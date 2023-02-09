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Є позитивні рішення щодо винищувачів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в ЄС, заявив, що вже є певні позитивні рішення щодо передачі Україні винищувачів.
Про це заявив Зеленський на пресконференції разом із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свободу"
"Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться повністю готувати Російську Федерацію", - заявив Зеленський.
Президент України також заявив, що після візиту до Британії є наближення щодо рішення про далекобійну зброю
Топ коментарі
+15 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар09.02.2023 17:26
+13 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар09.02.2023 17:23
+9 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар09.02.2023 17:29
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коли ви вже вгамуєтесь? 🤔 певно це невиліковно
От гложат мене смутниє сомнєнія, що, кажись хтось з цих двох явно пиз@ить Вгадайте з першого разу хто
європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні.
Однак ніхто з них досі не зобов'язувався надати винищувачі 😠
Что является правдой, он предпочитает не говорить....
Про це повідомляється в заяві речника Єврокомісії Вloomberg.
За його словами, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов'язувався надати винищувач.
Нідерланди з Польщею готові передати винищувачі, якщо буле прийнято таке рішення на рівні НАТО. США давно заявили, що не проти щоб європейські партнери передавали Україні винищувачі.
Європейські лідери дали Зеленському зрозуміти, що не готові брати зобов'язання щодо поставок винищувачів.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/lideri-yevrosoyuzu-ne-nadali-garantiy-zelenskomu-shchodo-litakiv-i-aviaciji-novini-ukrajini-50303257.html
європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні.
Однак ніхто з них досі не зобов'язувався надати винищувачі 😠
Домовляються про домовляння 🙁
всіхшашлики бамбіть?