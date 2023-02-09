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Латвія (1290) пропаганда (2757) санкції (11279) ЗМІ (1334)

У Латвії заблокували російські пропагандистські сайти Russia Today та Sputnik

пропаганда,russia,today

Національна рада з електронних засобів інформації Латвії (NEPLP) тимчасово обмежила доступ до сайтів, пов’язаних із російськими пропагандистськими ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під блокування потрапили сайти, повʼязані з Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish та Sputnik. Доступ також обмежений до дубльованих дзеркал вказаних сайтів.

Рішення про блокування, як зазначає видання, ухвалене відповідно до Регламенту Ради ЄС про обмежувальні заходи у звʼязку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.

Також читайте: Латвія не пустить до країни росіян, які тікатимуть від мобілізації

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Была раша тудей а стала раша гудбай.
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09.02.2023 22:20 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
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10.02.2023 00:01 Відповісти
А чого тільки через рік?
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10.02.2023 00:12 Відповісти
Латвії - ріспект.
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10.02.2023 00:18 Відповісти
 
 