Українські воїни прибули до Бельгії: будуть опановувати підводні безпілотники
Група українських військовослужбовців прибула до Бельгії в межах тренувальної місії ЄС EUMAM для опанування підводних безпілотників.
Про це у повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в межах місії EUMAM. Вони пройдуть навчання на підводних системах, які Бельгія передала Україні. Я висловила їм свою глибоку підтримку і привітав мужність, яку вони демонструють вже майже рік", – зазначила вона.
У листопаді очільниця Міноборони Бельгії оголосила, що її країна направить в Україну найсучасніше обладнання, зокрема підводні безпілотники.
Крім того, наприкінці січня уряд Бельгії затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на суму 92 мільйони євро. Цей транш військової допомоги доводить загальний обсяг військової допомоги Бельгії до 186 мільйонів євро, а також 44 мільйони були виділені на паливо.
Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) була офіційно створена 17 жовтня і розпочала свою роботу в середині листопада минулого року. Місія має завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС.
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Поки нам передали тільки системи управління на малу відстань без взаємодії з супутниками.
Про це він повідомив виданню CNN. Його відповідь була опублікована в Telegram-каналі "Кепка Пригожина".
"Після виходу реклами ПВК "Вагнер", орієнтованої на американську аудиторію, до нас надійшло понад 10 млн заявок від громадян США, які бажають вступити до лав ПВК "Вагнер", щоб боротися проти НАТО", - йдеться у повідомленні.
Пригожин зазначив, що керівництво ПВК наразі нібито розглядає близько мільйона американських громадян для прийому "на роботу". Саме тому, за його словами, він нібито перестав вербувати у в'язницях РФ ув'язнених для участі у війні проти України.