Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський 9 лютого зустрівся з королем Бельгії Філіпом.
Про це повідомили у пресслужбі Бельгійського королівського палацу, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, триває друга від початку повномасштабного наступу Росії на Україну закордонна поїздка президента Володимира Зеленського.
Напередодні він побував у Великій Британії, де зустрівся з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і королем Чарльзом ІІІ, а також мав виступ у парламенті.
Згодом Зеленський вирушив у Париж, де спілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
9 лютого президент України прибув до Брюсселя. Спочатку він виступив перед Європарламентом, а потім провів низку зустрічей з високопосадовцями та політиками.
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