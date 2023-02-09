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ВООЗ (769) психіка (37)

Через війну у чверті українців можуть розвинутись важкі психічні розлади, - ВООЗ

буча,війна,діти,психіка

Війна Росії в Україні не лише призвела до нестачі медичних засобів і лікарського персоналу, але й створила серйозну загрозу психічному здоров’ю.

Про це заявив спеціальний радник Всесвітньої організації охорони здоров'я, французький лікар і дипломат Мішель Казачкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За його словами, у чверті українців можуть розвинутись важкі психічні розлади.

Казачкін нещодавно відвідав Дніпро й розповів, що бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих із "гострою і трагічною тривогою, депресією та психічними розладами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 15 мільйонів українців матимуть психічні розлади внаслідок війни, - МОЗ

"Психічне здоров'я стає основною проблемою охорони здоров'я в Україні, - сказав лікар. - Війна та її наслідки призвели до збільшення вживання дозволених й заборонених психоактивних речовин".

Казачкін також очікує, що криза охорони здоров'я пошириться й на інші країни Східної Європи та Центральної Азії, чия економіка тісно пов'язана із російською, що переживає економічний спад через санкції Заходу за агресію проти України.

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Топ коментарі
+24
А у іншої половини населення країни можуть розвинутися психічні хвороби пов'язані з переглядом єдиного марафону.
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09.02.2023 21:27
+20
.
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09.02.2023 21:29
+19
Нічого несподіваного, бо ВСУ найкращі
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09.02.2023 21:25
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Почему перестали поступать новости из Угледара? Дело в том, что ничего приятного в оперативной группе "Восток" не происходит. "Аслабанители" сильно скулят по ситуации под Угледаром. Потеряли много техники.
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09.02.2023 21:20 Відповісти
Взагалі то це кацапи скулять.
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09.02.2023 21:28 Відповісти
Так бідося поспішав насрати що не встиг сенс зрозуміти
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09.02.2023 21:43 Відповісти
Росіяни кидають підбиту техніку під Вугледаром і тікають (Бутусов)
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09.02.2023 21:24 Відповісти
Нічого несподіваного, бо ВСУ найкращі
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09.02.2023 21:25 Відповісти
Благослови их Господь
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09.02.2023 23:02 Відповісти
помолитесь ей еще. Теперь за Херсонскую и Запор. область
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09.02.2023 23:18 Відповісти
у дурдомі зараз найспокійніше місце.
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09.02.2023 21:25 Відповісти
особливо у шкур які втілкли ))) бідненьки шльондри!
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09.02.2023 21:26 Відповісти
А у іншої половини населення країни можуть розвинутися психічні хвороби пов'язані з переглядом єдиного марафону.
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09.02.2023 21:27 Відповісти
Точно не покращиться
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09.02.2023 21:28 Відповісти
.
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09.02.2023 21:29 Відповісти
а вересень сейчас где?
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09.02.2023 21:57 Відповісти
Донедавна був https://apostrophe.ua/tv ось тут . А як тепер - не знаю. Коли зберусь підключити телебачення, зможу сказати точно.
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09.02.2023 23:38 Відповісти
Вікіпедія каже, що "з 2022-ведучий на каналі Еспресо TV".
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10.02.2023 01:43 Відповісти
Якщо ти про Прямий канал,то там вже другі хазяйни.
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09.02.2023 22:10 Відповісти
То ви, суки тонкошкірі, печеного льоду не пробували.
А ми - пробували.
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09.02.2023 21:31 Відповісти
Самое страшное, что герои, которые вернутся с войны, будут совершать далеко негеройские поступки на фоне посттравматического синдрома. И я надеюсь, что украинцы найдут в себе мудрости, чтобы поддержать их и помочь им, вместо того, чтобы клеймить и осуждать.
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09.02.2023 21:33 Відповісти
Наприклад? Оторвуть боневтіку ноги, щоб він точно не втік?
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09.02.2023 21:37 Відповісти
Скорее будут искать тех, кто тут на цензоре рассказывал, на каком языке они должны в окопах говорить. Те ребята не любят, когда им указывает какой-то очкарик, который пороха не нюхал
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09.02.2023 21:46 Відповісти
Майорити не шкідливо. Ті, хто з окопів, зараз потрохи допомогають мені вдосконалити мою українську мову. Про російську мову з фронту взагалі ничого не чув.
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09.02.2023 22:02 Відповісти
Та навіть тут була купа відео, як хлопці звільняли Харківщину. І дуже багато зверталися не українською. Так що не треба ці казки розповідати, що армія в нас на 100% україномовна
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09.02.2023 22:11 Відповісти
Майорить надалі, це не шкідливо. Відривати ноги будуть корегувальникам та навідникам, навіть якщо їм вже 80 років незалежно від статі та мови.
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09.02.2023 22:18 Відповісти
Да лютая хрень и самое главное не ясно что с этим делать. Особо как я понимаю никто с этим не научился бороться, даже американцы с их то медициной. Проблемы ветаранов.

