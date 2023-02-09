УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9972 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
4 851 15
Бельгія (381) безпілотник (3653) ВМС (1364) військові навчання (2758) ЗСУ (7181)

Українські воїни прибули до Бельгії: будуть опановувати підводні безпілотники

бельгія,дедондер,людивін

Група українських військовослужбовців прибула до Бельгії в межах тренувальної місії ЄС EUMAM для опанування підводних безпілотників.

Про це у повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в межах місії EUMAM. Вони пройдуть навчання на підводних системах, які Бельгія передала Україні. Я висловила їм свою глибоку підтримку і привітав мужність, яку вони демонструють вже майже рік", – зазначила вона.

У листопаді очільниця Міноборони Бельгії оголосила, що її країна направить в Україну найсучасніше обладнання, зокрема підводні безпілотники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом. ФОТО

Крім того, наприкінці січня уряд Бельгії затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на суму 92 мільйони євро. Цей транш військової допомоги доводить загальний обсяг військової допомоги Бельгії до 186 мільйонів євро, а також 44 мільйони були виділені на паливо.

Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) була офіційно створена 17 жовтня і розпочала свою роботу в середині листопада минулого року. Місія має завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Под Угледаром терпит катастрофу 155 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. По какой-то причине они перепутали Тихий океан с украинскими степями, где их перемололи на фарш. Десятки единиц подбитой техники, горы трупов. А в России радость и призывы положить еще больше

показати весь коментар
09.02.2023 22:31
+4
пора ракетоносцям буль-буль
показати весь коментар
09.02.2023 22:38
+3
Ну і на х оце все виносити на загал???
показати весь коментар
09.02.2023 22:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как Одесская мафия слилась с военным руководством области . Марченко + Диденко блокируют возможность достойно похоронить погибших бойцов .

https://youtu.be/tZyVDvqOhCU
показати весь коментар
09.02.2023 22:30 Відповісти
Под Угледаром терпит катастрофу 155 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. По какой-то причине они перепутали Тихий океан с украинскими степями, где их перемололи на фарш. Десятки единиц подбитой техники, горы трупов. А в России радость и призывы положить еще больше

показати весь коментар
09.02.2023 22:31 Відповісти
Так может ето те моряки, которые плавают на кораблях пустыни?
показати весь коментар
09.02.2023 23:04 Відповісти
пора ракетоносцям буль-буль
показати весь коментар
09.02.2023 22:38 Відповісти
Що б зробити їм буль-буль, потрібно підключити для наведення супутники Пентагону.
Поки нам передали тільки системи управління на малу відстань без взаємодії з супутниками.
показати весь коментар
10.02.2023 05:47 Відповісти
Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що отримав 10 мільйонів заявок від американців про вступ до терористів. Усі вони нібито хочуть боротися із НАТО.

Про це він повідомив виданню CNN. Його відповідь була опублікована в Telegram-каналі "Кепка Пригожина".

"Після виходу реклами ПВК "Вагнер", орієнтованої на американську аудиторію, до нас надійшло понад 10 млн заявок від громадян США, які бажають вступити до лав ПВК "Вагнер", щоб боротися проти НАТО", - йдеться у повідомленні.

Пригожин зазначив, що керівництво ПВК наразі нібито розглядає близько мільйона американських громадян для прийому "на роботу". Саме тому, за його словами, він нібито перестав вербувати у в'язницях РФ ув'язнених для участі у війні проти України.
показати весь коментар
09.02.2023 22:49 Відповісти
Я всё понимаю..Но такой трэшак вдувать в уши? Они реально считают кацапское быдло за амёб.🥴
показати весь коментар
09.02.2023 22:58 Відповісти
а ви сумніваєтесь
показати весь коментар
09.02.2023 23:13 Відповісти
Ну і на х оце все виносити на загал???
показати весь коментар
09.02.2023 22:49 Відповісти
Воно вже звучить на рашен пабликах, рашисти стурбовані з елементами бизвиході.
показати весь коментар
09.02.2023 23:00 Відповісти
В якому сенсі "опановувати в Бельгії"? Адже розказували,що це українська розробка.
показати весь коментар
09.02.2023 22:55 Відповісти
дрони R7 виробляє компанія ECA Robotics Belgium.

показати весь коментар
10.02.2023 04:50 Відповісти
Городу руских моряков-самотопов та новороссийску підготуватись. Оттаманській імперії рекомендую встановити таксу за вихід залишків рашен банд флоту з Чорного моря.
показати весь коментар
09.02.2023 22:57 Відповісти
Всі допомогають але волонтери продовжують знаходитися під навантаженням..... невже недостатньо..... чи хтось у диван складає? :/
показати весь коментар
09.02.2023 23:13 Відповісти
расєйським підлодкам пізда?
показати весь коментар
10.02.2023 02:21 Відповісти
 
 