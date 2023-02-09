У Латвії заблокували російські пропагандистські сайти Russia Today та Sputnik

Національна рада з електронних засобів інформації Латвії (NEPLP) тимчасово обмежила доступ до сайтів, пов’язаних із російськими пропагандистськими ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Під блокування потрапили сайти, повʼязані з Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish та Sputnik. Доступ також обмежений до дубльованих дзеркал вказаних сайтів.

Рішення про блокування, як зазначає видання, ухвалене відповідно до Регламенту Ради ЄС про обмежувальні заходи у звʼязку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.

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