Было бы замечательно, если бы уход на ротацию и отдых означал отбытие в турецкие пятерки со все включено хотя бы дней на 10)
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09.02.2023 21:38 Відповісти
Ну да, а там в турецких пятерках кацапьі и здравствуй Рембо первая кровь. Возьми себе фамилию Brain и почувствуй себя умньім.
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09.02.2023 21:46 Відповісти
Кацапо-украинские баталии теперь будут по всему миру и без участников боевых действий
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09.02.2023 21:50 Відповісти
Тут потрібна державна програма реабілітації і соціальної адаптації, пересічні громадяни то таке
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09.02.2023 21:41 Відповісти
Які такі важкі психічні розлади? Непереборна спрага вбити росіянина, а потім ще другого до купи? Так це не хвороба взагалі. Це хобі, коли є час та натхнення.
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09.02.2023 21:36 Відповісти
Це перше про що я подумав.
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09.02.2023 21:42 Відповісти
А коли вони(росіяни)закінчаться,а хобі лишиться.Це тяжко приходилось бачити тих мужиків які вернулись з 2ї світової,якби не *московская*в сургучі і тяжка праця...
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09.02.2023 23:25 Відповісти
Це добре помітно по коментах на Цензорі
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09.02.2023 21:40 Відповісти
Нє. Не через війну. Через клованів і шапіто у центрі Києва.
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09.02.2023 21:42 Відповісти
У остальных 3/4 тяжёлые психические расстройства произошли 4 года назад, что и привело к войне.
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09.02.2023 21:49 Відповісти
Так, напад на Україну прискорило однозначно і призвело до гірших наслідків, ніж могли б бути....
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09.02.2023 21:55 Відповісти
А купіть собі в аптеці настоянку собачої кропиви (пустирника) і пийте по 30-50 крапель три-чотири рази на день. Якщо ж хто за кермом, то пийте тільки перед сном. Звикання немає, заспокоє чудово, коштує копійки - щось гривень 15 буде на тиждень... А ще треба періодично дивитись комедії, наприклад, оцю: https://eneyida.tv/5192-zhandarm-iz-sen-trope.html
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09.02.2023 21:54 Відповісти
Вона на спирту?
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10.02.2023 04:37 Відповісти
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09.02.2023 21:56 Відповісти
.
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09.02.2023 22:05 Відповісти
Та ми взагалі усі приречені на цій війні. Через перманентний стрес у нас можуть розвинутись будь-які хвороби, не тільки психічні розлади.
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09.02.2023 22:06 Відповісти
Саме так. Перманентний стрес є чи не найвагомішою передумовою для онкології. І байдуже, що людина до того не курила, спиртним не зловживала і вела здоровий образ життя (знаю, що пишу).
Тому зі стресом тре' рахуватися і якось зводити до мінімуму його дію.
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09.02.2023 23:26 Відповісти
Нічого, українці, гарненько від'їяться вареничків та сала, відістпляться після Перемоги, не буде в нас розладів. Хай у тих падлюк стаються розлади
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09.02.2023 23:16 Відповісти
Тим падлюкам одних лише розладів малувато буде. Їм би по три рази на день проводити обов'язкове пляшкування, що переходить у швабрування, котре у свою чергу переходить у нове пляшкування. Тоді буде в самий раз.
...А падлюкам, котрим і того малавата будєт, малавата, пляшку можна замінити на грубий кактус.
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09.02.2023 23:32 Відповісти
Прикольно наблюдать как увеличивается харя у кошевого, прочих кварталовцев, и дизельшоу. А цены на продукти растут, и стают всё менее доступны для остальных граждан.
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09.02.2023 23:39 Відповісти
Ну в мене мозок пішов у вільне плавання ще в 2016 після Авдіївки , в 2018 я добавив своєму ПТСР гострих вражень у Широкино , а з 24 лютого я взагалі перебуваю в постійному цейтноті, тому як що я повернуся то я дійсно буду ібанутим на всю голову... Не знаю наскільки це погано, але особисто мені буде весело
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10.02.2023 00:05 Відповісти
Не знаю чи виникне у мене психічна хвороба через війну, але я впевнений в одному: якщо регулярно дивитися єдиний марафон», читати «книжки» яки «написав» зеленський, та щодня дивитися його відеоролики, то вона точно виникне.
І IQ знизиться гарантовано.
Так що, краще не ризикуйте.
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10.02.2023 00:52 Відповісти
Я одна одразу вимикаю канал, на якому з'являється попередження про виступ най-най?
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10.02.2023 04:47 Відповісти
Чому останнього часу так багато "новодєлів" на Цензорі? Спецоперація? Вони або славлять Зеленського, або виставляють українців, у тому числі і тих, що воюють, дебілами.
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10.02.2023 05:39 Відповісти
 
 