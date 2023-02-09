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Зеленський (22389) допомога (7869) літак (2853)

Є позитивні рішення щодо винищувачів, - Зеленський

фон,дер,зеленський,ляєн

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в ЄС, заявив, що вже є певні позитивні рішення щодо передачі Україні винищувачів.

Про це заявив Зеленський на пресконференції разом із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свободу"

"Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться повністю готувати Російську Федерацію", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про візити Зеленського: "Ми привеземо все, що потрібно для перемоги"

Президент України також заявив, що після візиту до Британії є наближення щодо рішення про далекобійну зброю

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Топ коментарі
+15
Що є? Чергова обіцянка десь-колись, в якійсь п'ятирічці. ''Кротів'' з ОПи вичищай-може щось пришвидшиться!
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09.02.2023 17:26
+13
есть есть .. на жопе шерсть
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09.02.2023 17:23
+9
Він читає пости Єрмака?
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09.02.2023 17:29
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есть есть .. на жопе шерсть
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09.02.2023 17:23 Відповісти
Я теж про те усе є але немає головного,зброї про яку вихваляються зелебобіки.
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09.02.2023 17:28 Відповісти
ага, мільйонами "спартанів" пєтруся стріляємо і закидуємо ворога.
коли ви вже вгамуєтесь? 🤔 певно це невиліковно
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10.02.2023 06:35 Відповісти
Зєля каже, що все на мазі😁 А радник прем'єра Сунака Блейн каже, що надабудєт ишшшо пасматрєть 🧐
От гложат мене смутниє сомнєнія, що, кажись хтось з цих двох явно пиз@ить Вгадайте з першого разу хто
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09.02.2023 17:46 Відповісти
Та ясно шо не хєрой Боневтік!
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09.02.2023 18:29 Відповісти
За словами речника Єврокомісіі ,
європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні.

Однак ніхто з них досі не зобов'язувався надати винищувачі 😠
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09.02.2023 19:42 Відповісти
Нідерланди з Польщею готові передати винищувачі, якщо буле прийнято таке рішення на рівні НАТО
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09.02.2023 20:06 Відповісти
Как я понял, ЗЕ рассказывает что почти договорился с почти всеми....
Что является правдой, он предпочитает не говорить....
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09.02.2023 17:26 Відповісти
Ага, майже... як та циганська кобила: майже навчилася жити без їжі - але здохла, от халепа...
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09.02.2023 17:34 Відповісти
Що є? Чергова обіцянка десь-колись, в якійсь п'ятирічці. ''Кротів'' з ОПи вичищай-може щось пришвидшиться!
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09.02.2023 17:26 Відповісти
Він читає пости Єрмака?
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09.02.2023 17:29 Відповісти
Єрьмак нарешті дозволив це "яйцесяйному" заявити..
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09.02.2023 17:30 Відповісти
Вже віце-президент Єрьмак про це в твіторі написав і передав своїм кураторам..раніше.
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09.02.2023 17:29 Відповісти
Гарна новина! Більше зброї, - буде більше "хароших сруцкіх".
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09.02.2023 17:30 Відповісти
Проффесор балабольних наук.
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09.02.2023 17:34 Відповісти
На марафоне ванна остывает, нужно подлить теплой водички
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09.02.2023 17:38 Відповісти
Зрозуміло що вам відмовляють, хто ж надасть винищувачі опущеній підо.рососії в часи війни з Україною - топовою серед цивілізованих Держав!!! Вас лишньохромосомий через екран телефону видно, бо по перше ви говорите опущеним язиком а по друге занадто проста побудова речень що відповідає розвитку лишньохромосомий сусідів з підерації та опущених лохів з лугандонії
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09.02.2023 17:44 Відповісти
Ти що опущене біосміття!?!! Голос прорізався, пропі.дарососійке потомственний дегродний дауне! Не гоже холопам мл.сковитам так говорити зі своїми господарями!! Зроблю з тебе та твоєї сім'ї йоршики для туалету!!!
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09.02.2023 17:53 Відповісти
Опущений ти сину пі.дара кагебешника та під.арососійської шльондри - усім підряд давалки
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09.02.2023 17:56 Відповісти
Істерика у тебе, бо ти кацап і тобі скоро пізда!!! А знаєш у чому фішка - ви лишньохромосомі дегроди - імбецили, і радитись тупо тим що розмовляєте опущеним язиком, у нас так тільки шльондри такі як твої доньки, мамка та дружини розмовляють!!!! Чи підари як батько та сини твої опущені
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09.02.2023 18:04 Відповісти
А яким ізиґом балакає сонцесяйний? Ну, коли без бумажкі?
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09.02.2023 18:31 Відповісти
Припадковий, сунь два пальці в розетку.
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09.02.2023 18:54 Відповісти
Якщо так то Красунчик, щоб про нього не казали, якщо ні то це балаболство буде дуже жорстоко покаране, головне щоб ці "позитивні рішення" надійшли якомога скоріше!
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09.02.2023 17:37 Відповісти
Через три-чотири роки почнуть будувати завод. Потім завозити обладнання. Ще 10 на розробку і доводку . До 2050 впораємось. Якось так.
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09.02.2023 17:46 Відповісти
Думаю що не впораєтесь, бо до 2050 ні вашої підорашки ні всіх опущенниих союзників уже не буде, через ваш ********** ви вже поділені на 38 держав пі.дрорососійські тварюки
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09.02.2023 18:00 Відповісти
Це ти кому, дебілко?
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09.02.2023 18:07 Відповісти
О, почали вивчати Мову своїх Господарів, ти не до кінця втрачений, твоя сімейкки ще добряче попрацює йоршиками для унітазів, у казармах, ЗСУ 😂
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09.02.2023 18:10 Відповісти
Ти хто, хлопче? Які господарі? Ти довбойоб?
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09.02.2023 18:18 Відповісти
Вчи Римське Право, якщо це в межах твого розвиткового діапазону, може щось і зрозумієш, якщо окрім кацапів ще хтось був серед родичів
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09.02.2023 18:21 Відповісти
Тебе ще неапуй тут не посилали? Можеш вже зараз брати напрямок.
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09.02.2023 18:27 Відповісти
Це з січневих викиднів.
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09.02.2023 18:57 Відповісти
Літаки будуть не скоро.До них і спеціалісти з обслуговування потрібні і інфраструктура і ще багато чого.Краще би вже ті ATACMS вже нарешті надали.
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09.02.2023 17:49 Відповісти
Как бы от Зеленского это не зависит. Если захотят, то поставят. Как с танками. Все что ему поручено это пиариться на чужих достижениях.
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09.02.2023 17:56 Відповісти
Ніхто з європейських лідерів поки що не давав обіцянку передати Україні винищувачі.

