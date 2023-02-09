Через війну у чверті українців можуть розвинутись важкі психічні розлади, - ВООЗ
Війна Росії в Україні не лише призвела до нестачі медичних засобів і лікарського персоналу, але й створила серйозну загрозу психічному здоров’ю.
Про це заявив спеціальний радник Всесвітньої організації охорони здоров'я, французький лікар і дипломат Мішель Казачкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За його словами, у чверті українців можуть розвинутись важкі психічні розлади.
Казачкін нещодавно відвідав Дніпро й розповів, що бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих із "гострою і трагічною тривогою, депресією та психічними розладами".
"Психічне здоров'я стає основною проблемою охорони здоров'я в Україні, - сказав лікар. - Війна та її наслідки призвели до збільшення вживання дозволених й заборонених психоактивних речовин".
Казачкін також очікує, що криза охорони здоров'я пошириться й на інші країни Східної Європи та Центральної Азії, чия економіка тісно пов'язана із російською, що переживає економічний спад через санкції Заходу за агресію проти України.
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А ми - пробували.
Было бы замечательно, если бы уход на ротацию и отдых означал отбытие в турецкие пятерки со все включено хотя бы дней на 10)
Тому зі стресом тре' рахуватися і якось зводити до мінімуму його дію.
...А падлюкам, котрим і того малавата будєт, малавата, пляшку можна замінити на грубий кактус.
І IQ знизиться гарантовано.
Так що, краще не ризикуйте.