У Латвії заблокували російські пропагандистські сайти Russia Today та Sputnik
Національна рада з електронних засобів інформації Латвії (NEPLP) тимчасово обмежила доступ до сайтів, пов’язаних із російськими пропагандистськими ЗМІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Під блокування потрапили сайти, повʼязані з Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish та Sputnik. Доступ також обмежений до дубльованих дзеркал вказаних сайтів.
Рішення про блокування, як зазначає видання, ухвалене відповідно до Регламенту Ради ЄС про обмежувальні заходи у звʼязку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саша Пончик
показати весь коментар09.02.2023 22:20 Відповісти Мені подобається 5
Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар10.02.2023 00:01 Відповісти Мені подобається 2
Light Adrenalin
показати весь коментар10.02.2023 00:12 Відповісти Мені подобається 1
Alessandro Moretti
показати весь коментар10.02.2023 00:18 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...