винищувачів Великої Британії Україні не буде, - Воллес

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що постачання літаків Україні потенційно може зайняти місяці.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Воллес зазначив, що замість цього Велика Британія зосереджена на використанні альтернативного забезпечення повітряної оборони України.

Виступаючи на конференції в Римі, Воллес сказав, що повітряна підтримка і підтримка рухомих військ може бути забезпечена за допомогою ракет дальнього радіуса дії й безпілотних літальних апаратів. Він зазначив, що було б "більш реалістично і продуктивно" передбачити, що Британія надасть Україні літаки в довгостроковій перспективі для забезпечення її безпеки після завершення війни з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погодили постачання далекобійної зброї, - Зеленський про новий оборонний пакет від Великої Британії

"Це не звичайний випадок буксирування літака до кордону. Британія знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але потенційно в інший спосіб - і не витрачаючи на це місяці", - сказав він.

Воллес підкреслив, що його обов'язок - забезпечити Велику Британію і НАТО літаками, необхідними для їхньої оборони.

Він також відкинув пропозиції колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона про надання Україні 100 бойових літаків "Тайфун".

За його словами, "Тайфуни" виробляються коаліцією різних країн, і для того, щоб відправити їх в Україну, потрібен їхній дозвіл. Він додав, що "Тайфуни" обладнані лише для бою в повітрі й не придатні для наземної атаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ погрожує Британії "військовими та політичними наслідками для європейського континенту і всього світу" у разі надання літаків Україні