Про це повідомляється в заяві речника Єврокомісії Вloomberg.

За його словами, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов'язувався надати винищувач.
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09.02.2023 18:01 Відповісти
З танками та Патріотами теж так було.
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09.02.2023 18:05 Відповісти
І скільки в нас тих патріотів і танків?(((
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09.02.2023 18:33 Відповісти
Дох*я, на них МО уже саляру списывает.
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09.02.2023 18:59 Відповісти
У вас 0, а до нас танки скоро прийдуть (екіпажі вчаться), Патріоти теж прийдуть, але згодом. На них теж вчитися треба. Читайте новини.
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09.02.2023 19:20 Відповісти
Для чого повторювати цю мантру, яка не відповідає дійсності?
Нідерланди з Польщею готові передати винищувачі, якщо буле прийнято таке рішення на рівні НАТО. США давно заявили, що не проти щоб європейські партнери передавали Україні винищувачі.
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09.02.2023 20:13 Відповісти
То все пропідаро.сосійські недолюди, незважайте оскільки їхня думка не варта навіть драного х..йла!!!!!
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09.02.2023 20:40 Відповісти
з сектою пєтруся нема ніякого сенсу сперечатися. хворі люди
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10.02.2023 06:39 Відповісти
Якби не боневтік все давно б уже дали.
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09.02.2023 18:58 Відповісти
Я помню ще місяців 8 назад, писав що Британія вивела зі строю 30 Тайфунов, ці коменти іноді доходять в нужні ухи))
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09.02.2023 19:30 Відповісти
Знову брехня...
Європейські лідери дали Зеленському зрозуміти, що не готові брати зобов'язання щодо поставок винищувачів.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/lideri-yevrosoyuzu-ne-nadali-garantiy-zelenskomu-shchodo-litakiv-i-aviaciji-novini-ukrajini-50303257.html
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09.02.2023 19:37 Відповісти
відкрий статтю блумберга (посилання є) і почитай. там нема категоричного "ні". а от шо є: "неможливо поставити літаки у найближчі тижні" (Макрон)
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10.02.2023 06:42 Відповісти
За словами речника Єврокомісіі ,
європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні.

Однак ніхто з них досі не зобов'язувався надати винищувачі 😠

Домовляються про домовляння 🙁
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09.02.2023 19:44 Відповісти
Після війни дістанемо?
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09.02.2023 20:32 Відповісти
То що, коли будемо всіх шашлики бамбіть?
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09.02.2023 23:36 Відповісти
Поки не звільнить Єрмака неяких винищувачів не буде.
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10.02.2023 08:29 Відповісти
 
 