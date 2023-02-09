Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого зустрівся з королем Бельгії Філіпом.

Про це повідомили у пресслужбі Бельгійського королівського палацу, інформує Цензор.НЕТ.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгія не може віддати винищувачі Україні, - прем’єр де Кроо

Нагадаємо, триває друга від початку повномасштабного наступу Росії на Україну закордонна поїздка президента Володимира Зеленського.

Напередодні він побував у Великій Британії, де зустрівся з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і королем Чарльзом ІІІ, а також мав виступ у парламенті.

Згодом Зеленський вирушив у Париж, де спілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

9 лютого президент України прибув до Брюсселя. Спочатку він виступив перед Європарламентом, а потім провів низку зустрічей з високопосадовцями та політиками.

Також читайте: Є позитивні рішення щодо винищувачів, - Зеленський