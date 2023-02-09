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Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого зустрівся з королем Бельгії Філіпом.

Про це повідомили у пресслужбі Бельгійського королівського палацу, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом 01
Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгія не може віддати винищувачі Україні, - прем’єр де Кроо

Нагадаємо, триває друга від початку повномасштабного наступу Росії на Україну закордонна поїздка президента Володимира Зеленського.

Напередодні він побував у Великій Британії, де зустрівся з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і королем Чарльзом ІІІ, а також мав виступ у парламенті.

Згодом Зеленський вирушив у Париж, де спілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

9 лютого президент України прибув до Брюсселя. Спочатку він виступив перед Європарламентом, а потім провів низку зустрічей з високопосадовцями та політиками.

Також читайте: Є позитивні рішення щодо винищувачів, - Зеленський

Автор: 

Бельгія (412) Зеленський Володимир (23913)


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Топ коментарі
+18
КОРОЛЬ І ШУТ
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09.02.2023 20:41
+8
відкрий очі і подивись на фото.. ще б валенки вдів
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09.02.2023 20:51
+8
.
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09.02.2023 21:27
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КОРОЛЬ І ШУТ
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09.02.2023 20:41 Відповісти
шут и Король...
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09.02.2023 20:44 Відповісти
Аби ляпнуть?
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09.02.2023 20:48 Відповісти
відкрий очі і подивись на фото.. ще б валенки вдів
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09.02.2023 20:51 Відповісти
наволоч кацапська, тримай думки в свому друшляку з вухами, бо зтечуть в твої валянки
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09.02.2023 21:06 Відповісти
как Одесская мафия слилась с военным руководством области . Марченко + Диденко блокируют возможность достойно похоронить погибших бойцов .

https://youtu.be/tZyVDvqOhCU https://youtu.be/tZyVDvqOhCU

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09.02.2023 20:46 Відповісти
Это тот который не даст ни одного истребителя?
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09.02.2023 20:51 Відповісти
Забов'язаний?
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09.02.2023 20:57 Відповісти
З коміків у королі. Колись про Зєлю напишуть книжку і зроблять фільм.
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09.02.2023 20:51 Відповісти
Кіно вже є.

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09.02.2023 20:55 Відповісти
2014 год. Шапито концертирует в Горловке и общается с безлером.
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09.02.2023 21:03 Відповісти
Тепер потрібно і до короля Іспанії, і Норвегії, і Швеції, і Данії завітати і до імператора Японії
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09.02.2023 21:08 Відповісти
чи прислухається до твоїх порад, чи пошле?
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09.02.2023 21:13 Відповісти
таке враження що на кацапцський ресурс потрапив
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09.02.2023 21:10 Відповісти
таке враження що це кацапський ресурс схаменіться люди
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09.02.2023 21:12 Відповісти
Володімір в нєдаумєніі...
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09.02.2023 21:24 Відповісти
Менше по-російским по смітникам лазь !
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09.02.2023 22:01 Відповісти
Був Пилип, а став Філіп...підозріло це якось...
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09.02.2023 21:23 Відповісти
.
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09.02.2023 21:27 Відповісти
У нас вся історія почалася від 24 лютого. Зе так і сказав...
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09.02.2023 21:42 Відповісти
Чи ви не знаєте - у наркомана немає сумління.
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11.02.2023 18:40 Відповісти
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11.02.2023 19:29 Відповісти
Це ж з кожним доводиться бухнуть і айкосік пошмалити. Суцільна халява.
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09.02.2023 21:34 Відповісти
Так п*тикопіїчний,ти наш.Не ту ти професію вибрав.Тому заздрь мовчки,а то заздрощі до добра не доводять...Любиш халяву,тільки відверто?
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09.02.2023 21:57 Відповісти
Головне що вони всі дуже діпломатічни ! Ніхто нαχερ не не послав ! Хоча і зброї ніхто не дасть !
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09.02.2023 21:58 Відповісти
У русскіх ржать означає сміятися. Для того й створено 95 квартал, щоб перетворювали людей на лошар, що іржуть....
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09.02.2023 22:32 Відповісти
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11.02.2023 18:41 Відповісти
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11.02.2023 18:43 Відповісти
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11.02.2023 18:44 Відповісти
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11.02.2023 18:45 Відповісти
 
 